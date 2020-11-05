Huawei Nova 8 SE tanıtıldı: 64 MP kamera, 66W hızlı şarj ve 5G desteği

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Huawei, ana vatanı Çin'de yeni bir akıllı telefon tanıttı. Nova 8 SE olarak adlandırılan cihaz düz kenarları ve kare kamera ünitesi itibarıyla iPhone 12'ye benziyor.

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Nova 8 SE'de Full HD+ çözünürlük ve 60 Hz tazeleme oranı sunan 6.53 inç OLED ekrana sahip. Parmak izi sensörü ise ekranın içine entegre edilmiş durumda.

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İki farklı işlemci seçeneği

Akıllı telefonun arka panelinde 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Selfie kamerasının çözünürlüğü ise 16 megapiksel.

Gücünü MediaTek Dimensity 720 yonga setinden alan Nova 8 SE'nin ayrıca MediaTek Dimensity 800U işlemciyle donatılmış "High Edition" versiyonu da mevcut. Her iki model de 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla geliyor.

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66 watt hızlı şarj desteği

Cihazda 3.800 mAh kapasiteli bataryayay yer verilmiş. 2020 standartlarına göre büyük sayılmaz ancak amiral gemisi Mate 40 serisi gibi 66 watt hızlı şarjı desteklemesi büyük bir artı.

Akıllı telefonun diğer özelliklerini USB-C bağlantı noktası, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, 5G modem ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Aynı zamanda kutudan Android 10 tabanlı EMUI 10.1 arayüzü ile çıktığını da belirtelim.

Huawei Nova 8 SE, önümüzdeki günlerde Çin'de satışa sunulacak. Dimensity 720'li versiyon 391 dolar, Dimensity 800U ile donatılmış model ise 406 dolar fiyatla mağazalardaki yerini alacak.

https://www.gizmochina.com/2020/11/05/huawei-nova-8-se-in-dimensity-720-800u-chipset-64mp-quad-cameras-and-66w-fast-charging-launched-for-2599-yuan-391/

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