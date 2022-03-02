Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji markaları

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon sonrası birçok ülke ve şirket, ekonomik ve finansal yaptırımlara başvurdu. Peki teknoloji şirketlerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları neler oldu? İşte 2 Mart itibariyle Rusya'ya dönük yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri:
Teknoloji şirketleri tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlar
- Apple Pay - tam blok
- Apple - online satışların durdurulması
- Audi - Rus pazarından çıkış
- Amazon - tüm perakende satışlara blok
- AMD - mikroçip tedarikinin yasaklanması
- Adobe - tam blok
- BBC - yayın lisanslarının iptali
- BMW - fabrikalar kapatılması
- Boeing - pazardan çıkış
- Chevrolet - pazardan çıkış
- Cadillac - pazardan çıkış
- Cinema 4D - uygulama Rusya'da çalışmıyor
- Dell - piyasadan çıkıyor
- Dropbox - birkaç gün içinde ülkede çalışmayı bırakacak
- DHL - pazardan çıkıyor
- Ericsson - piyasadan çıkıyor
- Ford - tüm mağazaları kapatıldı
- Google Pay - kısmi engelleme
- Google Haritalar - Rusya için bilgi bloğu sağlamıyor
- General Motors - Rusyaya aktarım yapmayı durdurur
- HP - içe aktarma yasağı
- Instagram - Rus propagandasını engelledi
- Intel - mikroçip tedariki yasaklandı
- Jaguar - Rusya pazarından çıktı
- Jooble - hizmet kaldırıldı
- KUNA - pazardan çıkış
- Lenovo - pazardan çıkış
- LinkedIn - Rusya'dan tam bir çıkışa hazırlanıyor
- Mastercard - kart üretiminin durdurulması, birkaç bankanın kapatılması
- Mercedes - pazardan çıkış
- Mitsubishi - 141 servis merkezinin kapatılması
- Microsoft Office - çeşitli önlemler tartışılıyor
- Mobil Dünya Kongresi - Rusya’nın bir delegasyonun akreditasyonunun reddi
- NFT - Rusya ve Belarus kullanıcılarının paralarını Ukrayna'ya aktaran bloke işlemi
- NHL - Rusya'dan oyuncular için tam blok
- Nintendo - Ruble cinsinden satın alma yasağı
- OnlyFans - Rusya’da kapandı
- Paysera - engellendi
- PayPal - para çekme hesaplarını donduruldu
- YouTube - yüzlerce RF kanalını ve bunların para kazanmasını engelleme
- Warner Bros - tüm film dağıtımlarının iptali
- Wolkswagen - ülkeden çıkış
- Zoom - yazılım geliştirme lisans iptali
- Visa - bankaların altındaki bloke eğitimi
- Paramount - film dağıtımına blok
- PlayStation - ödeme tamamlanamadı
- Pornhub - içerik yasaklandı
- Porsche - Rusya Federasyonu'ndan çıkıyor
- Renault - pazardan çıkıyor
- Samsung pay - hizmet engellemesi
- Snapchat - Rusya ve Beyaz Rusya'daki uygulamadan çıktı
- SpaceX - Starlink'in Ukrayna'ya teslimatı
- Spotify - abonelik için ödeme yapılamıyor
- Sony - film dağıtım bloğu
- Twitter - Rus vatandaşlarının yeni hesap oluşturmasına yasak
- TikTok - agresif pisliklerin ve sözde medyanın büyük yasağı
- Toyota - 2.600 çalışanın işten çıkarılması
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