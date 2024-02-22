Turkcell 5,5G'yi test etti: 10 gigabit hıza ulaşıldı

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Dünya genelinde çok sayıda ülkede 5G teknolojisi kullanıma sunulurken Türkiye’de henüz 5G teknolojisine geçiş yapamadık. Çin, bir adım öteye geçerek 5G’nin daha gelişmiş versiyonu olan 5.5G (5G Advanced) teknolojisi kullanıma sunuldu. Turkcell, 5G test laboratuvarında Huawei ile birlikte 5.5G teknolojisini test etti.

Saniyede 10 Gigabit Download

Turkcell; kablosuz haberleşme teknolojilerinin standardını belirleyen uluslararası kuruluş 3GPP’nin en yeni sürümü 5.5G (5G Advanced) teknolojisini kullanarak Huawei ile birlikte 5G test laboratuvarında gerçekleştirdiği testte saniyede 10 Gigabit veri indirme hızını aştı.

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Konuyla ilgili değerlendirme yapan Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, “Turkcell'in bu alandaki testleri, sadece ‘5G Advanced’ olarak da adlandırılan 5.5G teknolojisi bakımından değil, gelecek 6G çağına hazırlık açısından da önem taşıyor. Turkcell'in 5.5G teknolojisi testi, Türkiye'nin dijital dönüşümüne önemli bir katkı sağlarken, Turkcell’in teknolojik liderliği ile gelecek ve inovasyon odaklı yaklaşımını bir kez daha vurguluyor. Turkcell, müşterilerine sadece bugünün değil aynı zamanda geleceğin teknolojilerini de sunmaya devam ederek Türkiye'nin lider telekomünikasyon operatörü olma misyonunu sürdürüyor. Türkiye’nin dijitalleşmesine ivme kazandırmak için yenilikçi teknolojilere yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

5.5G teknolojisinin, önümüzdeki yıllarda daha yüksek hız ve düşük gecikmeyle veri akışı sağlayarak hayatın her alanında kolaylıklar sağlaması bekleniyor.

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