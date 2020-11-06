Ryzen 4000 işlemcili Huawei MateBook 14 Türkiye'de

Huawei MateBook 14’ün 2020 versiyonu Türkiye’de ön satışa sunuluyor. Ön satış döneminde satın alan müşterilere 200 TL ek indirim uygulanacak.
Huawei MateBook 14’ün 8 GB RAM ve 256 GB SSD’li versiyonu 6999 TL, 16 GB RAM ve 512 GB SSD’li versiyonu ise 8699 TL fiyat etiketine sahip. İki modelde de dokunmatik ekran özelliği bulunmuyor. 100 TL ön ödeme yapanlara 200 TL indirim uygulanacak. Ayrıca HUAWEI Bilgisayar Çantası ve HUAWEI Bluetooth Mouse sadece 1 TL farkla kullanıcılara sunuluyor. Teslimattan sonra siparişlerim sekmesinden "İnceleme Yaz" seçeneğine tıklayarak yorum bırakan tüketiciler, Huawei Band 3e'yi 1 TL karşılığı alabileceği kupon kodu da kazanıyorlar.İlginizi Çekebilir Huawei MateBook X Pro (2018) Türkiye’de satışa sunuldu
Huawei MateBook 14, D 14 isimli modele göre daha iyi işlemci ve daha yüksek çözünürlüklü ekranla geliyor. AMD’nin Ryzen 5 4600H işlemcisinden güç alıyor. 14 inç büyüklüğündeki ekran 3:2 en boy oranına ve 2160x1440 piksel çözünürlüğe sahip. Tıpkı önceki nesildeki gibi ön kamera klavye üzerine gizlendiği için ekran çerçeveleri epey ince.
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Kutudan 65W USB-C şarj adaptörü çıkıyor. 56 Wh kapasiteye sahip bataryanın hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Cihaz 1,49 kg ağırlık ve 15,9 mm kalınlık değerleriyle taşınabilirlik açısından oldukça iddialı. Huawei MateBook 14 hakkında detaylı bilgi ve ön sipariş için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-matebook-14/
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Gerçi sipariş almıyor artık, gelince haber ver yazıyor.
3:2 oranında ve bu sefer sRGB'yi tam gösterebilen düzün ekranlar. 45 watt H işlemciler ve incelemeler soğutma sisteminin başarılı olduğunu söylüyor.
Ram anakarta entegre, o yüzden 16GB olanı almak gerek. 8GB bu cihaz için çok sınırlı olur, dahili grafik 1GB işgal edecek zaten. 8GB model hiç olmamalıydı bence.
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