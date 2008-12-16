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Sabit disk üreticileri netbooklar için düşük maliyetli 2.5" disk hazırlığında

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sabit disk üreticileri netbooklar için düşük maliyetli 2.5
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2008 yılına damgasını vuran ürün segmentlerinden biri de netbooklar oldu. Genellikle Intel'in Atom platformunu temel alan modellerden oluşan fakat VIA tabanlı alternatif çözümlerinde olduğu pazar, kompakt boyutlu ve maliyet odaklı dizüstü bilgisayarlardan oluşuyor. Taşınabilirliğin öne çıktığı netbook modellerinde üreticiler depolama çözümü olarak ilk etapta flash bellek tabanlı SSD'lere yer vermiş fakat düşük kapasite ve yüksek maliyetlerden ötürü firmalar zamanla sabit kullanımını da gündeme alarak 160GB'a kadar farklı kapasitelerde 2.5" sabit disk kullanımına başlamışlardı.

Pazarın hızlı bir şekilde büyümesi ve netbook üreticilerinin yüksek satış rakamlarına ulaşması komponent üreticilerinin de iştahını kabartmışa benziyor. Zira gelen yeni haberlere göre, önde gelen sabit disk üreticileri önümüzdeki yıl netbook odaklı ve mevcut 2.5" modellere göre daha uygun fiyatlı sabit disk modellerini kullanıma sunmayı hedefliyor. Seagate, Western Digital ve Hitachi gibi isimlerin satılmakta olan mevcut 2.5" disklerden %40-50'ye varan oranda daha ucuz olması beklenen tek plakalı 2.5" sabit disklerini önümüzdeki yılın ikinci yarısında duyurması bekleniyor.

Uygun maliyetli komponentler kullanılarak hazırlanacağı belirtilen yeni disklerin, 80GB ile pazara giriş yapacağı, talebe göre zamanla 120GB gibi daha yüksek kapasiteli alternatiflerin de hazırlanacağı belirtilmekte.


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yc#1 10 yıl
En azından SSD'lere kıyasla kapasite epey artacak ve fiyat fazla etkilenmeyecek.
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nightsoldier 10 yıl
önümüzdeki yıl netbookların altın yılı olacakmış gibi görünüyor.Yakında 160da yetmeyecek 320 gb.sahip netbookları piyasada görebileceğiz.Bu habere görede kapasiteleri artmakla beraber maliyeti değişmeyecek.Buda biz kullnıcılar için çok önemli
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max975 10 yıl
bunlar netbookları alınabilir duruma hızla getiriyor
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