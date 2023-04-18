Tam Boyutta Gör Starbucks, yeni bir NFT hamlesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Starbucks’ın First Store Collection isimli NFT koleksiyonu, 19 Nisan tarihinde piyasaya sürülüyor. Koleksiyondaki ürünlerin, 100 dolar ile satışa sunulması bekleniliyor.

Koleksiyon 5 bin parçadan oluşacak ve 100 dolardan satışı yapılacak. NFT platformu Niftygateway‘de yer alan bilgilere göre Starbucks’ın ilk mağaza koleksiyonunda şirketin tarihine atıfta bulunan eserler yer alacak.

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Starbucks, daha önce 2.000 parçadan oluşan bir NFT koleksiyonunu satışa sunmuştu. Şirket 20 dakikada 200 bin dolarlık gelir elde etmişti.

Starbucks, koleksiyonu ‘Yolculuk Pulları’ olarak adlandırmıştı. Kahve zinciri, Starbucks Odyssey isimli blockchain tabanlı sadakat programının beta sürümünü Aralık ayında kullanıma açmıştı. Platformda 6 NFT 68 dolar taban fiyatıyla satılmıştı. NFT satın almak kullanıcılara 1.500 puan kazandırmıştı.

Ayrıca önümüzdeki gün yeni bir koleksiyon ile NFT hayranlarını selamlayacak olan şirket, bu koleksiyona gelen katılımları da ödüllendirmek istiyor.

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Starbucks’ın yeni NFT koleksiyonu satışa çıkıyor