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    AMD’den 3D yapay zekâ hamlesi

    Ekstra ön bellek katmanını işlemcinin üzerine entegre ederek dikkat çeken AMD bu kez yapay zekâ hızlandırıcılarını benzer bir yapıda entegre etmeyi amaçlıyor.   
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    AMD

    Ön bellek modüllerini ekstra bir katman olarak Ryzen işlemcilerin üzerine ekleyen AMD önemli bir performans kazanımı sağlarken şimdi de yapay zekâ hızlandırıcılar ile benzer bir çalışma içerisine girdi. 

    3D yapay zekâ hızlandırıcı

    İki yıl önce başvurusu yapılan ve şimdilerde yayınlanan bir patent, AMD’nin işlem birimine entegre edilmiş bir yapay zekâ hızlandırıcı üzerinde çalıştığını gösteriyor. Intel de Cascade Lake mimarisinden bu yana bu hızlandırıcıları işlemcilerine entegre ediyordu. 

    Hızlandırıcıların işlem birimine entegre edilmesi belleğe ve diğer girdi-çıktı birimlerine doğrudan erişim imkânı sağladığı için hem gecikme tarafında hem de çıktı tarafında daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor. 

    AMD patentte işlem biriminin türünü belirtmemiş. Yani işlemciye veya grafik birimine entegre edilebilir. Firmanın 3D V-Cache bellek yapısına benzer bir katman entegrasyonu kullandığı dile getiriliyor. Diğer taraftan 3D V-Cache ile uyumlu olacak mı merak konusu. Muhtemelen ilk etapta sunucu tarafında ilk örneklerini görebiliriz. 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 4 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 4 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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