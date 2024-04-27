Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Nova 12s ve Nova 12 SE için Türkiye fiyatları açıklandı

    Huawei’nin Nova serisi Türkiye’de boy göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Nova 12 serisinin bir parçası olan Nova 12s ve Nova 12 SE Türkiye’de satışa çıktı. İşte fiyatlar:
    Huawei Nova 12s ve Nova 12 SE Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Huawei, Türkiye’deki varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda firma, geçtiğimiz aylarda tanıtılan Nova 12 serisinin bir parçası olan Nova 12s ve Nova 12 SE modellerini kısa bir süre önce Türkiye piyasasında satışa çıkardı. Nova 12s ve Nova 12 SE fiyatları ise olması gerekenden biraz yüksek gibi görünüyor.

    Huawei Nova 12s Türkiye fiyatı ne kadar?

    Huawei Nova 12s Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei Nova 12s, 22.999 TL fiyat etiketiyle birlikte resmen Türkiye’de satışa sunuldu. Bu fiyat, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı için geçerli. Huawei’nin resmi sitesinden yapılacak siparişlerde 4.999 TL değerinde FreeBuds 5 hediyesi veriliyor. Buna ek olarak 2.599 TL değerindeki 12 aylık ekran hasarı garantisi de hediye olarak sunuluyor. Ayrıca 600 TL kupon fırsatı ve Watch GT 4 için 1.500 TL indirim sağlanıyor.

    Bilmeyenler için Huawei Nova 12s, 6.7 inç FHD+ 2412 × 1084 çözünürlüklü 120 Hz OLED ekran ile geliyor. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 778G 4G yongası bulunuyor. EMUI 14 işletim sistemine sahip olan telefonda 50 MP Ultra Görüş kamera ve 8 MP Ultra Geniş Makro kamera bulunuyor. 4500 mAh bataryaya sahip olan telefonda 66 W hızlı şarj da yer alıyor.

    Huawei Nova 12 SE Türkiye fiyatı ne kadar?

    Huawei Nova 12 SE Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei Nova 12s, 19.999 TL fiyat etiketiyle birlikte Türkiye’de satışa sunuldu. Bu fiyat, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı için geçerli. Huawei’nin resmi sitesinden yapılacak siparişlerde 2.599 TL değerinde FreeBuds 5i hediyesi veriliyor. Buna ek olarak 2.599 TL değerindeki 12 aylık ekran hasarı garantisi de hediye olarak sunuluyor. Ayrıca 600 TL kupon fırsatı ve Watch GT 4 için 1.500 TL indirim sağlanıyor.

    Özellikler tarafında ise nova 12 SE, nova 12s modeline oldukça benziyor. 6.67 inç boyutundaki OLED ekranında 90Hz yenileme hızıyla FHD+ 2400 × 1080 piksel çözünürlük sağlayan cihazda Qualcomm Snapdragon 680 yongası bulunuyor. Bu yonganın da yine 5G desteği yok. Kamera tarafında ise arkada 108 MP, 8 MP ve 2 MP kurulum yer alıyor. Son olarak 4500 mAh bataryaya sahip olan telefonda 66 W hızlı şarj desteği bulunuyor.

    Kaynakça https://consumer.huawei.com/tr/phones/nova-12s/ https://consumer.huawei.com/tr/phones/nova12-se/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara bala insanları dış ticaret bölümü okuyanların yorumları askerde kpss çalışmak su arıtma filtre sıralaması ddr5 ram önerisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04s
    Samsung Galaxy A04s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız