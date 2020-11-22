RX 6800 XT 2.8 GHz’e aşırtıldı: Fire Strike’ta 60K barajını yırtıp geçti

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AMD’nin yıllar sonra üst segmente oynadığı RX 6000 serisi donanımseverlerin aradığı rekabet ortamını oluşturmayı başardı. Öyle ki kartlarla rekorlara imza atılıyor.

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RX 6800 XT rekora doymuyor

Geçtiğimiz günlerde stok soğutucusuyla 2.6 GHz’de HWbot listesini alt üst eden RX 6800 XT yine iş başında. Bir hız aşırtmacının sıvı azotla 2.8 GHz’e taşıdığı kart 3DMark Fire Strike’ta son dönemde baraj olarak kabul edilen 60 000 puan sınırını adeta yırttı. 61 831 puanla dünyanın en hızlı kartı konumuna geçen RX 68000 XT bu haliyle bir önceki skorundan 150 MHz farkla %4 öne geçmiş.

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Önümüzdeki dönemde daha fazla hız aşırtmacının eline geçmesiyle RX 6800 XT’den halen GTX 1060 tarafından saklı tutulan 3 GHz rekorunu da bekleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "RX 6800 XT ile HWBot rekoru kırıldı"

Son olarak RX 6800 XT’nin AMD’nin en üst kartı olmamasına karşın RTX 3090’ı soğuk soğuk terletmesi nedeniyle donanım tutkunlarının dikkati RX 6900 XT’nin üzerine çevrilmiş durumda.

https://wccftech.com/amd-radeon-rx-6800-xt-overclocked-to-2-8-ghz-on-ln2-sets-new-3dmark-world-record/

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