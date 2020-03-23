Sağlık Bakanı'ndan iyileşen vaka açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan bazı vakaların iyileştiğinin müjdesini verdi ancak kesin tanı için beklenmesi gerekiyor.
Bakan Koca, “Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. 14 günlük zaman diliminin geçmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı gün be gün açıklamış olacağız. İyileşen hastalarımızın fazla olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.” dedi.
Ayrıca Bkz. "Solunum cihazı talebine yerli çözüm"
Bilim Kurulu algoritmasına göre bir vakanın kesin olarak iyileştiğine karar verebilmek için öncelikle hastanın 14 gün boyunca hastanede yatıyor olması gerekiyor. Süre sonunda 24 saat arayla iki kez solunum yolu örneğiyle test gerçekleştirilecek. Testlerin negatif çıkması sonucunda vakanın kesin olarak iyileştiğine karar verilecek. Yani kişinin iyileştiğine karar verebilmek için vakanın gözlem altına alındığı tarihten itibaren minimum 16 gün geçmesi gerekiyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Biz tekstil ile uğraşıyoruz, kendi mağazamız diye kapattık ama sokaktaki mağazaların yarısı açık ve işçiler patron zoruyla işe geliyorlar. Komple 2-3 hafta sokağa çıkmayı yasaklasalar belki vaka artışı durur ve bu olay biter.
Gıda, temizlik ürünleri, temel ihtiyaç maddeleri üreten fabrikalar cumartesi-pazar kapatılmalı ve işçinin çalışma koşulları denetlenmeli.
Ben kimyasal temizlik ürünleri üreten bir fabrikada çalışıyorum. Yemeklerde ayrı oturuyoruz, yemekler ayrı kaplarda kapalı geliyor ama servisler de kucak kucağayız. 2 haftadır sürekli +8 mesai yapıyoruz, buna rağmen depolar boş. İş sektörüne göre işyeri tatil edilmeli ve sokağa çıkış yasağı olmalı. Emniyet güçlerinin görebileceği bir iş yeri kimlik kartı olmalı. Her iş yeri Cumartesi- Pazar kapalı olmalı ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmalı.
Ancak sorun iyileşme hızında değil. İyileşmeler elbette olacak. Ancak yeni vakalar arttığı müddetçe bu iyileşmelerin pek bir önemi kalmayacak.