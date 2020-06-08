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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 7 3800XT Ashes of the Singularity benchmark’ında gün yüzüne çıktı

    AMD’nin saat hızıyla öne çıkan yongalarından Ryzen 7 3800XT bir kere daha testte.
    30 dk.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 7 3800XT Ashes of the Singularity benchmark’ında gün yüzüne çıktı
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    Zen 2 mimarisiyle emin adımlarla yürüyen AMD’nin bu hafta XT serisi işlemcilerini satışa sunması beklenirken test sonuçları gelmeye devam ediyor.

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    Ryzen 7 3800XT AotS'da

    8/16 konfigürasyonla gelecek Ryzen 7 3800XT AotS’un benchmark’ında boy gösterdi. Yonganın frekansları rapor edilmediği için test sonuçlarını kıyaslamak doğru sonuca götürmeyebilir. Bu nedenle testte baktığımızda yonganın aldığu sonuçları paylaşalım.

    İşlemci RTX 2080 Ti ile kombine edildiği test sisteminde 32 GB RAM’le desteklenmiş. 1080p çözünürlük ve yüksek ayarlarda gerçekleştirilen testte ortalamada 76.6 FPS alınırken CPU’nun skoru ise 113.2 FPS olarak kayda geçmiş.

    Ryzen 7 3800XT Ashes of the Singularity benchmark’ında gün yüzüne çıktı
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    Ayrıca Bkz. "Intel, Comet Lake için PL1, PL2 değerlerini ve Tau sürelerini açıkladı: PL2’de 3.5 kat tüketim"

    AMD’nin XT son ekli işlemcileri yaklaşan Vermeer kod adlı çözümler öncesinde Comet Lake’e ufak bir cevap olarak değerlendiriliyor. Kırmızı ekibin Intel’in karşısına güçlü bir cevabı olarak çıkacak Ryzen 4000 yongaları Zen 3 mimarisiyle merak uyandırırken 7 nm’nin rafine edilmiş bir haline yer verileceğini hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-3800xt-ashes-of-the-singularity-benchmark-result-leaks Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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