Samsung, akıllı telefonları için Rusya'da gezici servis araçlarını hizmete soktu

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Samsung Electronics, Rusya'da amiral gemisi akıllı telefonları için tasarladığı özel mobil servis merkezlerinin lansmanını yaptı. Öncelikli olarak Galaxy Fold cihazların tamiri için geliştirilen ambulans şeklindeki araç, Samsung'un diğer cihazları için de hizmet verecek.

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1 saat içinde onarım yapacak

Samsung'un gezici servis araçlarının, akıllı telefonlar için servis ekipmanları, mühendisler için bir çalışma alanı ve bir yedek parça deposu ile donatılmış olduğu belirtiliyor. Şirketin açıklamalarına göre müşterilerin çağrılarına zamanında ulaşılacak ve arızalı cihazların onarımı ise maksimum 1 saat içinde yapılacak.

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Bu hizmetin, premium hizmet programının bir parçası olarak Galaxy Fold sahiplerinin yanı sıra, Moskova ve St. Petersburg'da yaşayan ve bu şehirlere 50 kilometre mesafedeki Samsung amiral gemisi akıllı telefon sahiplerine de sunulacağı açıklanırken, gezici servisin garantili cihazlar için ücretsiz, garanti dışı cihazlar içinse ücretli olacağı belirtildi. Samsung'un bu hizmeti diğer ülkelerdeki kullanıcılara sunup sunmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

http://gazetadaily.ru/12/07/v-rossii-poyavilis-servisnye-czentry-na-kolesah-ot-samsung/