Sabit disk üreticileri netbooklar için düşük maliyetli 2.5" disk hazırlığında

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2008 yılına damgasını vuran ürün segmentlerinden biri de netbooklar oldu. Genellikle Intel'in Atom platformunu temel alan modellerden oluşan fakat VIA tabanlı alternatif çözümlerinde olduğu pazar, kompakt boyutlu ve maliyet odaklı dizüstü bilgisayarlardan oluşuyor. Taşınabilirliğin öne çıktığı netbook modellerinde üreticiler depolama çözümü olarak ilk etapta flash bellek tabanlı SSD'lere yer vermiş fakat düşük kapasite ve yüksek maliyetlerden ötürü firmalar zamanla sabit kullanımını da gündeme alarak 160GB'a kadar farklı kapasitelerde 2.5" sabit disk kullanımına başlamışlardı.

Pazarın hızlı bir şekilde büyümesi ve netbook üreticilerinin yüksek satış rakamlarına ulaşması komponent üreticilerinin de iştahını kabartmışa benziyor. Zira gelen yeni haberlere göre, önde gelen sabit disk üreticileri önümüzdeki yıl netbook odaklı ve mevcut 2.5" modellere göre daha uygun fiyatlı sabit disk modellerini kullanıma sunmayı hedefliyor. Seagate, Western Digital ve Hitachi gibi isimlerin satılmakta olan mevcut 2.5" disklerden %40-50'ye varan oranda daha ucuz olması beklenen tek plakalı 2.5" sabit disklerini önümüzdeki yılın ikinci yarısında duyurması bekleniyor.

Uygun maliyetli komponentler kullanılarak hazırlanacağı belirtilen yeni disklerin, 80GB ile pazara giriş yapacağı, talebe göre zamanla 120GB gibi daha yüksek kapasiteli alternatiflerin de hazırlanacağı belirtilmekte.