Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 30 kişi burada

    RX 6800 XT 2.8 GHz’e aşırtıldı: Fire Strike’ta 60K barajını yırtıp geçti

    AMD’nin uygun fiyatına rağmen yüksek performansıyla donanım dünyasının gündeminde yer edinen RX 6800 ailesinden rekorlar gelmeye devam ediyor. Kart 2.8 GHz’e yükseltildi.
    2 sa.
    774
    30
    11
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    RX 6800 XT 2.8 GHz’e aşırtıldı: Fire Strike’ta 60K barajını yırtıp geçti
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin yıllar sonra üst segmente oynadığı RX 6000 serisi donanımseverlerin aradığı rekabet ortamını oluşturmayı başardı. Öyle ki kartlarla rekorlara imza atılıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar RX 6800 serisinin detaylı görselleri yayınlandı

    RX 6800 XT rekora doymuyor

    Geçtiğimiz günlerde stok soğutucusuyla 2.6 GHz’de HWbot listesini alt üst eden RX 6800 XT yine iş başında. Bir hız aşırtmacının sıvı azotla 2.8 GHz’e taşıdığı kart 3DMark Fire Strike’ta son dönemde baraj olarak kabul edilen 60 000 puan sınırını adeta yırttı. 61 831 puanla dünyanın en hızlı kartı konumuna geçen RX 68000 XT bu haliyle bir önceki skorundan 150 MHz farkla %4 öne geçmiş.

    RX 6800 XT 2.8 GHz’e aşırtıldı: Fire Strike’ta 60K barajını yırtıp geçti
    Tam Boyutta Gör

    Önümüzdeki dönemde daha fazla hız aşırtmacının eline geçmesiyle RX 6800 XT’den halen GTX 1060 tarafından saklı tutulan 3 GHz rekorunu da bekleyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "RX 6800 XT ile HWBot rekoru kırıldı"

    Son olarak RX 6800 XT’nin AMD’nin en üst kartı olmamasına karşın RTX 3090’ı soğuk soğuk terletmesi nedeniyle donanım tutkunlarının dikkati RX 6900 XT’nin üzerine çevrilmiş durumda.



    https://wccftech.com/amd-radeon-rx-6800-xt-overclocked-to-2-8-ghz-on-ln2-sets-new-3dmark-world-record/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    2 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    2 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    3 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Timeguard 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    King.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jon_Kar 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    AMD driverleri çalışmıyor yeğenim.



    AMD ısınıyor yeğenim
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Clusive 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Shit delete ağzı ile lütfen mesaj başlıkları ve konular yüklemeyin. Yok sim düttürgeci yok çıkardık masaya koyduk falan diyen sokak ağzı kullanan hanzolardan farklı bir platform burası.
    Shit delete ağzı ile lütfen mesaj başlıkları ve konular yüklemeyin. Yok sim düttürgeci yok çıkardık masaya koyduk falan diyen sokak ağzı kullanan hanzolardan fa...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nevfel (T. I. ) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    6900 ile amd 3090 ı zaten geçecek. Mevzu nvidia 3090 ti ile ne yapacak onu da görmek lazım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    KanKoKan (timur girgin) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Anlaşılan amd şu an için, sırf saf fps miktarına abanıyor gibi duruyor.

    https://www.guru3d.com/news-story/cyberpunk-2077-will-not-have-ray-tracing-on-amd-rx-6000-gpus-at-launch.html
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Khoradasein (Mahmut Mümtaz Apostrof Er) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    6900'ü sır gibi saklıyor AMD, bu defa Nvidia'yı geçtiler muhtemelen. :)

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    classf2re (Emre Mendelyev) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kimse birbirini geçmesin. Eşit seviyede kardeş kardeş yarışın Nvidia AMD. Birisi ufak öne geçse sonra bize fiyat kazığı olarak geri dönüyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Clusive 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Shit delete ağzı ile lütfen mesaj başlıkları ve konular yüklemeyin. Yok sim düttürgeci yok çıkardık masaya koyduk falan diyen sokak ağzı kullanan hanzolardan farklı bir platform burası.
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Esxici (Mehmet Zülküf) 39 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Clusive
    Tespit harika
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    6s 40 dk. ( Mesaj Silindi ) Clusive
    Bin kere de söylüyoruz. Yorumları da okuyorlar. Gelsin okuma yazma bilmeyen adam beni eleştirsin, derim ki; bu adam bile benim bu noktadaki açığımı fark etti, en azından kendime tekrardan bir bakayım. Haberi editörler yazıyor ama, okuyucu farklı bir gözden görüp, hataları yanlışları dışarıdan hemen fark edebiliyor. Şurada ergenlere şov yapar ağızla laflar, garip garip dönemin fenomen olayları göndermeler, absürt komediyi olaya yedirmeler, bu tip kullanımları bırakın diyoruz.(hepsi var veya özellikle siz yapıyorsunuz demiyorum) Bir de son bir kaç senedir çıktı yok kırmızı ekip, yeşil ekip vs, sonradan icat çıkarmayın. Düzgün haber var diye geliyoruz buraya, yoksa youtube'da milyon tane şaklaban var.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jon_Kar 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    AMD driverleri çalışmıyor yeğenim.



    AMD ısınıyor yeğenim
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Psikobat (ozan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Delip geçti daha tatlı dururdu, yada içinden geçti ? yırtıp geçti ne ya... :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Birkaç vmodcu bunu 3ün üstüne çıkarır kesin.



    6900xt belki vrm kalitesi farklı ise daha gideri olur diye düşünüyorum.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Timeguard 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    King.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 dk. AMD RX 6700 serisi 12 GB bellekle gelebilir 36 dk. Thor: Love and Thunder, Avengers 5 havası yaratacak 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN RX 6800 XT 2.8 GHz’e aşırtıldı: Fire Strike’ta 60K barajını yırtıp geçti Sonraki Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri görüntülendi 4 sa. Giriş seviye Samsung Galaxy A02, 5.000 mAh bataryaya sahip olacak 4 sa. Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (22 Kasım) 5 sa. Google Mesajlar'da RCS, küresel kullanıma sunuldu: Yeni nesil mesajlaşma 6 sa. Microsoft Teams, gün boyu ücretsiz görüşme özelliği sunuyor 6 sa. Black Panther 2'nin çekimleri Temmuz'da başlıyor; Shuri ana karakter olabilir 7 sa. YouTube’un popüler çocuk kanalı Amazon ile anlaştı 8 sa. Belkin bakteri temizleyen kablosuz şarj cihazını duyurdu 8 sa. Duygusal macera oyunu DeLight: The Journey Home, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 9 sa. Telegram’ın kurucusu: iPhone 12 Pro garip bir demir parçası gibi 16 sa. NASA ve ESA, deniz seviyelerindeki yükselmeyi daha iyi analiz edecek uyduyu uzaya gönderdi 18 sa. Rocket Lab, dev roketini 'paraşütle' uzaydan Dünya'ya getirdi 18 sa. Küresel ısınma, soğuk iklimlerde yaşayan canlıların bulaşıcı hastalığa yakalanma ihtimalini artırıyor 19 sa. Küçük dokunuşları algılayabilen parmak sensörü geliştirildi 19 sa. Monster'da Bu Hafta - Gears 5 19 sa. Rick and Morty'den eğlenceli PlayStation 5 reklamı 20 sa. Alglerden yararlanılarak insan karaciğer yapısı oluşturuldu 20 sa. Haftalık Dizi Önerisi 02: Good Omens 22 sa. Yeni YouTube politikasıyla neredeyse reklamsız video kalmayacak 23 sa. Volkswagen Passat ABD'de yolun sonuna geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation CEO'su Game Pass Tarzı Bir Servis Gelebileceğini İ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    KABLO TV
    DH Forum
    Amazon.com.tr yurt dışı ürünlerin satışına başladı
    DonanımHaber
    Amazon’un Black Friday indirimleri başladı: İşte düşen ilk fır...
    DonanımHaber
    KABLONET
    DH Forum
    PlayStation Store'da Black Friday İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız