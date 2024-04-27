Huawei Nova 12s ve Nova 12 SE için Türkiye fiyatları açıklandı

Tam Boyutta Gör Huawei, Türkiye’deki varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda firma, geçtiğimiz aylarda tanıtılan Nova 12 serisinin bir parçası olan Nova 12s ve Nova 12 SE modellerini kısa bir süre önce Türkiye piyasasında satışa çıkardı. Nova 12s ve Nova 12 SE fiyatları ise olması gerekenden biraz yüksek gibi görünüyor.

Huawei Nova 12s Türkiye fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Huawei Nova 12s, 22.999 TL fiyat etiketiyle birlikte resmen Türkiye’de satışa sunuldu. Bu fiyat, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı için geçerli. Huawei’nin resmi sitesinden yapılacak siparişlerde 4.999 TL değerinde FreeBuds 5 hediyesi veriliyor. Buna ek olarak 2.599 TL değerindeki 12 aylık ekran hasarı garantisi de hediye olarak sunuluyor. Ayrıca 600 TL kupon fırsatı ve Watch GT 4 için 1.500 TL indirim sağlanıyor.

Bilmeyenler için Huawei Nova 12s, 6.7 inç FHD+ 2412 × 1084 çözünürlüklü 120 Hz OLED ekran ile geliyor. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 778G 4G yongası bulunuyor. EMUI 14 işletim sistemine sahip olan telefonda 50 MP Ultra Görüş kamera ve 8 MP Ultra Geniş Makro kamera bulunuyor. 4500 mAh bataryaya sahip olan telefonda 66 W hızlı şarj da yer alıyor.

Huawei Nova 12 SE Türkiye fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Huawei Nova 12s, 19.999 TL fiyat etiketiyle birlikte Türkiye’de satışa sunuldu. Bu fiyat, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı için geçerli. Huawei’nin resmi sitesinden yapılacak siparişlerde 2.599 TL değerinde FreeBuds 5i hediyesi veriliyor. Buna ek olarak 2.599 TL değerindeki 12 aylık ekran hasarı garantisi de hediye olarak sunuluyor. Ayrıca 600 TL kupon fırsatı ve Watch GT 4 için 1.500 TL indirim sağlanıyor.

Xiaomi dört modele desteği kesiyor: Artık güncelleme almayacaklar 5 sa. önce eklendi

Özellikler tarafında ise nova 12 SE, nova 12s modeline oldukça benziyor. 6.67 inç boyutundaki OLED ekranında 90Hz yenileme hızıyla FHD+ 2400 × 1080 piksel çözünürlük sağlayan cihazda Qualcomm Snapdragon 680 yongası bulunuyor. Bu yonganın da yine 5G desteği yok. Kamera tarafında ise arkada 108 MP, 8 MP ve 2 MP kurulum yer alıyor. Son olarak 4500 mAh bataryaya sahip olan telefonda 66 W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Nova 12s ve Nova 12 SE Türkiye fiyatı açıklandı