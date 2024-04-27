Huawei Nova 12s ve Nova 12 SE için Türkiye fiyatları açıklandı

Bilmeyenler için Huawei Nova 12s, 6.7 inçFHD+ 2412 × 1084 çözünürlüklü 120 Hz OLED ekran ile geliyor. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 778G 4G yongası bulunuyor. EMUI 14 işletim sistemine sahip olan telefonda 50 MP Ultra Görüş kamera ve 8 MP Ultra Geniş Makro kamera bulunuyor. 4500 mAh bataryaya sahip olan telefonda 66 W hızlı şarj da yer alıyor.
Huawei Nova 12 SE Türkiye fiyatı ne kadar?
Özellikler tarafında ise nova 12 SE, nova 12s modeline oldukça benziyor. 6.67 inç boyutundaki OLED ekranında 90Hz yenileme hızıyla FHD+ 2400 × 1080 piksel çözünürlük sağlayan cihazda Qualcomm Snapdragon 680 yongası bulunuyor. Bu yonganın da yine 5G desteği yok. Kamera tarafında ise arkada 108 MP, 8 MP ve 2 MP kurulum yer alıyor. Son olarak 4500 mAh bataryaya sahip olan telefonda 66 W hızlı şarj desteği bulunuyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.