SafeMoon hacker’ı çaldığı fonları iade etmeye başladı

SafeMoon geliştiricileri, hacker’ın çaldığı fonların yüzde 80’ini iade etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Merkeziyetsiz borsa, 28 Mart’ta siber saldırıya uğramış ve 9 milyon dolar çalınmıştı. SafeMoon Deployer hesabı, saldırganın adresinin alıcı olduğu BNB ağına bir işlem gönderdi. İşlem, 8 bitlik Unicode Dönüşüm Formatında (UTF-8) kodlanmış bir mesaj içeriyordu.
Borsa, hacker'a yüzde 20'lik kısmı ödül olarak bırakmayı ve herhangi bir yasal işlem başlatmamayı kabul etti Blockchain araştırmacısı Peckshield, hacker’ın faydalandığı açığın yakın tarihli bir yazılım güncellemesinden kaynaklandığını bildirmişti. SafeMoon projesi Jake Paul ve Soulja Boy gibi fenomenler tarafından desteklemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)