Sapphire yeni RX 6750 XT modelini tanıttı: RTX 4060 Ti ile yarışacak

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda RTX 40 serisini tanıtmaya başlayan Nvidia, fiyat politikası ile ciddi anlamda eleştirilmişti. Bunun üzerine uygun fiyatlı RTX 4060 ve RTX 4060 Ti’yı tanıtan firma, bu kartların teknik özelliklerinde yaptığı kırpmalar üzerine yeniden eleştirilere maruz kalmıştı. RTX 4060 serisinin başarısızlığının ardından oyuncular, gözlerini önceki nesil kartlara çevirdi. Sapphire, bu durumu fark ederek yeni nesil Radeon RX 6750XT modelini tanıttı.

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12GB VRAM ile geliyor

AMD, RX 7000 serisini tanıtmaya başlasa da 6000 serisine verdiği güncellemeler ile önceki nesil kartlarını çekici bir alternatife dönüştürdü. RDNA 2 mimarisinden gücünü alan bu kartlar hem üreticilerin hem de oyuncuların dikkatini çekti. Bu doğrultuda Sapphire, yeni Radeon RX 6750 XT modelini tanıttı. Bellek miktarı ile RTX 4060 modellerine rakip olacak kart, oyuncular için çekici bir seçenek olabilir.

Tam Boyutta Gör Sapphire RX 6750XT, 192-bit veri yoluna sahip 12GB GDDR6 belleğe sahip. Ayrıca kart, “Boost” modunda 2600MHz saat hızlarına ulaşabiliyor. Kartın teorik FP32 performansı ise 13.31 TFLOPs seviyesinde. Üçlü fan sistemi ile optimal soğutma sunan kart, mat siyah ve metalik bir tasarıma sahip. Ancak kart herhangi bir RGB ışıklandırma sunmuyor. Sapphire’ın TRIXX yazılımı ile kullanıcılara birçok performans modifikasyon seçeneği sunan kart, 1440p çözünürlükte RTX 3060 Ti’dan ortalama %8,4 daha yüksek performans gösteriyor. RX 6750XT, 419 dolar fiyatı ile oyuncuların ilgisini çekeceğe benziyor.

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Sapphire yeni RX 6750XT kartını duyurdu