Ryzen APUlu el konsolu Crysis açıyor

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Kırmızı ekip Ryzen işlemcileriyle performans kanadında başarılı bir şekilde ilerlemesinin yanı sıra yıllar önce sık sık eleştirilen güç tüketimi başlığında da bir o kadar iddialı.

AMD el konsolu pazarında

AYA Neo’nun kitle fonunu destekleyen müşterilerine göndermeye başladığı AYA Neo Founder nihai sürüme göre şeffaf kasayla geliyor. Raflarda yerini alacak el konsolunun test edilen modele kıyasla bazı değişiklikler içerebileceği belirtiliyor.

6 çekirdek 6 izlekli Ryzen 5 4500U 15 watt TDPli bir APU olmasına karşın üretici, mobil APU’yu 5 watt’a düşürerek daha uzun batarya ömrü sunmayı tercih etmiş. 16 GB kapasiteli 4266 MHz LPDDR4X bellekle desteklenen el konsolunda 512 GB veya 1 TB NVMe depolama konumlandırılırken 1280x800 çözünürlükte IPS panele yer verilmiş.

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47wH bataryanın 6 saate kadar mobil kalmanın önün açarken oyun oynana senaryoda bu süre 2 saate kadar inebiliyor. 384 işlem birimi taşıyan Vega iGPU’sunun da pakete dahil olduğu el konsolu bu haliyle dikkat çeken bir donanıma sahip.

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İlk testlere göre Crysis Remastered’ta düşük-orta ayarlarda oynanabilir bir deneyim sunabilen el konsolu test oyunlarda yine benzer ayarlarda yüz güldüren sonuçlar ortaya koymuş.

https://videocardz.com/newz/this-amd-ryzen-powered-handheld-gaming-console-can-run-crysis

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