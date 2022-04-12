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    Sabrent ilk RAM ürününü duyurdu

    Sabrent markası dikkat çeken depolama çözümlerinin ardından şimdi de performansa oynayan DDR4 SO-DIMM RAM belleklerini duyurdu. Yakın zamanda satışlar başlayacak. 
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    Sabrent Rocket DDR4 RAM
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    Farklı depolama ürünleri ile ülkemizde de önemli bir kitleye sahip olan Sabrent markası, yeni gelir modelleri adına yavaş yavaş diğer bileşenlere doğru yol alıyor. Firma üst seviyeye oynayan ilk RAM ürününü duyurdu. 

    Sabrent Rocket DDR4 RAM neler sunuyor?

    Yavaş yavaş sektörde belirli bir kategoriye hitap eden firmaların benzer kategorilere doğru açılım gösterdiğini görüyoruz. Önemli markalardan Sabrent de bundan sonra RAM pazarında kendisine pay arayacak. 

    Sadece SO-DIMM olarak geliştirilen yeni RAM bellekler yüksek performansa hitap ediyor ve DDR4 3200 MHZ seviyelerine kadar çıkıyor. Bakır ısı dağıtıcı devreyi sararak daha iyi bir verimlilik hedefliyor. 

    CL22 gecikmesi sunan bellek 8GB, 16GB, 32GB kapasite seçenekleri ile gelecek. Çift kanallı bellekler ikili paketler halinde satılıyor. İlk etapta Amazon İtalya üzerinde satışların başlayacağı belirtildi. 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 4 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 5 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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