Merakla beklenen Huawei Pura 70 Ultra Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

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Tam Boyutta Gör Merakla beklenen Huawei Pura 70 Ultra, geçtiğimiz ay Çin’de düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtılmıştı. Huawei, geçtiğimiz yıl tanıtılan Mate 60 serisi telefonlarını Türkiye’de satışa çıkarmamış ve bu modellerin de yine Çin’de özel olarak kalacağı düşünülmüştü. Ancak firma, büyük bir sürprize imza atarak Huawei Pura 70 Ultra modelini küresel pazarlarda satışa çıkarıyor. Bu bağlamda Huawei Pura 70 Ultra Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi de açıklandı.

Huawei Pura 70 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar?

Huawei Pura 70 Ultra modelinin Türkiye fiyatı 69.999 TL olarak açıklandı. Teslimatlar ise 17 Haziran 2024’te başlayacak.

Ancak bu fiyat ileride artabilir zira firmanın resmi web sitesinde ön sipariş sürecinde cihazda 5.000 TL’lik indirim yaptığı görülüyor. Huawei aynı zamanda toplam 16.498 TL değerinde FreeBuds Pro 3 ve 12 Ay Ekstra Garanti hediyesi de veriyor. Bununla birlikte telefonun yanında WATCH Ultimate saatini de alırsanız üründe 6.000 TL indirim uygulanıyor.

Huawei Pura 70 Ultra neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Türkiye’de satışa çıkartılan Huawei Pura 70 Ultra modeli 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip. 6,8 inçlik LTPO OLED ekranında 2844 × 1260 Piksel çözünürlük, 1-120 Hz uyarlanabilir yüksek dinamik yenileme hızları, 1440 Hz yüksek frekanslı PWM Dimming ve 300 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunan Pura 70 Ultra, Kirin 9010 yongasından güç alıyor.

Huawei Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

EMUI 14.2 üzerinde çalışan telefona 50 MP ultra ışık alan teleskobik (1 inç CMOS, F1.6~F4.0 diyafram Sensör Kaydırma OIS) 40 MP ultra geniş açılı (F2.2 diyafram açıklığı) ve 50 MP ultra ışık alan makro telefoto kamera (F2.1 diyafram açıklığı, OIS) eşlik ediyor. Batarya tarafında ise 5200 mAh kapasite sunuluyor. Bu batarya kablolu 100W, kablosuz 80W hızlı şarj sunuyor. Bağlantı tarafında ise Huawei Pura 70 Ultra, 4G desteğine sahip, 5G desteği bulunmuyor.

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Huawei Pura 70 Ultra Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı