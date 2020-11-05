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    Huawei Nova 8 SE tanıtıldı: 64 MP kamera, 66W hızlı şarj ve 5G desteği

    Huawei bugün 5G destekli yeni bir akıllı telefon duyurdu. Dötrlü arka kamera sistemi, 66W hızlı şarj desteği ve OLED ekranla donatılan Huawei Nova 8 SE, iki farklı işlemci seçeneğiyle geliyor.
    6 gün
    2,8b
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei Nova 8 SE tanıtıldı: 64 MP kamera, 66W hızlı şarj ve 5G desteği
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    Huawei, ana vatanı Çin'de yeni bir akıllı telefon tanıttı. Nova 8 SE olarak adlandırılan cihaz düz kenarları ve kare kamera ünitesi itibarıyla iPhone 12'ye benziyor.

    Ayrıca Bkz. "Spotify'ın Apple Watch uygulamasına iPhone'a bağlanmadan müzik çalma özelliği geldi"

    Nova 8 SE'de Full HD+ çözünürlük ve 60 Hz tazeleme oranı sunan 6.53 inç OLED ekrana sahip. Parmak izi sensörü ise ekranın içine entegre edilmiş durumda.

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    Huawei Nova 8 SE tanıtıldı: 64 MP kamera, 66W hızlı şarj ve 5G desteği
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    İki farklı işlemci seçeneği

    Akıllı telefonun arka panelinde 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Selfie kamerasının çözünürlüğü ise 16 megapiksel.

    Gücünü MediaTek Dimensity 720 yonga setinden alan Nova 8 SE'nin ayrıca MediaTek Dimensity 800U işlemciyle donatılmış "High Edition" versiyonu da mevcut. Her iki model de 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla geliyor.

    Huawei Nova 8 SE tanıtıldı: 64 MP kamera, 66W hızlı şarj ve 5G desteği
    Tam Boyutta Gör

    66 watt hızlı şarj desteği

    Cihazda 3.800 mAh kapasiteli bataryayay yer verilmiş. 2020 standartlarına göre büyük sayılmaz ancak amiral gemisi Mate 40 serisi gibi 66 watt hızlı şarjı desteklemesi büyük bir artı.

    Akıllı telefonun diğer özelliklerini USB-C bağlantı noktası, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, 5G modem ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Aynı zamanda kutudan Android 10 tabanlı EMUI 10.1 arayüzü ile çıktığını da belirtelim.

    Huawei Nova 8 SE, önümüzdeki günlerde Çin'de satışa sunulacak. Dimensity 720'li versiyon 391 dolar, Dimensity 800U ile donatılmış model ise 406 dolar fiyatla mağazalardaki yerini alacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/11/05/huawei-nova-8-se-in-dimensity-720-800u-chipset-64mp-quad-cameras-and-66w-fast-charging-launched-for-2599-yuan-391/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    44 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Günümüz şartlarını karşılayan bir telefon hani süründürmez ama öldürmezde her türlü götürür fakat kullanım ömrü max 2 yıl sonra arızalar başlar :)
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    Mr. Jingles 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha düne kadar kullanılmayan köşeli kasa modeli iPhone 12 ile kullanılınca hemen diğer üreticiler de kullanmaya başlamış. Bu kadar özentilik olmaz. Esasen iPhone’un bir trend belirleyici ve premium cihaz algısına sahip tek cihaz olduğunu biliyorlar. O yüzden de müşterisine premium cihaz hissi verebilmek için onun tasarımının aynısını kendi cihazlarına uyguluyorlar. Öyle olmasa bugün bu cihaz bu tasarımla çıkmazdı. Hatta çıkacak olan Galaxy S21’de bile iPhone 12’de kullanılan köşeli kasa kullanılacak olması bu firmaların bir özenti olduklarının kanıtı.
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    Nevfel (T. I. ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Zaten aynı Foxconn fabrikasından çıkıyordur. Foxconn'a demişler " buna honor yaz bir milyon adet yolla he işlemcide dimencity mi ne ondan olsun"



    Apple'ın her modelini yada Samsung’un her modelini adamlar anında kopyalıyor. Tam bela bir ülke. Kopyalamadıkları birşey yok adilerin.
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Tasarım olarak yuvarlatılmış kenarlar bırakılıp hemen düz yapıya geçilmiş.... Acaba hangi telefona benzetilmeye çalışılmış acaba?? 😁😁
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    Alqu 6 gün ( Mesaj Silindi )
    resmen intihal yapmışlar.
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    danlabilic (Danla Bilic) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    kasa bile iphone 12yi andırıyor e yuh
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    Gulivers1 (Uğur Arslan) 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Merak ediyorum bu markayı kullanıp memnun olanlar varmı? yoksa hep işte fiyatına göre idare eder modunda mı?
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    th9 6 gün ( Mesaj Silindi )
    ölü marka
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    VaporWave (Emre ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Oh oh bunu da kopyalayın aferin size.
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    Moueson 6 gün ( Mesaj Silindi )
    eee arka kamera bildiğin i phone dan çalıntı
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    2782 kez okundu.
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