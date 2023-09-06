AFAD'ın test ettiği insansız su altı aracı: ARGON 600

Anadolu Robotik tarafından geliştirilen insansız su altı aracı ARGON 600, IDEF'23'te sergilendi. ARGON 600 arama kurtarma ve keşif görevlerinde kullanılacak.

Dünyanın en büyük dördüncü savunma sanayi fuarı IDEF'23’te Anadolu Robotik standını ziyaret ettik. Anadolu Robotik Mali İşler Müdürü Mehmet Akif Kurt, insansız su altı aracı ARGON 600’ü Cem Sünbül'e anlattı.

600 metre derinliğe dalabiliyor

Anadolu Robotik, insansız su altı ve su üstü araçlar geliştiriyor. ARGON 300, 300 metre derinliğe inebilirken daha büyük boyutlara sahip ARGON 600, 600 metre derinliğe kadar inebiliyor.

ARGON 600, derin denizde arama kurtarma ve keşif faaliyetleri için kullanılıyor. Dalgıçları riske atmadan zorlu koşullarda dahi denizin dibi net şekilde görüntülenecek.

True color teknolojili çift kamerası sayesinde yer kontrol istasyonuna 1080p çözünürlüğünde ve 180 derece geniş görüş açısıyla görüntü aktarıyor. Çamurlu ve bulanık sularda ise sonar teknolojisi ile çevreyi haritalandırıyor ve denizdeki nesneleri tespit edebiliyor.

8 adet itici tarafından yönlendirilen araçta 360 derece hareket edebilme ve duruş pozisyonunu sabitleme özellikleri bulunuyor. ARGON 600 manuel ve yarı otonom olarak kontrol ediliyor. Hedef koordinata yapay zeka yardımıyla ulaşıyor.

ARGON 600 bataryalı veya kablolu şekilde kullanılabiliyor. Kablo sayesinde herhangi bir kullanım süresi sınırı olmadan görev yapıyor. Bataryalı kullanımda ise 4 ile 10 saat arasında seyir süresi elde ediliyor.

AFAD test etti

Anadolu Robotik Mali İşler Müdürü Mehmet Akif Kurt, ARGON 600'ün görevlerde kullanılması görüşmelerin yapıldığını vurgulayarak, "AFAD ile demo testleri tamamlandı. Kabul aşamasındayız. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Deniz Kuvvetlerimiz ile görüşüyoruz." dedi.

ARGON 600 hangi sektörlerde kullanılacak?

Arama ve kurtarma,

Balık çiftliği temizliği ve kontrolleri

Su altı boru ve kablo döşenmesi ve kontrolleri

Su altı inşaat ve bakım/onarım

Su altı örnek toplama,

Çevresel araştırmalar,

Hidroelektrik ve nükleer santraller,

Baraj kapakları ve su setleri incelemeleri,

Su altı haritalama ve doğrulama,

Belgesel çekimi gibi çeşitli sektörlerde otonom veya manuel operasyonlar yapılabiliyor.

ARGON 600 Teknik Özellikleri

Uzunluk: 976 mm

Genişlik: 560 mm

Yükseklik: 387,13 mm

Ağırlık: 60 kg

Aktif Yük Kapasitesi: 15 kg

Pasif Yük Kapasitesi: 300 kg

Şase Malzemesi: Alüminyum

Maksimum Derinlik: 600 metre

İleri Hız: 3 knot

İtici: 8 adet

İleri ve Yan İtki Kuvveti: 15 kgf

Dikey İtki Kuvveti: 21 kgf

Kamera Çözünürlüğü: 1080p

Kamera Görüş Açısı: 180 derece

Aydınlatıcı Lamba Parlaklığı: 14000 lümen

Sensörler: Sonar, GPS, DVL, Jiroskop, İvmeölçer, Manyometre, Barometre, Sıcaklık Sensörü, Sızıntı Tespiti, Kaçak Akım ve Gerilim Algılama

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