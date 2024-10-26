SAHA Expo'da eşsiz bir amfibi zırhlı: Otokar Arma 8x8 Muharebe Aracı

Uluslarası savunma sanayiinden misafirlerin ağırlandığı SAHA Expo'nın olmazsa olmaz üreticilerinden Otokar'ı ziyaret ettik, envanterdeki oyun bozan amfibi zırhlısı Arma 8x8'i dinledik

İlk olarak 2018 yılında düzenlenen ve ilk günden bu yana alanında gittikçe daha çok yetkin misafiri ağırlayan SAHA Expo bu yıl kapılarını geçtiğimiz günlerde açtı. Uluslarası alanda savunma sanayiinden misafirlerine milli ve yerli savunma sistemlerinin sergilendiği fuarda Türkiye'nin bu alandaki gözbebeği şirketlerinden biri olan Otokar'ı ziyaret ettik. Şirketin önemli isimlerinden biri olan Otokar Central Asia Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Aybar, Donanım Haber'e verdiği özel röportajda şirketin en önemli araçlarından biri olan Arma 8x8'in global çerçevede kuralları yeniden yazan özelliklerini Cem Sünbül'e anlattı.

ARMA II 8x8 Tekerlekli Zırhlı Aracı, Otokar’ın araştırma ve geliştirme ekibi tarafından klasik muharebe koşullarının yanında, günümüzde farklı coğrafyalardaki çatışmalarda sıkça rastlanan asimetrik tehditler de göz önüne alınarak geliştirildi. ARMA II, dünyada kendi sınıfındaki en yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) korumasını, yüksek arazi kabiliyeti ile birlikte optimum şekilde sunuyor. 40 ton azami yüklü ağırlığa ve 720 BG motora sahip ARMA II, daha fazla taşıma kapasitesi, daha fazla koruma özelliklerinin yanı sıra 120mm kalibreye kadar ağır silah sistemlerinin entegrasyonuna da imkan veriyor. ARMA II’de direksiyon sistemi tüm aksları kontrol edebiliyor, bu anlamda tüm tekerler direksiyonlanabilir nitelikte.

Modüler bir platform olarak tasarlandığı için ARMA II, pek çok farklı göreve uygun bir platform. Piyade sınıfı için standart tekerleklı zırhlı muharebe aracı ve zırhlı personel taşıyıcı araç olarak kullanılmasının yanında ARMA II’ye farklı silah sistemleri, donanımlar ve çeşitli sistemler entegre edilebiliyor. Farklı varyantları olan ARMA II, gözetleme ve dinleme vasıtaları ile keşif aracı; geniş iç hacmi ve çok hızlı yer değiştirme kabiliyeti ile komuta kontrol aracı olarak envanterde görev alıyor. ARMA II, uygun alt sistemler ile muharebe sahası kurtarma görevlerinde hizmet verebilirken; büyütülebilen gövde ana yapısının sağladığı ilave hacim ile hem bakım-onarım hem de ambulans gibi çeşitli görevleri de yerine getirebilen sınıfının en üstün aracı olma özelliğini taşıyor.

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