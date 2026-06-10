Samsung, DRAM pazarında liderliği geri aldı: Gelirleri ikiye katladı

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka yatırımlarının hız kazanması, bellek sektöründe de dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Son olarak pazarın önde gelen isimlerinden Samsung'un 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin pazar verileri paylaşıldı. Koreli dev, DRAM pazarındaki liderliği geri aldı.

Samsung ile SK Hynix arasındaki fark açılıyor

Pazar araştırma şirketi Omdia tarafından yayımlanan rapora göre küresel DRAM gelirleri 2026'nın ilk çeyreğinde 97,1 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bu rakam, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 85,3'lük büyümeye işaret ediyor. Sektördeki yükselişten en fazla faydalanan şirket ise Samsung oldu.

Güney Koreli teknoloji devi, ilk çeyrekte 37,4 milyar dolar DRAM geliri elde ederek bir önceki döneme göre yüzde 95,4 büyüme kaydetti. Böylece şirketin pazar payı yüzde 36,5 seviyesinden yüzde 38,6'ya yükseldi. İkinci sıradaki SK Hynix ise yaklaşık 28 milyar dolar gelir elde ederken, pazar payı yüzde 28,8'e geriledi. Üçüncü sıradaki Micron ise 21,7 milyar dolarlık gelir ve yüzde 22,4 pazar payıyla konumunu korudu.

Uzmanlar, sektördeki büyümenin temel nedeninin yapay zeka altyapılarına yönelik artan talep olduğunu belirtiyor. Özellikle üretken yapay zeka sistemlerini çalıştıran veri merkezleri, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve gelişmiş DDR5 çözümlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyuyor. Bu durum hem bellek fiyatlarının yükselmesine hem de üreticilerin gelirlerinin hızla artmasına katkı sağladı.

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Raporda dikkat çeken bir diğer isim ise Çinli üretici CXMT. Şirketin geliri çeyreklik bazda yaklaşık üç kat artarak 7,3 milyar dolara ulaştı. Böylece pazar payı yüzde 4,7'den yüzde 7,6'ya yükseldi. Analistler ise, yapay zeka kaynaklı talebin kısa vadede güçlü kalmaya devam edeceğini düşünüyor. Ancak yeni üretim kapasitelerinin devreye girmesi ve bellek fiyatlarının zamanla dengelenmesiyle birlikte önümüzdeki dönemlerde büyüme hızı yavaşlayabilir.

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Samsung, DRAM pazarında liderliği geri aldı: Gelirler katlandı

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