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Türkiye'de ilk defa: Intel Core i7 860 ve Gigabyte P55-UD6 incelemesi

Intel'in 8 Eylül'de lanse edeceği Lynnfield kod adlı yeni nesil işlemcilerinden Core i7 860'ı sizler için bulduk, test ettik ve karşılaştırdık.
9 yıl
30,1b
1
50
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel yaklaşık bir yıllık bir aradan sonra masaüstü sistemler için ikinci büyük işlemci güncellemesini yapmaya hazırlanıyor. Firmanın uzunca bir süredir merakla beklenen Lynnfield kod adlı yeni nesil işlemcileri, 8 Eylül'de yapılacak dünya lansmanı ile birlikte satışa sunulacak. Intel'in tik-tak olarak bilinen iş geliştirme modelinden farklı olarak firmanın yeni bir mikroişlemci mimarisine veya üretim teknolojisine geçiş yapmadan gerçekleştireceği en büyük güncellemelerden birisi olarak kabul gören ve ikinci jenerasyon Nehalem olarak tanımlanan Lynnfield kod adlı Core i5 ve Core i7 işlemcileri için artık geri sayım başladı. Nehalem mimarisinin yüksek performans segmentindeki liderliğini daha ekonomik modeller ile alt segmentlere yansıtmayı hedefleyen Intel, bu plan çerçevesinde Core i5 ve Core i7 serisi yeni nesil işlemcileriyle birlikte platform kontrol merkezi olarak tanımlanan ve çipset tasarımında Intel'in değişen vizyonunun ilk örneği olarak sunulan P55 yonga seti de yeni işlemcilerle birlikte lanse edilecek.

Türkiye'de ilk defa: Intel Core i7 860 ve Gigabyte P55-UD6 incelemesi
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İlk defa geçtiğimiz sene Kasım ayında duyurduğu Core i7 işlemcileriyle birlikte Intel, firma tarihinin en radikal girişimlerinden birisi olarak Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini tanıtmıştı. Başta üç kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsü olmak üzere QPI veri yolu teknolojisi ve LGA1366 formundaki yeni soket tasarımı gibi yenilikleri beraberinde getiren Nehalem mimarisi ile birlikte güç verdiği Core i7 işlemci ailesi için X58 yonga seti yine eş zamanlı olarak lanse edilmişti. Intel tarafından "gezegenin en hızlı işlemci ailesi" olarak lanse edilen Core i7 jenerasyonu için eleştrilere hedef olan en önemli nokta platform geçiş maliyetleri idi. Zira lansman döneminde yaklaşık 300$ civarından başlayan fiyatlarla pazara giriş yapan işlemcilere ek olarak anakart tarafında tek alternatif olarak yüksek maliyetli X58 modellerin sunulması ayrıca vaat edilen performans için yine yüksek maliyetli üç kanal DDR3 bellek kitlerine ihtiyaç duyulması, Core i7 için geniş kitlelere ulaşılamamasındaki en önemli etkendi.

Güncel yol haritasına göre iki yıl içerisinde Core 2 jenerasyonuyla yollarını ayırması beklenen Intel ürün gamını hızlı bir şekilde güncelleyecek. İşte bu hedef doğrultusunda firmanın 8 Eylül'de lanse edilmesi beklenen yeni nesil işlemcileri büyük önem taşıyor. Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 ve Core i7 işlemcileri ve P55 yonga setiyle birlikte Nehalem mimarisinin hızlı bir şekilde yaygınlaşacağını düşünen Intel, bu konuda oldukça iddialı. Nehalem mimarisinin karakteristik özelliklerine sahip olan Core i5 ve Core i7 jenerasyonunda, satışı devam eden Bloomfield kod adlı güncel Core i7 modellerine kıyasla bazı temel farklılıklar bulunuyor. Üç kanal DDR3 desteği sunan LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilerinin aksine yeni modeller çift kanal bellek desteği geliyorlar. Ayrıca FSB1600 mimarisi ile kıyaslandığında 6.4GT/sn'lik veri aktarım hızı ile komponentler arası haberleşmede yüksek performans vaat eden QPI iç bağlantı teknolojisi de yeni Lynnfield jenerasyonunda yerini DMI teknolojisine bırakıyor.

Türkiye'de ilk defa: Intel Core i7 860 ve Gigabyte P55-UD6 incelemesi
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Lynnfield işlemci ailesinin detayları.

Entegre bellek kontrolcüsüne ek olarak PCIe kontrolünü yonga setinden işlemci üzerine alan Intel, yeni jenerasyonla birlikte bir kez daha soket değişikliğine gidiyor. Her ne kadar çatı isimleri aynı olsa bile LGA1156 formunda olan Core i7 800 ve Core i5 700 serisi, LGA1366 formundaki Core i7 işlemciler için hazırlanan X58 anakartlar ile kullanılamayacaklar. Intel'in yeni nesil işlemcilerine geçiş yapmayı isteyen kullanıcıların aynı zamanda P55 anakart satın alması gerekecek. Intel'in yeni işlemciler için üzerinde durduğu en önemli detaylardan birisi de Turbo Boost teknolojisi. İlk defa Core i7 işlemcilerle birlikte gelen bu teknolojinin avantajları Core i7 serisi zaten yüksek performans sunduğu için pek fark edilememişti. Ancak Lynnfield jenerasyonunda, Turbo Boost teknolojisinin performansa ciddi katkı yapması beklenirken verimli kaynak kullanımı için çekirdekler dinamik olarak kontrol edilip, uygulama ihtiyacına göre tek çekirdek hızı arttırılıp diğer çekirdeklersekapanma moduna alınıyor

Türkiye'de ilk defa: Intel Core i7 860 ve Gigabyte P55-UD6 incelemesi
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Test Sistemi.

Pentium 4 serisinde kullanılan ancak Core 2 jenerasyonunda gündeme alınmayan Hyper-Threading teknolojisi, Core i7 jenerasyonuyla birlikte bir kez daha Intel saflarındaki yerini almıştı. Lynnfield jenerasyonu ile birlikte Hyper-Threading teknolojisine destek devam ediyor ancak önemli bir fark ile. Intel'in 8 Eylül'de lanse etmeye hazırlandığı üç yeni işlemci modelinden Core i7 860 ve Core i7 870 modelleri Hyper-Threading desteği sunarken, Core i5 750 modelinde ise bu teknolojiye yer verilmiyor. Gelen bilgilere göre Intel, işlemci modelleri arasındaki farklılıkları netleştirmek ve segmentler arasındaki çizgiyi belirginleştirebilmek adına yeni nesil modeller arasında bu yönde bir uygulama yoluna gitmeyi tercih etti. 8MB L3 bellek kapasitesine yer verilen Lynnfield kod adlı yeni nesil işlemcilerin tamamında ısıl güç tasarımı ise 95 Watt olacak. Intel'in 8 Eylül'de lanse edeceği yeni modellerin en hızlısı 2.93GHz'de Core i7 870 olacak ve onu Core i7 860 (2.8GHz) ve Core i5 750 (2.6GHz) modelleri takip edecek.

Core i5 ve Core i7 800 serisi işlemciler soket değişikliğinden ötürü P55 anakartlara ihtiyaç duyuyorlar.

Testlerimizde kullandığımız Gigabyte P55-UD6'nın tüm detayları için buraya tıklayabilirsiniz. Not: Görselleri büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz!

Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Core i5 ve Core i7 serisi yeni nesil işlemcilerin yaklaşık iki hafta sonra yani 8 Eylül'de lanse edilmesi beklenirken, Donanım Haber farkı ile Core i7 860 modelini sizler için bulduk ve test etme fırsatı yakaladık. 2.8GHz'lik saat hızı ile ilk etapta lanse edilecek Lynnfield işlemci ailesinin en hızlı ikinci modeli olacak ve 284$ lanse edilmesi beklenen Core i7 860 modeli ile bazı testler gerçekleştirdik. Dilerseniz test sistemi ile başlayarak hızlı bir şekilde yeni işlemcinin test sonuçlarını irdelemeye başlayalım. Core i7 860 işlemcisinin Türkiye ve yakın coğrafyadaki muhtemel ilk basın testi için platformumuza, türünün en iddialı modellerinden birisi olan ve yüksek performans için geliştirilen Gigabyte P55-UD6 yataklık ediyor. Gigabye'ın yeni amiral gemisi olarak ülkemizde de satışa sunulan P55-UD6 24 fazlı güç tasarımı, Ultra Durable III teknolojisi, Smart6 paketi ve hem SLI hem de Crossfire desteği gibi detaylarıyla testlerimiz esnasında Core i7 860'a eşlik eden anakart oldu.

Bazı ekran görüntüleri. Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

Çift kanal bellek desteği sunan Core i7 860 için testlerimizde A-Data'nın 2200MHz'de çalışan 4GB kapaisteli XPG+ DDR3 kitini kullandık . Ultra Durable III teknolojili Gigabyte anakartlarına benzer şekilde Bakır yoğunluğu arttırılan özel bir baskılı devre (2oz PCB) kullanan kitin hız aşırtma tutkunları için hazırlandığı belirtiliyor. Bu arada yüksek hızlı bellek kitinin testlerimiz esnasında adil bir karşılaştırma için 1800MHz ve CAS8 değerlerinde çalıştırıldığını da belirtelim. Soğutucu yönündeki tercihimiz ise LGA1156 uyumlu soğutucu çözümleri ve LGA775/1366 > LGA1156 dönüştürü aparatlar henüz ülkemizde yaygınlaşmadığı için Intel'in standart soğutucusundan yana oldu. Radeon HD 4870 X2'nın takılı olduğu sistemde işletim sistemi olaraksa Window Vista SP1 64-bit kullandık.

Türkiye'de ilk defa: Intel Core i7 860 ve Gigabyte P55-UD6 incelemesi
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Core i7 860 için ilk durağımız 3DMark 2006. Yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmiş olmasına karşın güncelleğini koruyan ve hâlâ pek çok sistemi ciddi şekilde zorlayan 3DMark 2006 ile yaptığımız işlemci testinde en yüksek skora 5306 puan ile 2.8GHz'de çalışan Core i7 860 imza attı. 5 farklı işlemcinin katıldığı testte en iyi ikinci skoru ise Core i7 940 elde etti. Core i7 900 serisine kıyasla QPI veri yolu desteği ve üç kanal bellek kullanımı gibi bazı eksikleri olsa da Core i7 870 (2.8GHz), 2.66GHz'de çalışan Core i7 920 ve çok az bir fark ile Core i7 940'ın önünde yer almayı başardı. AMD cephesinden de dikkat çekici bir sonuç geldi ve 3.4GHz'de çalışan Phenom II 4 965 BE, 999$'a satılan Core 2 Extreme QX9650'nin önünde yer aldı.

Türkiye'de ilk defa: Intel Core i7 860 ve Gigabyte P55-UD6 incelemesi
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Çok çekirdekli işlemciler için olmazsa olmaz test uygulamalarından birisi de Cinebench 10. Yaptığımız test sonucunda 3DMark 2006 için geçerli olan sıralamanın Cinebench'te de tekrarlandığını gördük. En yüksek skora testimize katılan Nehalem tabanlı işlemcilerin en hızlısı olan Core i7 940 imza atarken, çalışma frekansı 130MHz daha düşük olan Core i7 860'ın yakın takibi sürdürdüğünü görüyoruz. AMD tarafından firma tarihinin en hızlı işlemcisi olarak lanse edilen Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinin Intel'in Core 2 jenerasyonundaki en hızlı temsilcilerinden birisi olan Core 2 Extreme QX9650'nin bir kez daha önünde yer aldığını görüyoruz. 245$'lık satış fiyatıyla da iddialı olan Phenom II X4 965 Black Edition modeli, yüksek saat hızına karşın Core i7 920'nin ise gerisinde yer alıyor.

Türkiye'de ilk defa: Intel Core i7 860 ve Gigabyte P55-UD6 incelemesi
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Düşük olan skor daha iyi sonucu ifade etmektedir.

Core i7 860 ile gerçekleştirdiğimiz bir diğer test ise Winrar 3.8 oldu. Zamanla yarışan işlemciler arasında zirvenin adı değişmedi ve en iyi skora Core i7 940 imza attı. Ancak aynı şeyi ikincilik için söylemek zor zira 3DMark 2006 ve Cinebench 10 testlerinde Core i7 940'ı yakından takip eden Core i7 860, Winrar testinde Core i7 920'nin gerisine düşüyor. Phenom II X4 965 Black Edition - Core 2 Extreme QX9650 testinde ise sonuç değişmiyor ve AMD, 3.4GHz'lik işlemcisi ile rakibinin bir önceki jenerasyonun QX9770'ten sonraki en hızlı işlemcisini ciddi bir fark ile geçmeyi başarıyor.

Türkiye'de ilk defa: Intel Core i7 860 ve Gigabyte P55-UD6 incelemesi
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Özellikle profesyoneller ve hız aşırtmacılar tarafından sıklıkla kullanılan bir diğer test uygulaması Fritx Chess Benchmark 9, Core i7 860 ile ugradığımız bir diğer durak oldu. Winrar 3.8'de ikinciliği Core i7 920'ye kaptıran Core i7 860, elde ettiği skor ile tekrar bir üst basamağa çıkmış oldu. En hızlının değişmediği testte koltuğunu kaybeden tek isim ise Phenom II X4 965 Black Edition oldu. Zira 3DMark 2006, Cinebech 10 ve Winrar 3.8 testlerinde Core 2 Extreme QX9650'nin önünde yer alan Phenom II X4 965 Black Edition elde ettiği skor ile Fritz Chess Benchmark 9'da son sırada yer aldı.

Türkiye'de ilk defa: Intel Core i7 860 ve Gigabyte P55-UD6 incelemesi
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Core i7 940 ile oldukça yakın sonuçlara imza atan Core i7 860, Core i7 940'ı çok küçük bir farkla da olsa geçmeyi başararak ilk sırada yer aldı. En iyi ikinci skorı Core i7 940 elde ederken, onu Core i7 920 takip etti. Kendi aralarında yarışan Core 2 Extreme QX9650 ve Phenom II X4 965 Black Edition arasında ise bu etabın galibi QX9650 oldu. Bu arada testlerde Core i7 860'ın standart hızlar düşünüldüğünde çalışma frekansı daha yüksek olan Core i7 940'ı yakından takip ettiğini görüyoruz. Bu durumun arkasında yatan sır ise geliştirilmiş Turbo Boost teknolojisi. Zira Intel, Lynnfield jenerasyonunda Turbo Boost teknolojisinin özellikle üzerinde duruyor ve uygulama durumuna göre Core i7 860'ta çekirdek hızı otomatik olarak 3.46GHz'e alınabiliyor.

Güç tüketim sonuçları komple sistem değerleridir. Görselleri büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

Tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve yinen tamamı 4 çekirdekli olan yeni işlemciler ile güç tüketim testi de yaptık. Sistemin tamamını kapsayan ölçüm değerlerine baktığımızda hem bekleme durumunda hem de yük altında Core i7 860 ile Lynnfield platformunun enerji verimliliği en yüksek çözüm olduğu görülüyor. En yakın rakibinden bekleme durumunda 41 Watt, yük altında ise 28 Watt daha daha güç tüketen Core i7 860 ve Gigabyte P55-UD6'lı sistemin en büyük avatajlarından birisi de hiç şüphe yok ki P55 ile birlikte çift yongalı tasarımdan tek yonga tasarımına geçilmiş olması gösterilebilir. Core i7 860 çizdiği performans tablosu ile Core i7 920 ve 940 modelleri arasında yer alacak gibi görünüyor. 284$ seviyesinden lanse edilecek işlemcinin resmi satışına 8 Eylül'de başlanacak.


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yekoo 9 yıl
harika işlemci olmuş.
bi arkadaşın yaptığı amd daha matıklı şakasıda! gülmekten çatlamama sebep oldu saolasın..
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validebag2002 9 yıl
Anakartla ilgili bir sorum olacak. Gigabyte P55-UD6 model anakarta 3 yollu (triple channel) DDR3 bellek modülleri takmak mümkün mü? Bu durumda 2 adet 2GBx3 şeklinde modül takarsak 6+6=12GB bellek kullanabiliriz. Aynı X58 anakartlarda olduğu gibi. CHIP dergisinin Eylül 2009 sayısında bu anakartı incelemişler ve bunun mümkün olduğunu söylemişler. Fakat ben nette bununla ilgili bir bilgi bulamadım.
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c34 9 yıl
core i7 860 tek geçerim ;)
galiba yeni işlemcim bu olacak
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yk2548 9 yıl
ne yani şimdi 1500 tl'lik qx9650 çöpmü??
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abdulkadir.alan 9 yıl
Her ne kadar çatı isimleri aynı olsa bile LGA1156 formunda olan Core i7 800 ve Core i5 700 serisi, LGA1366 formundaki Core i7 işlemciler için hazırlanan X58 anakartlar ile kullanılamayacaklar. Intel'in yeni nesil işlemcilerine geçiş yapmayı isteyen kullanıcıların aynı zamanda P55 anakart satın alması gerekecek.
Klasik intel sacmaligi. Bu konuda AMD den biraz ders almalilar
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selman1435 9 yıl
bende;D
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Cose Turche 9 yıl
amd tarafında ddr3 anakartlar 145 ila 360 lira en zayıfından en güçlüsüne 2*2 ddr3 fiyatı ikisi içinde aynı,işlemci maliyeti olarak i5 750 en ucuz seçenek 325 lira tr fiyatı var i7 860 ise 490 lira alınabilecek iki işlemci var zaten diğerleri uçmuş durumda p55 in en uygun fiyatı 280 lira,yani lynfield total maliyet açısından rakibine oranla en ucuz ürünler seçildiğinde pek bir faydalı değil oyun oynayan kesim için,955BE bile toplasan en ucuz ankartlar seçildiğinde 50 lira daha ucuz amd ama lynfieldında çok iyi iş çıkardığıda ortada,sıfırdan pc toplayacak olsam lynfielda yönebilirdim en azından 955 BE yerine i5 750 tercih edilebilir,i7 860 a gitmeye çalışırsak fark 200 liranın üzerine çıkıyor o zamanda şu tablonun anlamı kalmıyor,ayrıca bu socket ölü doğmadı tam aksine Lga 775 öldü saygıdan gömmüyorlar,daha i5 6 serisi ve i3 5 serisi tarzında kırpılmış modeller çıkacak 2 çekirdek 4 izlek şeklinde işin seyri o zaman amdnin hoşuna gitmeyebilir 150 dolarlık 2 çekirdek 4 izlekli bir işlemciye 245 dolarlık Phenom II 965 geçilirse o zaman komedi olur..velhasıl kelam i5 ler bomba gibi oldu,daha olmadıda olacak..
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(((TeAcHeR))) 9 yıl
bence hala i7 ve i5 sistemler çok pahalı.eğer intel satışların artmasını istiyorsa fiyatları düşürmeli yoksa çok zarar eder
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V_VendettA 9 yıl
Bu i5 ler bence intelin son yıllardaki en mantıksız hareketlerinden biri.
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c34 9 yıl
buldum alacağım işlemciyi
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rabbitweed 9 yıl
Born2Bekiller'ye katiliyorum.
Intel zaten en hizlisi herkes kabul ediyor.Esas soru o fiyat farkina degermi?Bence kendimize bunu sormaliyiz :)
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Born2Bekiller 9 yıl
walla ben de i7 sistem toplamak istiyordum, sadece istemekle kaldım. Bu i5 lerde tuzlu olcak gibi görünüyor. Bence amd biz ölümlü kullanıcılar icin oyun oynamak adına yeterli islemcileri uygun fiyata cıkarıyor. Tamam nehalemlerin perfonması daha iyi olabilir ama verdigimiz, ödediğimiz farka deyecek mi cok süphlerim var. Ayrıca oyun testleri hangi çözünürlükte yapıldı. Düşük çözünürlükte nehalemler daha iyi olabilir, kaldı ki hangimiz düşük çözünürlükte oyun oynamaktan zevk alabiliriz ki...
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sendemail 9 yıl
bu ne ya, müzayede gibi...
arttırıyorum !! gıdım gıdım....!
yapın sony playstation gibi bir duzenek bitsin gitsin 3-4 sene kafamızı dınleyelım...birbirleri arasında 2 framelik performans farkı varmıs...o 2 frame için de yuzlerce dolar fark var...
playstation 3 e windows yuklenır mı dostlar?
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TURK-ŞAD 9 yıl
Son günlerde hep olumlu yönde gelişmeler ile karşımıza çıkıyor bu Lynfield' lar... Açıkcası OC ve standart performansları beni şaşırtmadı değil gerçekten (İ7) ekini hakeden bir performans sergilemiş..

Ama malesef önündeki en büyük engel bence socket yapısıdır.. Socket 1156 ölü doğmuş bir platform dur bence.. işler ancak şu şekilde değişir bu serinin devamı olarak X58 lerde çalışacak olan 6 çekirdekli Gulftown CPU larında, 1156 uyumlu modelleri çıkarsa sorun yok ama ileriye dönük şurda bahsedilen tarih 2010 bir yıldan bile daha az zaman kalmış nerdeyse tekrardan insanlar komple Anakart+Ram+CPU değiştirmek zorunda kalırlarsa malesef bu platformu tercih edenler çok üzülürler, bekleyip görmek gerek ama performansı göz kamaştırıcı gerçekten....


EDIT İmla Hatası
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tepeb 9 yıl
Oyun testlerinde çözünürlülük ve kalite ayarları nedir? Ayrıca forumdakilerin çoğu, hatta pc alanların çoğu işlemciyi iyi oyun oynamak için alırken sadece 1 oyun testi yeterli olmamış. Değişik çözünürlülükte yüksek kalite ayarlarında güncel birkaç oyun testi daha ekleyebilirseniz iyi olacaktır.
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aktuz 9 yıl
i7 860 ın güç tüketim değerlerine hayran oldum. 250 yerine 160 W hüç tüketerek far cry da 10 fps fazla elde etmiş. buda ilginç. Türkiye fiyatı makul olur inşallah.
az yemek çok iş yapıyorsa teknolojisinin ileri olduğunu düşünüyorum ben işlemciler hakkında.
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Trecc11 9 yıl
i7 860 ın güç tüketimi çok iyi..
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