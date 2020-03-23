Sağlık Bakanı'ndan iyileşen vaka açıklaması

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan bazı vakaların iyileştiğinin müjdesini verdi ancak kesin tanı için beklenmesi gerekiyor.

Bakan Koca, “Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. 14 günlük zaman diliminin geçmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı gün be gün açıklamış olacağız. İyileşen hastalarımızın fazla olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.” dedi.

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Bilim Kurulu algoritmasına göre bir vakanın kesin olarak iyileştiğine karar verebilmek için öncelikle hastanın 14 gün boyunca hastanede yatıyor olması gerekiyor. Süre sonunda 24 saat arayla iki kez solunum yolu örneğiyle test gerçekleştirilecek. Testlerin negatif çıkması sonucunda vakanın kesin olarak iyileştiğine karar verilecek. Yani kişinin iyileştiğine karar verebilmek için vakanın gözlem altına alındığı tarihten itibaren minimum 16 gün geçmesi gerekiyor.

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