Ryzen 4000 ailesinde 10 çekirdekli bir işlemci olabilir

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Kırmızı ekip bir süredir sessizliğini koruyor. Ekran kartı tarafında kullanıcıların Nvidia’ya nasıl yanıt vereceğini beklediği AMD işlemci tarafında da Ryzen 4000 hazırlığı içerisinde.

10 çekirdekli Ryzen işlemcisi

DRAM calculator for Ryzen’ı hazırlayan 1usmus’un AGESA kodunu incelerken farkettiği detaya göre AMD Ryzen 4000 işlemci ailesinde 10 çekirdekli bir Ryzen modeline yer verebilir. Söz konusu yonga AMD'nin Intel'in Comet Lake işlemcilerine yönelik stratejisinin ürünü olabilir.

Bununla birlikte BIOS kodunda yer alan satırlar firmanın kendi iç test aşamalarındaki denemelerine ait olup piyasaya sürülmeyecek bir işlemciye de ait olabilir.

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Curve Optimizer

Ek olarak Curve Optimizer ile işlemcinin her çekirdeği için kısıtlama olmaksızın farklı frekanslar belirlenebilmesine imkan tanınması bekleniyor.

Hali hazırda Ryzen Master üzerinden oldukça geniş çaplı kontrol imkanı sunan AMD görünüşe göre bir adım daha ileriye gitmeye hazırlanıyor.

Infinity Fabric divider

Son olarak 1usmus’un bulduğu son detaya göre Zen 3 mimarili işlemcilerde yapılacak bir başka iyileştirme de bellek alanında görülüyor.

Infinity Fabric divider adı verilen yapı üzerinden bellek kontrolcüsünün frekans konfigürasyonlarında esnek tablolar oluşturulabileceğe benziyor.

Ayrıca Bkz. "AMD bisikletler satışa sunuldu"

Örneğin mixed mode adı verilen biçim de bunlardan birisi. Son olarak Ryzen 4000 işlemcilerinin henüz net tarih duyurulmasa da bu yıl piyasaya sürüleceğini belirtelim.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-4000-vermeer-processors-based-on-zen3-might-feature-10-core-skus

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