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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, akıllı telefonları için Rusya'da gezici servis araçlarını hizmete soktu

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Rusya'da ilginç bir uygulama başlattı. Şirket amiral gemisi telefonları tamir etmek için tasarlanan, gezici servis araçlarının tanıtımını yaptı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, akıllı telefonları için Rusya'da gezici servis araçlarını hizmete soktu
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    Samsung Electronics, Rusya'da amiral gemisi akıllı telefonları için tasarladığı özel mobil servis merkezlerinin lansmanını yaptı. Öncelikli olarak Galaxy Fold cihazların tamiri için geliştirilen ambulans şeklindeki araç, Samsung'un diğer cihazları için de hizmet verecek.

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    1 saat içinde onarım yapacak

    Samsung'un gezici servis araçlarının, akıllı telefonlar için servis ekipmanları, mühendisler için bir çalışma alanı ve bir yedek parça deposu ile donatılmış olduğu belirtiliyor. Şirketin açıklamalarına göre müşterilerin çağrılarına zamanında ulaşılacak ve arızalı cihazların onarımı ise maksimum 1 saat içinde yapılacak.

    Samsung, akıllı telefonları için Rusya'da gezici servis araçlarını hizmete soktu
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    Bu hizmetin, premium hizmet programının bir parçası olarak Galaxy Fold sahiplerinin yanı sıra, Moskova ve St. Petersburg'da yaşayan ve bu şehirlere 50 kilometre mesafedeki Samsung amiral gemisi akıllı telefon sahiplerine de sunulacağı açıklanırken, gezici servisin garantili cihazlar için ücretsiz, garanti dışı cihazlar içinse ücretli olacağı belirtildi. Samsung'un bu hizmeti diğer ülkelerdeki kullanıcılara sunup sunmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.



    http://gazetadaily.ru/12/07/v-rossii-poyavilis-servisnye-czentry-na-kolesah-ot-samsung/ Yorum Yaz
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    msatic 21 sa.
    Türkiye'de de en ufak şeye kullanıcı hatası desin yollasın. Rezil bir Türkiye ofisi var maalesef. Galaxy A9 model telefon daha 10 günlükken durduk yere bozuldu, ekranı yandı kullanıcı hatası dediler. Şikayet ettik aylarca uğraştık, 4000 TL'ye Samsung'un kendi mağazasından almıştık. Xiaomi, Meizu veya Realme tercih edin derim, Samsung'a bulaşmayın..
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    Biyturs_OnSr 5 gün
    Çok iyi.
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