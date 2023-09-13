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    MKE, IDEF'23'te yerli mühimmatları ve silahları sergiledi

    Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş (MKE), İstanbul'da düzenlenen IDEF'23'te yerli mühimmatları ve silahlarını sergiledi. IDEF'23'te MKE standını gezdik.             

    Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş (MKE), IDEF’23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda yeni mühimmatlarını sergiledi. MKE Asya Pasifik Bölge Müdürü Sinan Şenliler ve MKE Silah Takım Lideri Osman Yağbasan, MKE standında sergilenen ürünleri Cem Sünbül’e anlattı.

    MKE, Türkiye’deki 10 farklı fabrikasında 430’dan fazla ürün üretiyor. IDEF’23 standında küçük kalibre mühimmatlar, büyük kalibre mühimmatlar, tabancalar, tüfekler ve silahlar sergileniyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürünler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ambargo uygulanan ürünlerin yerli muadili geliştirilerek ordumuzun ambargolardan etkilenmemesi sağlanıyor.

    MKE, yerli imkanlarla geliştirdiği ürünleri yurt dışına ihraç ediyor. Son 5 senede 60 ülkeye satış gerçekleşti. 2023 yılında ihracat rekoru kırılması bekleniyor.

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