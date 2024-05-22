Merakla beklenen Huawei Pura 70 Ultra Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

Huawei Pura 70 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar?
Huawei Pura 70 Ultra modelinin Türkiye fiyatı 69.999 TL olarak açıklandı. Teslimatlar ise 17 Haziran 2024’te başlayacak.
Ancak bu fiyat ileride artabilir zira firmanın resmi web sitesinde ön sipariş sürecinde cihazda 5.000 TL’lik indirim yaptığı görülüyor. Huawei aynı zamanda toplam 16.498 TL değerinde FreeBuds Pro 3 ve 12 Ay Ekstra Garanti hediyesi de veriyor. Bununla birlikte telefonun yanında WATCH Ultimate saatini de alırsanız üründe 6.000 TL indirim uygulanıyor.
Huawei Pura 70 Ultra neler sunuyor?
EMUI 14.2 üzerinde çalışan telefona 50 MP ultra ışık alan teleskobik (1 inç CMOS, F1.6~F4.0 diyafram Sensör Kaydırma OIS) 40 MP ultra geniş açılı (F2.2 diyafram açıklığı) ve 50 MP ultra ışık alan makro telefoto kamera (F2.1 diyafram açıklığı, OIS) eşlik ediyor. Batarya tarafında ise 5200 mAh kapasite sunuluyor. Bu batarya kablolu 100W, kablosuz 80W hızlı şarj sunuyor. Bağlantı tarafında ise Huawei Pura 70 Ultra, 4G desteğine sahip, 5G desteği bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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