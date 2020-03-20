Solunum cihazı talebine yerli çözüm

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Koronavirüsle mücadeleye için koronavirüs test kiti kadar ventilatör de (yapay solunum cihazı) büyük önem taşıyor. Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımdaki hasta sayısının çok olduğu ülkelerde ventilatör sayısı yetersiz kalıyor.

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Türkiye’de henüz ventilatör yetersizliği söz konusu değil ancak talebin artması ihtimaline karşın yerli firmaların ventilatör üretimi devam ediyor. Bilkent Cyberpark’ta faaliyet gösteren Biosys Biyomedikal firması da bu firmalardan biri.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk: İhtiyaç halinde solunum cihazı üretebiliriz"

ASELSAN, 2018 yılında Biosys Biyomedikal şirketi ile iş birliği yapmış ve ventilatör cihazı üretiminde Türkiye’nin 6 ülkeden biri olması hedeflenmişti. Bugün gelinen noktada Biyosys Biyomedikal şirketi ileri düzey yerli mekanik ventilatör üretir konuma geldi.

Yerli firmaların yanı sıra dünyaca ünlü şirketlerin solunum cihazı yetersizliği olması durumunda solunum cihazı üretebileceğini ifade etti. Tesla, GM ve Ford firmaları bu firmalar arasında.

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