Dünyanın ilk çift ekranlı ve modüler el konsolu piyasaya sürüldü

Cihazda, 6 inç büyüklüğünde OLED ana ekrana ek olarak, çoklu görev, gerçek zamanlı izleme ve oyun içi destek gibi çeşitli işlemler için 3,92 inç büyüklüğünde yardımcı bir OLED ekran yer alıyor.
Hareket edebilen kontrolcüleri ve ekranlarıyla istenildiği takdirde tek ekranlı olarak da kullanılabilen el konsolu, drift problemi yaşatmayan Hall Effect Joystickleri, düzenlenebilir L1/L2 ve R1/R2 düğmeleri, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, video çıkışı ve USB-C çıkışı gibi modern birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.
Indiegogo üzerinde satın alınabilen OneXSugar, erken kayıt olan müşteriler için 599 dolar fiyattan satılıyor. Cihazın normal fiyatı ise 669 dolar.