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    Merakla beklenen Huawei Pura 70 Ultra Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

    Huawei’nin en yeni ve en güçlü akıllı telefonu Huawei Pura 70 Ultra resmen Türkiye’de. Peki Huawei Pura 70 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar ve ne zaman piyasaya çıkıyor?
    Huawei Pura 70 Ultra Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen Huawei Pura 70 Ultra, geçtiğimiz ay Çin’de düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtılmıştı. Huawei, geçtiğimiz yıl tanıtılan Mate 60 serisi telefonlarını Türkiye’de satışa çıkarmamış ve bu modellerin de yine Çin’de özel olarak kalacağı düşünülmüştü. Ancak firma, büyük bir sürprize imza atarak Huawei Pura 70 Ultra modelini küresel pazarlarda satışa çıkarıyor. Bu bağlamda Huawei Pura 70 Ultra Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi de açıklandı.

    Huawei Pura 70 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar?

    Huawei Pura 70 Ultra modelinin Türkiye fiyatı 69.999 TL olarak açıklandı. Teslimatlar ise 17 Haziran 2024’te başlayacak.

     Ancak bu fiyat ileride artabilir zira firmanın resmi web sitesinde ön sipariş sürecinde cihazda 5.000 TL’lik indirim yaptığı görülüyor. Huawei aynı zamanda toplam 16.498 TL değerinde FreeBuds Pro 3 ve 12 Ay Ekstra Garanti hediyesi de veriyor. Bununla birlikte telefonun yanında WATCH Ultimate saatini de alırsanız üründe 6.000 TL indirim uygulanıyor.

    Huawei Pura 70 Ultra neler sunuyor?

    Huawei Pura 70 Ultra Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de satışa çıkartılan Huawei Pura 70 Ultra modeli 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip. 6,8 inçlik LTPO OLED ekranında 2844 × 1260 Piksel çözünürlük, 1-120 Hz uyarlanabilir yüksek dinamik yenileme hızları, 1440 Hz yüksek frekanslı PWM Dimming ve 300 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunan Pura 70 Ultra, Kirin 9010 yongasından güç alıyor.

    EMUI 14.2 üzerinde çalışan telefona 50 MP ultra ışık alan teleskobik (1 inç CMOS, F1.6~F4.0 diyafram Sensör Kaydırma OIS) 40 MP ultra geniş açılı (F2.2 diyafram açıklığı) ve 50 MP ultra ışık alan makro telefoto kamera (F2.1 diyafram açıklığı, OIS) eşlik ediyor. Batarya tarafında ise 5200 mAh kapasite sunuluyor. Bu batarya kablolu 100W, kablosuz 80W hızlı şarj sunuyor. Bağlantı tarafında ise Huawei Pura 70 Ultra, 4G desteğine sahip, 5G desteği bulunmuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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