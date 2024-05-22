Huawei Pura 70 ve Pura 70 Pro’nun Türkiye fiyatı açıklandı

- Huawei Pura 70 Pro ve Pura 70 Türkiye fiyatı ne kadar?
- Huawei Pura 70 Pro ve Pura 70 neler sunuyor?
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Huawei Pura 70 Pro ve Pura 70 Türkiye fiyatı ne kadar?
Yapılan resmi açıklamaya göre Huawei Pura 70 Pro’nun Türkiye fiyatı 49.999 TL olarak açıklandı. Huawei Pura 70’in Türkiye fiyatı ise 39.999 TL olarak belirlendi. Ön siparişe açılan her iki telefon için teslimatlar 10 Haziran’da başlayacak.
Huawei, Pura 70 Pro sipariş edenlere toplam 14.498 TL değerinde FreeBuds Pro 3 ve 12 Ay Ekstra Garanti hediyesi veriyor. Aynı hediye Pura 70 modeli için de geçerli. Ayrıca her iki ürün için WATCH GT 4 alımında 2.000 TL de indirim sağlanıyor.
Huawei Pura 70 Pro ve Pura 70 neler sunuyor?
50 MP (F1.4~F4.0 diyafram, OIS), 12,5 MP (F2.2 diyafram açıklığı) ve 48 MP ultra ışık alan makro telefoto kameralara (F2.1 diyafram açıklığı, OIS) sahip olan Pura 70 Pro, 100W kablolu, 80W kablosuz şarj sunan 5.050 mAh batarya ile destekleniyor. Bu telefonda 4G desteği bulunuyor, 5G ise desteklenmiyor.
Huawei Pura 70 ise 6,6 inçli LTPO OLED ekranında 2760 × 1256 Piksel çözünürlük, 1-120 Hz dinamik yenileme hızı, 1440 Hz yüksek frekanslı PWM dimming, 300 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı vadediyor. Kirin 9000S1 (Mate 60 Pro’da olan aynı yonga) yongasından güç alan cihaz, 50 MP (F1.4~F4.0 diyafram, OIS), 13 MP (F2.2 diyafram açıklığı) ve 12 MP telefoto kamera (F3.4 diyafram açıklığı, OIS) ile destekleniyor. 4900 mAh bataryaya sahip olan telefon 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj özelliğini de barındırıyor. Aynı şekilde bu modelde de 4G desteği var ve 5G desteği yok.Kaynakça https://consumer.huawei.com/tr/phones/pura70-pro/buy/ https://consumer.huawei.com/tr/phones/pura70/buy/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.