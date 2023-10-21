Intel Meteor Lake CPU'lu ilk el konsolu ortaya çıktı!

Tam Boyutta Gör Intel Meteor Lake tabanlı ilk mobil oyun konsolu Çinli firma Emdoor tarafından piyasaya çıkacak. Hiç şüphesiz mobil oyun konsolları AMD tarafından domine edilmekte. Ryzen 5000, 6000 serilerine ek olarak son zamanlarda Ryzen 7000 APU'ları da farklı cihazlarda karşımıza çıktı. Fakat yakında durum değişecek. Arc entegre grafiklerine sahip Intel'in yeni jenerasyon işlemcisi olan Meteor Lake'den güç alan yeni oyun konsolu bu yılın sonuda piyasaya çıkacak.

Tam Boyutta Gör Mobil oyun konsollarında önemli olan asıl bileşen malum olduğu üzere grafik işlemci. AMD'nin dahili grafiklerinin gücü, firmanın bu alanda başarılı olmasının en önemli sebebi oldu. Yeni konsol Meteor Lake işlemciyle gelen Arc Alchemist entegre GPU'sunu içerecek. APU'lar 20-35 Watt TDP aralığında olacak ancak hangi CPU ve GPU konfigürasyonunu içereceğini henüz bilmiyoruz. Yeni Arc GPU'larının 4 ve 8 çekirdekli, 64 ve 128 işlem üniteli varyantları olduğunu biliyoruz.

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El konsoluyla ilgili bilinen detaylar şunlar: 1920 x 1200 çözünürlüğünde 8 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip olacak. 32 GB'a kadar LPDDR5X bellek ve 2 TB'a kadar depolama sunan PCIe Gen 4x4 destekli M.2 SSD yuvası bulunacak. Cihaz Windows 11 işletim sistemiyle gelecek.

Intel Meteor Lake ile AMD Ryzen Z1 karşılaştırması Intel Meteor Lake AMD Ryzen Z1 Üretim süreci Intel 4 (7nm EUV) TSMC 4nm Çekirdek/iş parcacığı sayısı 16/22 8/16 Maksimum saat hızı 5.1 GHz 5.1 GHz Ön bellek 22 MB 16 MB TDP 20-35 W 9-30 W Mimari Arc Alchemist RDNA 3 Maksimum GPU çekirdek sayısı 8 Xe çekirdeği 12 CU TFLOPs 4.5 TFLOPs (Arc Graphics 5) 8.9 TFLOPs (Radeon 780m) Çıkış tarihi 2023 Dördüncü çeyrek 2023 Dördüncü çeyrek

Cihazın ilk fotoğrafları şık bir konsolun bizi beklediğini gösteriyor. Arka tarafta geniş bir hava çıkış ızgarası göze çarpıyor. Hala geliştirilme aşamasında olan konsol çıktığında el konsolu piyasası şüphesiz daha da renklenecek.

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Intel Meteor Lake CPU'lu ilk el konsolu ortaya çıktı