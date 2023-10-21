Intel Meteor Lake CPU'lu ilk el konsolu ortaya çıktı!

El konsoluyla ilgili bilinen detaylar şunlar: 1920 x 1200 çözünürlüğünde 8 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip olacak. 32 GB'a kadar LPDDR5X bellek ve 2 TB'a kadar depolama sunan PCIe Gen 4x4 destekli M.2 SSD yuvası bulunacak. Cihaz Windows 11 işletim sistemiyle gelecek.
|Intel Meteor Lake
|AMD Ryzen Z1
|Üretim süreci
|Intel 4 (7nm EUV)
|TSMC 4nm
|Çekirdek/iş parcacığı sayısı
|16/22
|8/16
|Maksimum saat hızı
|5.1 GHz
|5.1 GHz
|
Ön bellek
|22 MB
|16 MB
|
TDP
|20-35 W
|
9-30 W
|Mimari
|Arc Alchemist
|RDNA 3
|Maksimum GPU çekirdek sayısı
|8 Xe çekirdeği
|12 CU
|TFLOPs
|4.5 TFLOPs (Arc Graphics 5)
|8.9 TFLOPs (Radeon 780m)
|Çıkış tarihi
|2023 Dördüncü çeyrek
|2023 Dördüncü çeyrek
Cihazın ilk fotoğrafları şık bir konsolun bizi beklediğini gösteriyor. Arka tarafta geniş bir hava çıkış ızgarası göze çarpıyor. Hala geliştirilme aşamasında olan konsol çıktığında el konsolu piyasası şüphesiz daha da renklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.