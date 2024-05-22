Huawei Pura 70 ve Pura 70 Pro’nun Türkiye fiyatı açıklandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Huawei, bir süre önce yeni Pura 70 serisini Türkiye’de satışa sunacağını açıklamıştı. Firma şimdi Pura 70 Ultra ile birlikte Huawei Pura 70 ve Pura 70 Pro modellerinin Türkiye fiyatını açıkladı. Huawei, ön siparişe özel bazı hediyeler de veriyor. İşte Huawei Pura 70 Pro ve Pura 70 Türkiye fiyatı:

Huawei Pura 70 Pro ve Pura 70 Türkiye fiyatı ne kadar?

Yapılan resmi açıklamaya göre Huawei Pura 70 Pro’nun Türkiye fiyatı 49.999 TL olarak açıklandı. Huawei Pura 70’in Türkiye fiyatı ise 39.999 TL olarak belirlendi. Ön siparişe açılan her iki telefon için teslimatlar 10 Haziran’da başlayacak.

Huawei, Pura 70 Pro sipariş edenlere toplam 14.498 TL değerinde FreeBuds Pro 3 ve 12 Ay Ekstra Garanti hediyesi veriyor. Aynı hediye Pura 70 modeli için de geçerli. Ayrıca her iki ürün için WATCH GT 4 alımında 2.000 TL de indirim sağlanıyor.

Huawei Pura 70 Pro ve Pura 70 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Huawei Pura 70 Pro, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla geliyor. 6,8 inçlik LTPO OLED ekranında 2844 × 1260 Piksel çözünürlük, 1-120 Hz dinamik yenileme hızı, 1440 Hz yüksek frekanslı PWM Dimming ve 300 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunan Pura 70 Pro, Kirin 9010 yongasından güç alıyor.

50 MP (F1.4~F4.0 diyafram, OIS), 12,5 MP (F2.2 diyafram açıklığı) ve 48 MP ultra ışık alan makro telefoto kameralara (F2.1 diyafram açıklığı, OIS) sahip olan Pura 70 Pro, 100W kablolu, 80W kablosuz şarj sunan 5.050 mAh batarya ile destekleniyor. Bu telefonda 4G desteği bulunuyor, 5G ise desteklenmiyor.

Huawei Pura 70 % Pura 70 Pro tanıtıldı: İşte özellikler ve fiyatı 1 ay önce eklendi

Huawei Pura 70 ise 6,6 inçli LTPO OLED ekranında 2760 × 1256 Piksel çözünürlük, 1-120 Hz dinamik yenileme hızı, 1440 Hz yüksek frekanslı PWM dimming, 300 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı vadediyor. Kirin 9000S1 (Mate 60 Pro’da olan aynı yonga) yongasından güç alan cihaz, 50 MP (F1.4~F4.0 diyafram, OIS), 13 MP (F2.2 diyafram açıklığı) ve 12 MP telefoto kamera (F3.4 diyafram açıklığı, OIS) ile destekleniyor. 4900 mAh bataryaya sahip olan telefon 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj özelliğini de barındırıyor. Aynı şekilde bu modelde de 4G desteği var ve 5G desteği yok.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Pura 70 ve Pura 70 Pro’nun Türkiye fiyatı açıklandı