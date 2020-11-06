Ryzen 4000 işlemcili Huawei MateBook 14 Türkiye'de

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Huawei MateBook 14’ün 2020 versiyonu Türkiye’de ön satışa sunuluyor. Ön satış döneminde satın alan müşterilere 200 TL ek indirim uygulanacak.

Huawei MateBook 14’ün 8 GB RAM ve 256 GB SSD’li versiyonu 6999 TL, 16 GB RAM ve 512 GB SSD’li versiyonu ise 8699 TL fiyat etiketine sahip. İki modelde de dokunmatik ekran özelliği bulunmuyor. 100 TL ön ödeme yapanlara 200 TL indirim uygulanacak. Ayrıca HUAWEI Bilgisayar Çantası ve HUAWEI Bluetooth Mouse sadece 1 TL farkla kullanıcılara sunuluyor. Teslimattan sonra siparişlerim sekmesinden "İnceleme Yaz" seçeneğine tıklayarak yorum bırakan tüketiciler, Huawei Band 3e'yi 1 TL karşılığı alabileceği kupon kodu da kazanıyorlar.

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Huawei MateBook 14, D 14 isimli modele göre daha iyi işlemci ve daha yüksek çözünürlüklü ekranla geliyor. AMD’nin Ryzen 5 4600H işlemcisinden güç alıyor. 14 inç büyüklüğündeki ekran 3:2 en boy oranına ve 2160x1440 piksel çözünürlüğe sahip. Tıpkı önceki nesildeki gibi ön kamera klavye üzerine gizlendiği için ekran çerçeveleri epey ince.

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Kutudan 65W USB-C şarj adaptörü çıkıyor. 56 Wh kapasiteye sahip bataryanın hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Cihaz 1,49 kg ağırlık ve 15,9 mm kalınlık değerleriyle taşınabilirlik açısından oldukça iddialı. Huawei MateBook 14 hakkında detaylı bilgi ve ön sipariş için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-matebook-14/

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