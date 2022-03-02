Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji markaları

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon sonrası birçok ülke ve şirket, ekonomik ve finansal yaptırımlara başvurdu. Peki teknoloji şirketlerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları neler oldu? İşte 2 Mart itibariyle Rusya'ya dönük yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri:

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Teknoloji şirketleri tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlar

Apple Pay - tam blok

Apple - online satışların durdurulması

Audi - Rus pazarından çıkış

Amazon - tüm perakende satışlara blok

AMD - mikroçip tedarikinin yasaklanması

Adobe - tam blok

BBC - yayın lisanslarının iptali

BMW - fabrikalar kapatılması

Boeing - pazardan çıkış

Chevrolet - pazardan çıkış

Cadillac - pazardan çıkış

Cinema 4D - uygulama Rusya'da çalışmıyor

Dell - piyasadan çıkıyor

Dropbox - birkaç gün içinde ülkede çalışmayı bırakacak

DHL - pazardan çıkıyor

Ericsson - piyasadan çıkıyor

Ford - tüm mağazaları kapatıldı

Google Pay - kısmi engelleme

Google Haritalar - Rusya için bilgi bloğu sağlamıyor

General Motors - Rusyaya aktarım yapmayı durdurur

HP - içe aktarma yasağı

Instagram - Rus propagandasını engelledi

Intel - mikroçip tedariki yasaklandı

Jaguar - Rusya pazarından çıktı

Jooble - hizmet kaldırıldı

KUNA - pazardan çıkış

Lenovo - pazardan çıkış

LinkedIn - Rusya'dan tam bir çıkışa hazırlanıyor

Mastercard - kart üretiminin durdurulması, birkaç bankanın kapatılması

Mercedes - pazardan çıkış

Mitsubishi - 141 servis merkezinin kapatılması

Microsoft Office - çeşitli önlemler tartışılıyor

Mobil Dünya Kongresi - Rusya’nın bir delegasyonun akreditasyonunun reddi

NFT - Rusya ve Belarus kullanıcılarının paralarını Ukrayna'ya aktaran bloke işlemi

NHL - Rusya'dan oyuncular için tam blok

Nintendo - Ruble cinsinden satın alma yasağı

OnlyFans - Rusya’da kapandı

Paysera - engellendi

PayPal - para çekme hesaplarını donduruldu

YouTube - yüzlerce RF kanalını ve bunların para kazanmasını engelleme

Warner Bros - tüm film dağıtımlarının iptali

Wolkswagen - ülkeden çıkış

Zoom - yazılım geliştirme lisans iptali

Visa - bankaların altındaki bloke eğitimi

Paramount - film dağıtımına blok

PlayStation - ödeme tamamlanamadı

Pornhub - içerik yasaklandı

Porsche - Rusya Federasyonu'ndan çıkıyor

Renault - pazardan çıkıyor

Samsung pay - hizmet engellemesi

Snapchat - Rusya ve Beyaz Rusya'daki uygulamadan çıktı

SpaceX - Starlink'in Ukrayna'ya teslimatı

Spotify - abonelik için ödeme yapılamıyor

Sony - film dağıtım bloğu

Twitter - Rus vatandaşlarının yeni hesap oluşturmasına yasak

TikTok - agresif pisliklerin ve sözde medyanın büyük yasağı

Toyota - 2.600 çalışanın işten çıkarılması

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