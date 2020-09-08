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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 4000 ailesinde 10 çekirdekli bir işlemci olabilir

    AMD’nin AGESA kodlarında açığa çıkan detay firmanın yeni bir işlemci çekirdek/izlek konfigürasyonu hazırlığında olduğunu düşündürüyor. Ayrıca yeni işlemciler geniş kontrol imkanı da sunabilir.
    3 gün
    2,9b
    1
    5
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 4000 ailesinde 10 çekirdekli bir işlemci olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Kırmızı ekip bir süredir sessizliğini koruyor. Ekran kartı tarafında kullanıcıların Nvidia’ya nasıl yanıt vereceğini beklediği AMD işlemci tarafında da Ryzen 4000 hazırlığı içerisinde.

    10 çekirdekli Ryzen işlemcisi

    DRAM calculator for Ryzen’ı hazırlayan 1usmus’un AGESA kodunu incelerken farkettiği detaya göre AMD Ryzen 4000 işlemci ailesinde 10 çekirdekli bir Ryzen modeline yer verebilir. Söz konusu yonga AMD'nin Intel'in Comet Lake işlemcilerine yönelik stratejisinin ürünü olabilir.

    Bununla birlikte BIOS kodunda yer alan satırlar firmanın kendi iç test aşamalarındaki denemelerine ait olup piyasaya sürülmeyecek bir işlemciye de ait olabilir.

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    Curve Optimizer

    Ek olarak Curve Optimizer ile işlemcinin her çekirdeği için kısıtlama olmaksızın farklı frekanslar belirlenebilmesine imkan tanınması bekleniyor.

    Hali hazırda Ryzen Master üzerinden oldukça geniş çaplı kontrol imkanı sunan AMD görünüşe göre bir adım daha ileriye gitmeye hazırlanıyor.

    Infinity Fabric divider

    Son olarak 1usmus’un bulduğu son detaya göre Zen 3 mimarili işlemcilerde yapılacak bir başka iyileştirme de bellek alanında görülüyor.

    Infinity Fabric divider adı verilen yapı üzerinden bellek kontrolcüsünün frekans konfigürasyonlarında esnek tablolar oluşturulabileceğe benziyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD bisikletler satışa sunuldu"

    Örneğin mixed mode adı verilen biçim de bunlardan birisi. Son olarak Ryzen 4000 işlemcilerinin henüz net tarih duyurulmasa da bu yıl piyasaya sürüleceğini belirtelim.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-4000-vermeer-processors-based-on-zen3-might-feature-10-core-skus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Orodruin (Candaş Ulaş) 3 gün en beğenilen
    2/4 ATHLON
    4/4 RYZEN 3
    4/8 RYZEN 3
    6/6 RYZEN 3
    6/12 RYZEN 5
    8/16 RYZEN 5
    10/20 RYZEN 7
    12/24 RYZEN 7
    14/28 RYZEN 7
    16/32 RYZEN 9
    18/36 RYZEN 9

    Bu şekilde yapsınlar intel iyice şaşırsın ne yapacağını.


    2/4 ATHLON 4/4 RYZEN 3 4/8 RYZEN 3 6/6 RYZEN 3 6/12 RYZEN 5 8/16 RYZEN 5 10/20 RYZEN 7 12/24 RYZEN 7 14/28 RYZEN 7 16/32 RYZEN...
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Torres1903 (Fernando Torres) 3 gün (düzenlendi)
    çekirdekten çok frekans ve turbo overclock pontansiyeli önemli bunda hala inteli geçemediler xt işlemciler tam bir komedi oldu hem fanlarını aldılar hem fiyatı artırdılar karşılığında 100mhz gibi bir frekans arttı bu şekilde yapacaklarsa hiç yapmasınlar
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    Orodruin (Candaş Ulaş) 3 gün en beğenilen
    2/4 ATHLON
    4/4 RYZEN 3
    4/8 RYZEN 3
    6/6 RYZEN 3
    6/12 RYZEN 5
    8/16 RYZEN 5
    10/20 RYZEN 7
    12/24 RYZEN 7
    14/28 RYZEN 7
    16/32 RYZEN 9
    18/36 RYZEN 9

    Bu şekilde yapsınlar intel iyice şaşırsın ne yapacağını.


    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Markus Schulz 2 gün Orodruin
    6/12'yi ryzen 3'e düşürüp 8/16 5 yapmaları yok mu peki :D
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