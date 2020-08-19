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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından bazı açıklamalarda bulunmak üzere basın mensuplarının karşısına geçti.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından birtakım açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadele kapsamında Bakanlığın aldığı yeni tedbirler ve gelişmeler hakkında bilgi veren Koca’nın düzenlediği toplantının satırbaşlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.

    HES uygulamasına yeni bir özellik kazandırdık

    Koca, HES mobil uygulamasına "riskli alan" özelliği kazandırdıklarını, Kırıkkale'de denenen bu özelliğin tüm yurtta hizmete gireceğini bildirdi. Bakan şu ifadeleri kullandı: “Bakanlığımız HES adlı bir uygulama geliştirmişti. Buna riskli alan özelliğini kazandırdık. Pilot bölge olan Kırıkkale’de denenen bu özellik ay sonuna kadar hizmete girecek. Gittiğiniz toplu mekanlarda karekodla size bilgi verecek. Bir temaslı var mı yok mu gelmiş mi bunu öğreneceksiniz.

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    HES uygulamasına göre 95 binden fazla kural ihlali yapıldı

    HES uygulamasının yararlarından bahseden Koca, “HES uygulamasından büyük yararlar gördük, HES kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti. İzolasyonda olması gereken 95 binden fazla kişinin izolasyon kuralını ihlal ederek ulaşım araçlarına binmeye çalıştığını bu uygulamayla tespit ettik. Ev izolasyonları yine HES uygulamasıyla denetlenmektedir. Eksikler, yanlışlar elbette olacaktır. Geçen haftalar içinde bazı şehirlerimizde hatalardan kaynaklanan şikayetler aldık. Bu savaşı insanlar veriyor, insanlar yorulabilir. Değişikliklere gittik ve altyapımızı güçlendirdik” ifadelerini kullandı. Koca uygulamayı kullananların sayısının 25 milyonu geçtiğini vurguladı.

    Evde tedavide yeni dönem

    Bakan Koca, evde tedevi gören hastaların hekimleriyle doğrudan görüşme yapmasını sağlayacak “Teletıp” isimli sistemle hizmet vereceklerini duyurdu.

    İlaç tedarikinde sıkıntı yok

    İlaç tedariki konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını söyleyen Koca, antiviral ilaç üretiminde dört firmanın görev aldığını söyledi.

    Aşı çalışmaları

    Ülkemizde aşı geliştirilmesi konusunda 13 tane çalışma olduğunu söyleyen Bakan Koca, açıklamasına söyle devam etti.  “Ülkemizdeki aşı çalışmasıyla ilgili toplam 13 tane çalışma var. 3 tane çalışmanın hayvan fare çalışmasının bittiği. Bunun içinde hem Bakanlık olarak hem TUSEP olarak aşı çalışması yapan bütün arkadaşlarımıza her türlü kolaylığı gösterme çalışması içerisindeyiz. Dünyada ise Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere'nin çalışmaları var. Rusya ile çalışmalarımız devam ediyor. Biz faz 3 çalışmasının Türkiye'de yapılması şeklinde konuştuk. Faz 3 çalışmasına geçmeden önce de preklinik çalışmalarını görerek başlatmayı düşünüyoruz. Almanya'da yapılan çalışma ile ilgili de faz3 çalışmasını Türkiye'de yapmak için bize müracaatlar oldu. Tedarik konusunda iletişim içerisindeyiz.

    Herkes aşı yaptırmalı mı?

    Bakan Koca, herkesin aşı olması gibi durumun dünya çapında da kabul görmediğini söyledi. Kimlere aşı yapılmasının zorunlu olduğunu bildiklerini belirten Bakan, bununla ilgili çalışmaların yapılacağını ifade etti. Aşı temini konusuna da değinen Koca, her yıl ortalama bir temin rakamı olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı, bu yıl risk gruplarının daha fazla olacağını bildiklerini ve buna göre çalışıldığını ifade etti.



    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/saglik-bakani-koca-evde-tedavide-yeni-bir-uygulamaya-geciyoruz/1947250 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-bakan-kocadan-onemli-aciklamalar-41591197 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-artan-vakalar-sonrasi-yeni-yasaklar-gelecek-mi-bakan-kocadan-kritik-aciklamalar-5996367/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 gün
    Yalnız sağlık bakanının televizyondaki konuşmaları bir tek beni mi bayıyor. Adam mikrofonu önüne aldıktan sonra uzun uzun bilimden, felsefeden, kişisel gelişimden şundan bundan konuşuyor bir türlü sadede gelemiyor! Niye ki? Hayır sesi de çatlak, titrek, endişeli filan, dinlerken de rahatsız ediyor, birileri fena gaz vermiş habire konuşmak susmak bilmiyor gibi geliyor bana. Yayın başlarken hemen diğer kanallara geçiyoruz, ara ara finale geldi mi vakaları açıklıyor mu diye bakıyoruz hala açıklamadı ise yine diğer kanallara geçiyoruz. İyisin güzelsin de bu konuda biraz daha kısa az öz olsan ne iyi olur.
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    Artizt (Mert ) 1 gün monacomen
    Aynı fikirdeyim, salgının ilk gününden beri, o canlı açıklamaları en az 2 saat sürüyor, ama haberleştirince 1 dk içinde okunuyor. Alakasız alakasız şeylere değiniyor.
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    Alqu 2 gün
    Aşı bitse iyi olur zira ben Allah korusun yakalanırsam verilen o sıtma ilacını kullanmak istemiyorum.
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    TulparHAN (5 4) 2 gün Alqu
    Kardeş senin o sıtma ilacı diyip kullanmak istemediğin ilacı pandemi başında bir yerlerimi yırta yırta TITCK dan zorla aldım. Annem'in ilacı bitti covid vakalarına vermek için bize 1 hafta ilaç vermediler.İlacı küçümsemeyin özellikle R.A hastaları için hayati öneme sahip bir ilaçtır. Kullanmayacaksanız da öyle bir durumda doktora söyleyin ona göre tedaviyi düzenlesinler Allah korusun Türkiye'de %65 yoğun bakımlar doldu...
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    SuperVisör (mahir cam) 2 gün
    Faz 3 aşıya ruhsat verilir bitmiş formüldür
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    nezihh (Nezih Aka) 2 gün SuperVisör
    faz 3 insan üstünde denemektir. Belli bir gruba aşı yapılıp yakın orta ve uzun dönemde bir yan etkinin olup olmayacağı kontrol edilir. Bu yan etkileri önceden tahmin etme gibi bir ihtimal yok. Eskiden afrika ülkelerinde yapılırdı faz 3 çalışmaları. Türkiye afrika olmuş demek ki herkes bizde yapmak istiyor faz 3 deneylerini. En son domuz gribi aşısı erken piyasaya sürülmüştü sonra bazı yan etkileri olduğu çıktı ortaya. Aşıyı olan bazı insanlar kronik hastalıklar sahip oldu.Aşı karşıtı değilim. Ama faz 3 geliştirme süreci daha bitmemiş aşı demek. Faz 3 demek insan deneyi demek. Ben kobay faresi değilim.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 gün
    Bu HES uygulaması için Apple ve Google'ın birlikte geliştirdiği Exposure Notification API entegrasyonu sağlandı mı acaba? En son kontrol ettiğimde yoktu. Çok küçük bir ekip ile geliştiriliyor sanırım. Biraz kaynak ayırsalar keşke.
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    bytradm (adem ademy) 2 gün
    sene 97&98 van yyü vet.fakültesinde 4.sınıftayım.
    americon şirketi gelip bi kuduz aşısı tanıttı ikramlarda bulundu.
    sonra dedilerki siz yakında sahaya çıkacaksınız yüksek rsik gurubundasınız
    size ücretsiz uygulayalım. son(5.) sınıf olan uyanık abilerimiz aşının güvenilirliğini
    sorguladı ve anlaşıldıki o kadaryolu biz kobay yapmaya gelmişler .
    kimse yaptırmadı. hocalardan yetkililerden gık çıkmamıştı.

    bu bilim kurulu sırf bilim olsun diye orda herhelde .
    herşeyi bilip her kararı alanımız var nasılsa.(hamdolmasın.)
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    Aswattha (- -) 2 gün
    Herkes akıllı olsun faz 3 için tüm dünya kapımızda köpek oldu. Büyüksün Fahrettin Koca, büyüksün Erdoğan. Bu gurur hepimizin. Dünya lideri olmak budur.
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