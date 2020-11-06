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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 4000 işlemcili Huawei MateBook 14 Türkiye'de

    AMD’nin Ryzen 5 4600H işlemcisine sahip Huawei MateBook 14 dizüstü bilgisayar ön satışa sunuldu. Ön satışa özel olarak 200 TL indirim ve 1 TL farkla aksesuar hediye ediliyor.
    5 gün
    4,1b
    1
    16
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    9

    Ryzen 4000 işlemcili Huawei MateBook 14 Türkiye'de
    Tam Boyutta Gör

    Huawei MateBook 14’ün 2020 versiyonu Türkiye’de ön satışa sunuluyor. Ön satış döneminde satın alan müşterilere 200 TL ek indirim uygulanacak.

    Huawei MateBook 14’ün 8 GB RAM ve 256 GB SSD’li versiyonu 6999 TL, 16 GB RAM ve 512 GB SSD’li versiyonu ise 8699 TL fiyat etiketine sahip. İki modelde de dokunmatik ekran özelliği bulunmuyor. 100 TL ön ödeme yapanlara 200 TL indirim uygulanacak. Ayrıca HUAWEI Bilgisayar Çantası ve HUAWEI Bluetooth Mouse sadece 1 TL farkla kullanıcılara sunuluyor. Teslimattan sonra siparişlerim sekmesinden "İnceleme Yaz" seçeneğine tıklayarak yorum bırakan tüketiciler, Huawei Band 3e'yi 1 TL karşılığı alabileceği kupon kodu da kazanıyorlar.

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    Ryzen 4000 işlemcili Huawei MateBook 14 Türkiye'de
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    Huawei MateBook 14, D 14 isimli modele göre daha iyi işlemci ve daha yüksek çözünürlüklü ekranla geliyor. AMD’nin Ryzen 5 4600H işlemcisinden güç alıyor. 14 inç büyüklüğündeki ekran 3:2 en boy oranına ve 2160x1440 piksel çözünürlüğe sahip. Tıpkı önceki nesildeki gibi ön kamera klavye üzerine gizlendiği için ekran çerçeveleri epey ince.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Nova 8 SE tanıtıldı: 64 MP kamera, 66W hızlı şarj ve 5G desteği"

    Kutudan 65W USB-C şarj adaptörü çıkıyor. 56 Wh kapasiteye sahip bataryanın hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Cihaz 1,49 kg ağırlık ve 15,9 mm kalınlık değerleriyle taşınabilirlik açısından oldukça iddialı. Huawei MateBook 14 hakkında detaylı bilgi ve ön sipariş için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

    https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-matebook-14/



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    58 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Dolar euro fırlamasaydı 4999a piyasaya sürebilirlerdi..
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    güzel bir modele benziyor hafif ve şık fiyatı da türkiye şartlarına göre iyi
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    deepkurt (Gökhan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    1000 TL daha ucuz olsa, 16/512 modelini kaçırmazdım.



    Gerçi sipariş almıyor artık, gelince haber ver yazıyor.
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunun ekran kartı ne 4600h olduğuna göre yanında harici olması gerekmiyor mu? 4500U da vega var vegayla yetineceğini düşünseydi bunu koymaz mıydı?
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    ToisAndro (Hasan D.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Sitesinde klavye Aydınlatma var yazıyor. Ekran kartı hakkında net bir bilgi yok
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu Çinli firmalar ne zaman Apple’ı kopyalamayı bırakacak? İsimlendirmeler, tasarımlar hatta duvar kağıdını bile kopyalamışlar. Xiaomi de zamanında MacOS Mojave’nin duvar kağıdını telefonlarına koymuştu. Şimdi başlarlar “Ama fiyat performans, Windows...” diye. Bu kadar ucuz olmalarının sebebi çalmaları. Samsung’a bak. En azından kendi tasarımlarını kullanıyor.
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    por favor (ssena arıkuşu) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    10 numara alet. Klavye ışıklı olsaymış daha iyiymiş.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Emre-X (Emre ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) por favor
    Klavye ışıklı.
    Yanıtla +2
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    Stanislas Xavier (Evren ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Huawei mevcut Matebook'larından çok sattı ve fiayatına göre bayağı iyi cihazlardı. Şimdiki modeller bazı eksikleri kapatmış, çok iyi olmuşlar.
    3:2 oranında ve bu sefer sRGB'yi tam gösterebilen düzün ekranlar. 45 watt H işlemciler ve incelemeler soğutma sisteminin başarılı olduğunu söylüyor.
    Ram anakarta entegre, o yüzden 16GB olanı almak gerek. 8GB bu cihaz için çok sınırlı olur, dahili grafik 1GB işgal edecek zaten. 8GB model hiç olmamalıydı bence.
    Yanıtla +1
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    menectras 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar sizce MacBook Air 2018 8gb RAM 128 ssd modelden buna geçiş yapılır mı?
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    Gökkubbe 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kasada ekstra ram ve ssd slotu bulunuyor mu bilen var mı? Ayrıca ön siparişte 200 tl indirim yanında • Huawei Store uygulamasını indir, 100 TL ve 200 TL değerinde kupon kazan! ibaresi var. Ekstra 100-200 tl daha mı indirim oluyor?
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    fthddn (fatih didin) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunun ekran kartı ne? 4600H koyduğuna göre vegayla yetinmiyordur. Öyle olsaydı 4500U olmaz mıydı?
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    4073 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    huawei matebook 14, Türkiye Haberleri ve
    5 etiket daha türkiye fiyatı ön satış dizüstü bilgisayar huawei Mobil Teknolojiler
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