Dünyanın ilk çift ekranlı ve modüler el konsolu piyasaya sürüldü

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Tam Boyutta Gör Oyun konsolları ve harici GPU'lar üreten OneXPlayer, dünyanın ilk çift ekranlı ve modüler Android el konsolunu piyasaya sürdü. OneXSugar isimli konsol, Snapdragon G3 yonga seti, çift OLED ekranı ve modüler tasarımıyla taşınabilir bir konsol arayanlar için farklı bir alternatif sunuyor.

OneXSugar özellikleri

Cihazda, 6 inç büyüklüğünde OLED ana ekrana ek olarak, çoklu görev, gerçek zamanlı izleme ve oyun içi destek gibi çeşitli işlemler için 3,92 inç büyüklüğünde yardımcı bir OLED ekran yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Konsol, Qualcomm'un üçüncü nesil oyun odaklı yonga seti Snapdragon G3'ten güç alıyor. Bu yonga seti, 8 çekirdekli Qualcomm Kryo CPU ve Adreno A32 GPU ile önceki modele kıyasla %28'e kadar daha hızlı GPU ve %30 daha hızlı CPU performansı sunuyor. 512 GB yüksek depolama kapasitesine ve 16 GB RAM'e sahip olan cihaz, sürdürülebilir oyun performansı için çift fanlı soğutma sistemi kullanıyor.

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Hareket edebilen kontrolcüleri ve ekranlarıyla istenildiği takdirde tek ekranlı olarak da kullanılabilen el konsolu, drift problemi yaşatmayan Hall Effect Joystickleri, düzenlenebilir L1/L2 ve R1/R2 düğmeleri, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, video çıkışı ve USB-C çıkışı gibi modern birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.

Indiegogo üzerinde satın alınabilen OneXSugar, erken kayıt olan müşteriler için 599 dolar fiyattan satılıyor. Cihazın normal fiyatı ise 669 dolar.

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Dünyanın ilk çift ekranlı ve modüler el konsolu tanıtıldı

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