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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen APUlu el konsolu Crysis açıyor

    AMD’nin yüksek verimlilik sunan Ryzen APU’ları şaşırtıcı düzeyde mobillik ve oyun performansı sergileyen el konsolarının da önünü açıyor. Ryzen 5 4500Ulu AYA Neo Founder üzerinde Crysis oynanabiliyor.
    22 Şubat 2021, 10:44 (3 sa.)
    1,4b
    74
    5
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen APUlu el konsolu Crysis açıyor
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    Kırmızı ekip Ryzen işlemcileriyle performans kanadında başarılı bir şekilde ilerlemesinin yanı sıra yıllar önce sık sık eleştirilen güç tüketimi başlığında da bir o kadar iddialı.

    AMD el konsolu pazarında

    AYA Neo’nun kitle fonunu destekleyen müşterilerine göndermeye başladığı AYA Neo Founder nihai sürüme göre şeffaf kasayla geliyor. Raflarda yerini alacak el konsolunun test edilen modele kıyasla bazı değişiklikler içerebileceği belirtiliyor.

    6 çekirdek 6 izlekli Ryzen 5 4500U 15 watt TDPli bir APU olmasına karşın üretici, mobil APU’yu 5 watt’a düşürerek daha uzun batarya ömrü sunmayı tercih etmiş. 16 GB kapasiteli 4266 MHz LPDDR4X bellekle desteklenen el konsolunda 512 GB veya 1 TB NVMe depolama konumlandırılırken 1280x800 çözünürlükte IPS panele yer verilmiş.

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    Ryzen APUlu el konsolu Crysis açıyor
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    47wH bataryanın 6 saate kadar mobil kalmanın önün açarken oyun oynana senaryoda bu süre 2 saate kadar inebiliyor. 384 işlem birimi taşıyan Vega iGPU’sunun da pakete dahil olduğu el konsolu bu haliyle dikkat çeken bir donanıma sahip.

    Ryzen APUlu el konsolu Crysis açıyor
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    İlk testlere göre Crysis Remastered’ta düşük-orta ayarlarda oynanabilir bir deneyim sunabilen el konsolu test oyunlarda yine benzer ayarlarda yüz güldüren sonuçlar ortaya koymuş.



    https://videocardz.com/newz/this-amd-ryzen-powered-handheld-gaming-console-can-run-crysis Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    performans etkileyici. cihaza ozel yazilmis daha optimize isletim sistemi ve optimize oyunlarla performansi dahada yukselebilir, harikalar yaratabilir. lakin zamanlama kotu. 5g altyapisiyla hizlanacak mobil internet ile cloud gaming karsisinda rekabet etmesi cok zor.
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    D DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Batocera.linux denen bir şey var onu kurmak lazım buna sonrada oyun romlarını atıcan ps3 emulatörüne kadar bütün emülatorlar mevcut içinde
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    5 watt yav be
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    Hasan07-36 (Hasan Yılmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    AMD'nin ulaştığı verimlilik düzeyini göstermek için güzel bir test olsa da kesinlikle tutacak bir şey değil. Çünkü Windows bu tür işler için pek uygun değil. Kullanırken epey acı çektirir. :D
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    A Ahmetoyunbros 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Hasan07-36
    Aynen, şu aleti, Sony ps vita gibi kendi işletim sistemiyle yapsa süper olur.
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