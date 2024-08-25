Samanyolu ve Andromeda galaksileri gelecekte çarpışacak mı?

Andromeda galaksisi (veya Messier 31), Dünya’dan yaklaşık 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan en yakın büyük galaksi konumunda. Andromeda’nın hareketini ve ışığını inceleyen astronomlar, ilk kez 1912 yılında bu galaksinin Samanyolu ile çarpışma rotasında olduğunu tahmin ettiler. Andromeda, saniyede 110 kilometre hızla Samanyolu’na yaklaşıyor. Daha sonraki çalışmalar, bu iki galaksinin çarpışarak tek bir eliptik galaksi haline geleceğini ve bu galaksinin "Milkomeda" olarak adlandırıldığını öne sürdü.
Yeni çalışma çarpışma olasılığını düşürüyor
Simülasyonlarda Triangulum galaksisi (M33) gibi diğer büyük galaksiler hesaba katıldığında, birleşme olasılığı arttı. Ancak Büyük Macellan Bulutu’nun yörüngesi dahil edildiğinde, çarpışma olasılığı azaldı. Çarpışmanın gerçekleşmemesi durumunda, galaksilerin birbirlerinden uzak bir mesafeden geçecekleri öngörülüyor. Bu durumda bile, galaksilerin dış bölgelerinin uzaya savrulma olasılığı bulunuyor.
Çalışmaya göre, çarpışmanın gerçekleşme olasılığı hala yüzde 50 olarak değerlendiriliyor ve bu, dikkate alınmayacak bir ihtimal değil. Eğer bu çarpışma gerçekleşirse, Güneş Sistemi’miz yeni birleşen galaksinin dış kollarından birine fırlatılabilir. Çarpışma, büyük ölçüde boşluklarla dolu olan galaksiler arasında nispeten az kaos yaratacak olsa da bu durumun yeni yıldız oluşumlarını tetikleyeceği belirtiliyor.
Öte yandan insanlık açısından bu birleşmenin pek bir önemi yok. Zira o zamana kadar Dünya üzerinde var olan insanlık çoktan yok olmuş olacak. Zira Güneş, yaklaşık beş milyar yıl sonra ana yakıtının tükenmesi nedeniyle kırmızı dev haline gelecek ve şimdiki halinden çok daha büyük olacak. Öyle ki Güneş’in kırmızı dev halinin Dünya’yı yutacağı öngörülüyor.Kaynakça https://www.space.com/andromeda-milky-way-collision-chances https://arxiv.org/abs/2408.00064 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.