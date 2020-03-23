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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sağlık Bakanı'ndan iyileşen vaka açıklaması

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada bazı vakaların iyileşme belirtisi gösterdiğini açıkladı.
    13 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Sağlık Bakanı'ndan iyileşen vaka açıklaması
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan bazı vakaların iyileştiğinin müjdesini verdi ancak kesin tanı için beklenmesi gerekiyor.

    Bakan Koca, “Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. 14 günlük zaman diliminin geçmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı gün be gün açıklamış olacağız. İyileşen hastalarımızın fazla olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.” dedi.

    Ayrıca Bkz. "Solunum cihazı talebine yerli çözüm"

    Bilim Kurulu algoritmasına göre bir vakanın kesin olarak iyileştiğine karar verebilmek için öncelikle hastanın 14 gün boyunca hastanede yatıyor olması gerekiyor. Süre sonunda 24 saat arayla iki kez solunum yolu örneğiyle test gerçekleştirilecek. Testlerin negatif çıkması sonucunda vakanın kesin olarak iyileştiğine karar verilecek. Yani kişinin iyileştiğine karar verebilmek için vakanın gözlem altına alındığı tarihten itibaren minimum 16 gün geçmesi gerekiyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 12 sa. en beğenilen
    Konuşmayı dinledim ama kusura bakmasın içi boş bir konuşmaydı. Bu arada millete sokağa çıkmayın dıyorlar ama işçiler mecbur işe gidiyorlar. Herkes patron değil veya kamuda çalışmıyor. Özel sektörün bir kısmı hala çalışıyor.

    Biz tekstil ile uğraşıyoruz, kendi mağazamız diye kapattık ama sokaktaki mağazaların yarısı açık ve işçiler patron zoruyla işe geliyorlar. Komple 2-3 hafta sokağa çıkmayı yasaklasalar belki vaka artışı durur ve bu olay biter.
    Konuşmayı dinledim ama kusura bakmasın içi boş bir konuşmaydı. Bu arada millete sokağa çıkmayın dıyorlar ama işçiler mecbur işe gidiyorlar. Herkes patron değil ...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    [email protected] (Uğur Doğan) 10 sa. 12 Angry Men
    İş sektörlerine göre sokağa çıkma yasağı olmalı.
    Gıda, temizlik ürünleri, temel ihtiyaç maddeleri üreten fabrikalar cumartesi-pazar kapatılmalı ve işçinin çalışma koşulları denetlenmeli.
    Ben kimyasal temizlik ürünleri üreten bir fabrikada çalışıyorum. Yemeklerde ayrı oturuyoruz, yemekler ayrı kaplarda kapalı geliyor ama servisler de kucak kucağayız. 2 haftadır sürekli +8 mesai yapıyoruz, buna rağmen depolar boş. İş sektörüne göre işyeri tatil edilmeli ve sokağa çıkış yasağı olmalı. Emniyet güçlerinin görebileceği bir iş yeri kimlik kartı olmalı. Her iş yeri Cumartesi- Pazar kapalı olmalı ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmalı.
    Yanıtla +1
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    abrtp (Ahmet Berat) 12 sa.
    50 yaş ve altına bulaşan vakaların aktifliği; hem ülkemizde mevcut kullanılan, Trump'ın da bahse konu ettiği Plaquenil adlı ilaçla hem de Çin'den ithal edilen Favipiravir adlı ilaçla pasif hale gelecektir.



    Ancak sorun iyileşme hızında değil. İyileşmeler elbette olacak. Ancak yeni vakalar arttığı müddetçe bu iyileşmelerin pek bir önemi kalmayacak.
    50 yaş ve altına bulaşan vakaların aktifliği; hem ülkemizde mevcut kullanılan, Trump'ın da bahse konu ettiği Plaquenil adlı ilaçla hem de Çin'den ithal edilen ...
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    Yanıtla +7
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 12 sa.
    İyileşecek hasta illaki olacak güzel haberler inşallah daha fazla gelir
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    bjkyener 9 sa.
    1 - Gündelik İller Göre Yapılan Test Sayısını Açıklasın

    2 - Ölümlerde İsim ve Umre Vakalarını Açıklasın
    1 Yanıt Yanıtla
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    hardtracker (Faruk Mercanli) 9 sa.
    Bu adamlarin halki uyuttugunu ne zaman anliyacagiz acaba !!!
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    Ignite ( Eternal_FOX | We ALL Nigger) 9 sa.
    hala işe gidiyorum. gitmesem kafayı yiyebilirim herhalde. dırdır kasmaya erken başlarsak erken gideriz.
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    firat_kilic 9 sa.
    Bakanın hastanesi sağlık bakanı olduktan sonra kar oranı ne kadar arttığını merak ettim doğrusu.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 12 sa. en beğenilen
    Konuşmayı dinledim ama kusura bakmasın içi boş bir konuşmaydı. Bu arada millete sokağa çıkmayın dıyorlar ama işçiler mecbur işe gidiyorlar. Herkes patron değil veya kamuda çalışmıyor. Özel sektörün bir kısmı hala çalışıyor.

    Biz tekstil ile uğraşıyoruz, kendi mağazamız diye kapattık ama sokaktaki mağazaların yarısı açık ve işçiler patron zoruyla işe geliyorlar. Komple 2-3 hafta sokağa çıkmayı yasaklasalar belki vaka artışı durur ve bu olay biter.
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 12 sa.
    İyileşecek hasta illaki olacak güzel haberler inşallah daha fazla gelir
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    Bay Robot ( tunc) 12 sa.
    Yok hepsi öleceğidi.



    Heralde iyileşecekler.



    Asıl soru şu bu iyileşenlere ne oluyor? Kendisi iyileşti ama taşıyıcı ve başkalarına bulaştırabilir.



    Ee sonsuza kadar hastanede tutabilecek de değilsin ne olacak bu adamlara?
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    abrtp (Ahmet Berat) 12 sa.
    50 yaş ve altına bulaşan vakaların aktifliği; hem ülkemizde mevcut kullanılan, Trump'ın da bahse konu ettiği Plaquenil adlı ilaçla hem de Çin'den ithal edilen Favipiravir adlı ilaçla pasif hale gelecektir.



    Ancak sorun iyileşme hızında değil. İyileşmeler elbette olacak. Ancak yeni vakalar arttığı müddetçe bu iyileşmelerin pek bir önemi kalmayacak.
    Yanıtla +7
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