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    Anlık Bildirim

    Intel Meteor Lake CPU'lu ilk el konsolu ortaya çıktı!

    Intel'in son nesil Arc GPU'lu Meteor Lake işlemcisinden güç alan ilk mobil konsolu ortaya çıktı. 2023'ün sonunda piyasaya çıkacak olan konsol hangi özellikleri bize sunuyor?
    Intel Meteor Lake CPU'lu ilk el konsolu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Intel Meteor Lake tabanlı ilk mobil oyun konsolu Çinli firma Emdoor tarafından piyasaya çıkacak. Hiç şüphesiz mobil oyun konsolları AMD tarafından domine edilmekte. Ryzen 5000, 6000 serilerine ek olarak son zamanlarda Ryzen 7000 APU'ları da farklı cihazlarda karşımıza çıktı. Fakat yakında durum değişecek. Arc entegre grafiklerine sahip Intel'in yeni jenerasyon işlemcisi olan Meteor Lake'den güç alan yeni oyun konsolu bu yılın sonuda piyasaya çıkacak.
    Intel Meteor Lake CPU'lu ilk el konsolu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Mobil oyun konsollarında önemli olan asıl bileşen malum olduğu üzere grafik işlemci. AMD'nin dahili grafiklerinin gücü, firmanın bu alanda başarılı olmasının en önemli sebebi oldu. Yeni konsol Meteor Lake işlemciyle gelen Arc Alchemist entegre GPU'sunu içerecek. APU'lar 20-35 Watt TDP aralığında olacak ancak hangi CPU ve GPU konfigürasyonunu içereceğini henüz bilmiyoruz. Yeni Arc GPU'larının 4 ve 8 çekirdekli, 64 ve 128 işlem üniteli varyantları olduğunu biliyoruz.

    Intel Meteor Lake CPU'lu ilk el konsolu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    El konsoluyla ilgili bilinen detaylar şunlar: 1920 x 1200 çözünürlüğünde 8 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip olacak. 32 GB'a kadar LPDDR5X bellek ve 2 TB'a kadar depolama sunan PCIe Gen 4x4 destekli M.2 SSD yuvası bulunacak. Cihaz Windows 11 işletim sistemiyle gelecek.

    Intel Meteor Lake ile AMD Ryzen Z1 karşılaştırması
    Intel Meteor Lake AMD Ryzen Z1
    Üretim süreci Intel 4 (7nm EUV) TSMC 4nm
    Çekirdek/iş parcacığı sayısı 16/22 8/16
    Maksimum saat hızı 5.1 GHz 5.1 GHz

    Ön bellek

    		 22 MB 16 MB

    TDP

    		 20-35 W

    9-30 W
    Mimari Arc Alchemist RDNA 3
    Maksimum GPU çekirdek sayısı 8 Xe çekirdeği 12 CU
    TFLOPs 4.5 TFLOPs (Arc Graphics 5) 8.9 TFLOPs (Radeon 780m)
    Çıkış tarihi 2023 Dördüncü çeyrek 2023 Dördüncü çeyrek

    Cihazın ilk fotoğrafları şık bir konsolun bizi beklediğini gösteriyor. Arka tarafta geniş bir hava çıkış ızgarası göze çarpıyor. Hala geliştirilme aşamasında olan konsol çıktığında el konsolu piyasası şüphesiz daha da renklenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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