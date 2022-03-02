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    Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji markaları

    Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardınından birçok teknoloji devi Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. İşte Rusya'ya ambargo uygulayan teknoloji şirketleri:        
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    Rusya’ya ambargo uygulayan teknoloji markaları
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    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon sonrası birçok ülke ve şirket, ekonomik ve finansal yaptırımlara başvurdu. Peki teknoloji şirketlerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları neler oldu? İşte 2 Mart itibariyle Rusya'ya dönük yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri:

    Teknoloji şirketleri tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlar

    • Apple Pay - tam blok
    • Apple - online satışların durdurulması
    • Audi - Rus pazarından çıkış
    • Amazon - tüm perakende satışlara blok
    • AMD - mikroçip tedarikinin yasaklanması
    • Adobe - tam blok
    • BBC - yayın lisanslarının iptali
    • BMW - fabrikalar kapatılması
    • Boeing - pazardan çıkış
    • Chevrolet - pazardan çıkış
    • Cadillac - pazardan çıkış 
    • Cinema 4D - uygulama Rusya'da çalışmıyor
    • Dell - piyasadan çıkıyor
    • Dropbox - birkaç gün içinde ülkede çalışmayı bırakacak
    • DHL - pazardan çıkıyor 
    • Ericsson - piyasadan çıkıyor
    • Ford - tüm mağazaları kapatıldı
    • Google Pay - kısmi engelleme
    • Google Haritalar - Rusya için bilgi bloğu sağlamıyor
    • General Motors - Rusyaya aktarım yapmayı durdurur
    • HP -  içe aktarma yasağı
    • Instagram - Rus propagandasını engelledi
    • Intel - mikroçip tedariki yasaklandı
    • Jaguar - Rusya pazarından çıktı
    • Jooble - hizmet kaldırıldı
    • KUNA - pazardan çıkış
    • Lenovo - pazardan çıkış
    • LinkedIn - Rusya'dan tam bir çıkışa hazırlanıyor
    • Mastercard - kart üretiminin durdurulması, birkaç bankanın kapatılması
    • Mercedes - pazardan çıkış
    • Mitsubishi - 141 servis merkezinin kapatılması
    • Microsoft Office - çeşitli önlemler tartışılıyor
    • Mobil Dünya Kongresi - Rusya’nın bir delegasyonun akreditasyonunun reddi
    • NFT - Rusya ve Belarus kullanıcılarının paralarını Ukrayna'ya aktaran bloke işlemi
    • NHL - Rusya'dan oyuncular için tam blok
    • Nintendo - Ruble cinsinden satın alma yasağı
    • OnlyFans - Rusya’da  kapandı
    • Paysera - engellendi
    • PayPal - para çekme hesaplarını donduruldu
    • YouTube - yüzlerce RF kanalını ve bunların para kazanmasını engelleme
    • Warner Bros - tüm film dağıtımlarının iptali
    • Wolkswagen - ülkeden çıkış
    • Zoom - yazılım geliştirme lisans iptali
    • Visa - bankaların altındaki bloke eğitimi
    • Paramount - film dağıtımına blok
    • PlayStation - ödeme tamamlanamadı
    • Pornhub - içerik yasaklandı
    • Porsche - Rusya Federasyonu'ndan çıkıyor
    • Renault - pazardan çıkıyor
    • Samsung pay - hizmet engellemesi 
    • Snapchat - Rusya ve Beyaz Rusya'daki uygulamadan çıktı
    • SpaceX - Starlink'in Ukrayna'ya teslimatı
    • Spotify - abonelik için ödeme yapılamıyor
    • Sony - film dağıtım bloğu
    • Twitter - Rus vatandaşlarının yeni hesap oluşturmasına yasak
    • TikTok - agresif pisliklerin ve sözde medyanın büyük yasağı
    • Toyota - 2.600 çalışanın işten çıkarılması
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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 14 saat önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 15 saat önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 18 saat önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 21 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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    36 kişi, toplam 39 yorum yazdı.

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