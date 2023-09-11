ARMA 8x8 zırhlı araç simülatörünü kullandık

Otokar'ın ARMA 8x8 Zırhlı Aracı'nı kullanacak sürücü adaylarının eğitimi için geliştirdiği ARMA 8x8 Sürücü Nişancı Eğitim Simülatörü'nde sürüş yaptık.

Dünyanın en büyük dördüncü savunma sanayi fuarı IDEF’23’teki Otokar standında zırhlı kara araçlarına ek olarak ARMA 8x8 Sürücü Nişancı Eğitim Simülatörü sergilendi. Otokar Entegre Lojistik Destek Müdürü Hakan Çekel, simülatörün özelliklerini Cem Sünbül’e anlattı.

ARMA 8x8 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı’nın kokpiti ile birebir aynı şekilde tasarlanan ve aynı menüye sahip kokpit üzerinden süreci adaylarına eğitim veriliyor. Adaylar, ARMA 8x8'in tüm fonksiyonlarını farklı senaryolarda, farklı arazi şartlarında ve farklı iklimlerde dijital olarak test etme şansı elde ediliyor. Teorik bilgiler, sanal ortamda pratiğe dönüştürülüyor.

Simülatör, sürücünün neleri doğru ve neleri yanlış yaptığını otomatik olarak tespit edip kayıt altına alıyor. Hazırlanan rapor ile öğrencinin sürüşü hakkındaki tüm sonuçlara detaylı bir şekilde ulaşılıyor.

ARMA 8x8 Sürücü Nişancı Eğitim Simülatörü sayesinde eğitim süresi kısalıyor, eğitim maliyeti düşüyor ve sürücü adaylarının yetenekleri geliştiriliyor.