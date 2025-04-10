Türkiye, rüzgar ve güneş enerjisinde yerli kömürü geride bıraktı

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Tam Boyutta Gör Enerji ve iklim düşünce kuruluşu Ember’in bu yıl dördüncüsünü yayınladığı Türkiye Elektrik Görünümü raporunda Türkiye’nin 2024 yılına ilişkin elektrik üretimi ve tüketimi verileri analiz edildi. Raporda rüzgar ve güneşten elektrik üretiminin, yerli kömürü kalıcı olarak geride bıraktığına dikkat çekilirken 2024 yılı itibariyle rüzgar ve güneşten üretimin, yerli kömürün daha önce ulaştığı en yüksek elektrik üretimini ilk kez aştığı belirtildi.

Rüzgar ve güneşin payı %18’e ulaştı

Tam Boyutta Gör 2024’te güneşten elektrik üretiminde yıldan yıla gerçekleşen yüzde 39’luk rekor artış ile birlikte, bir önceki yıl yüzde 5,7 olan güneşin elektrik üretimindeki payı yüzde 7,5’a yükseldi. Rüzgarın payı bir önceki yıla (%10,6) yakın seyrederek yüzde 10,7’de kaldı. Böylece rüzgar ve güneş, elektrik üretiminde yüzde 18’lik payı aşmış oldu.

Tam Boyutta Gör Türkiye ile benzer güneş potansiyeline sahip İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi güney Avrupa ülkelerinde güneşin elektrik üretimindeki payı yüzde 14 ile yüzde 22 arasında değişmekte. Bu da Türkiye’nin potansiyelinin çok altında kaldığını gözler önüne seriyor.

Hibrit güneş kurulu gücü 1 GW’ı geçti

Rapora göre Türkiye’de 2020 yılından beri elektrik santrallerinde yardımcı kaynak olarak güneş santralleri kuruluyor. EPDK verilerine göre 2024 sonu itibariyle yardımcı kaynak olarak kurulan güneş santrali kapasitesi en az 1 GW’a ulaşmış durumda. Devreye alınan yardımcı kaynak kapasitesinin yüzde 60’ının rüzgar santrallerinde yer aldığına dikkat çekiliyor.

Tam Boyutta Gör 2024 itibariyle rüzgar ve güneşten elektrik üretimi 62 TWh ile yerli kömürün elektrik üretiminden (47 TWh) fazla oldu. Böylece rüzgar ve güneş, yerli kömürün 53 TWh ile 2019 yılında ulaştığı en yüksek elektrik üretimini de ilk kez geride bırakmış oldu. Türkiye’deki mevcut kömür santrali projeleri hesaba katıldığında dahi bundan sonra Türkiye’de yerli kömürden elektrik üretiminin rüzgar ve güneşin elektrik üretimini geçmesi beklenmiyor.

Fosil, 31 yılın en düşüğünde

Tam Boyutta Gör Türkiye’de 2024 yılında kömürden elektrik üretimi miktarındaki artışa (+4 TWh) rağmen kömürün elektrik üretimindeki payı yüzde 36,9’dan yüzde 35,6’ya geriledi. Avrupa genelinde düşüş eğilimine devam eden kömürden elektrik üretimi ile beraber, Türkiye Almanya’yı geride bırakarak Avrupa’da kömürden elektrik üretimi en yüksek ülke oldu. Öte yandan doğalgazdan elektrik üretimi 3 TWh düşerek (-%4) fosil kaynakların elektrik üretimindeki payını yüzde 55 ile 1993’ten sonra en düşük seviyeye indirdi.

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Tam Boyutta Gör Tüm bunlara rağmen talepteki artışın rüzgar ve güneşteki artıştan yüksek olduğuna da dikkat çekiliyor. Son beş yılda talep 42 TWh artarken, aynı dönemde rüzgar ve güneşten elektrik üretimindeki artış 31 TWh’te kaldı. Arta kalan talep ise ithal kömür ve doğalgaz ile karşılandı.

2035 hedefleri fosil yakıtları iyice düşürebilir

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin COP29 sırasında açıkladığı yeni 2035 kurulu güç hedefleri, 2024 yılındaki rüzgar ve güneş kapasitesini dört katına çıkarmayı vadediyor. Bu hedefin gerçekleşmesi durumunda fosil yakıtlı santrallerin elektrik üretimindeki payı %20’nin altına kadar düşebilir, rüzgar ve güneşin elektrik üretimindeki payı ise yüzde 49’a çıkabilir.

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