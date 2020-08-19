Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından birtakım açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadele kapsamında Bakanlığın aldığı yeni tedbirler ve gelişmeler hakkında bilgi veren Koca’nın düzenlediği toplantının satırbaşlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.

HES uygulamasına yeni bir özellik kazandırdık

Koca, HES mobil uygulamasına "riskli alan" özelliği kazandırdıklarını, Kırıkkale'de denenen bu özelliğin tüm yurtta hizmete gireceğini bildirdi. Bakan şu ifadeleri kullandı: “Bakanlığımız HES adlı bir uygulama geliştirmişti. Buna riskli alan özelliğini kazandırdık. Pilot bölge olan Kırıkkale’de denenen bu özellik ay sonuna kadar hizmete girecek. Gittiğiniz toplu mekanlarda karekodla size bilgi verecek. Bir temaslı var mı yok mu gelmiş mi bunu öğreneceksiniz.”

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HES uygulamasına göre 95 binden fazla kural ihlali yapıldı

HES uygulamasının yararlarından bahseden Koca, “HES uygulamasından büyük yararlar gördük, HES kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti. İzolasyonda olması gereken 95 binden fazla kişinin izolasyon kuralını ihlal ederek ulaşım araçlarına binmeye çalıştığını bu uygulamayla tespit ettik. Ev izolasyonları yine HES uygulamasıyla denetlenmektedir. Eksikler, yanlışlar elbette olacaktır. Geçen haftalar içinde bazı şehirlerimizde hatalardan kaynaklanan şikayetler aldık. Bu savaşı insanlar veriyor, insanlar yorulabilir. Değişikliklere gittik ve altyapımızı güçlendirdik” ifadelerini kullandı. Koca uygulamayı kullananların sayısının 25 milyonu geçtiğini vurguladı.

Evde tedavide yeni dönem

Bakan Koca, evde tedevi gören hastaların hekimleriyle doğrudan görüşme yapmasını sağlayacak “Teletıp” isimli sistemle hizmet vereceklerini duyurdu.

İlaç tedarikinde sıkıntı yok

İlaç tedariki konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını söyleyen Koca, antiviral ilaç üretiminde dört firmanın görev aldığını söyledi.

Aşı çalışmaları

Ülkemizde aşı geliştirilmesi konusunda 13 tane çalışma olduğunu söyleyen Bakan Koca, açıklamasına söyle devam etti. “Ülkemizdeki aşı çalışmasıyla ilgili toplam 13 tane çalışma var. 3 tane çalışmanın hayvan fare çalışmasının bittiği. Bunun içinde hem Bakanlık olarak hem TUSEP olarak aşı çalışması yapan bütün arkadaşlarımıza her türlü kolaylığı gösterme çalışması içerisindeyiz. Dünyada ise Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere'nin çalışmaları var. Rusya ile çalışmalarımız devam ediyor. Biz faz 3 çalışmasının Türkiye'de yapılması şeklinde konuştuk. Faz 3 çalışmasına geçmeden önce de preklinik çalışmalarını görerek başlatmayı düşünüyoruz. Almanya'da yapılan çalışma ile ilgili de faz3 çalışmasını Türkiye'de yapmak için bize müracaatlar oldu. Tedarik konusunda iletişim içerisindeyiz.”

Herkes aşı yaptırmalı mı?

Bakan Koca, herkesin aşı olması gibi durumun dünya çapında da kabul görmediğini söyledi. Kimlere aşı yapılmasının zorunlu olduğunu bildiklerini belirten Bakan, bununla ilgili çalışmaların yapılacağını ifade etti. Aşı temini konusuna da değinen Koca, her yıl ortalama bir temin rakamı olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı, bu yıl risk gruplarının daha fazla olacağını bildiklerini ve buna göre çalışıldığını ifade etti.

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