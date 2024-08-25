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    Samanyolu ve Andromeda galaksileri gelecekte çarpışacak mı?

    Gökbilimciler uzun zamandır kendi galaksimiz Samanyolu'nun birkaç milyar yıl sonra komşu galaksi Andromeda ile çarpışacağını düşünüyor. Yeni araştırma ise aynı fikirde değil.
    Samanyolu ve Andromeda galaksileri gelecekte çarpışacak mı? Tam Boyutta Gör
    Astronomlar uzun süredir Samanyolu galaksisinin komşusu Andromeda galaksisi ile yaklaşık 5 milyar yıl içinde birleşmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorlardı. Ancak yeni bir simülasyon, bu çarpışmanın gerçekleşme olasılığının bir yazı-tura kadar belirsiz olduğunu gösteriyor—en azından önümüzdeki 10 milyar yıl içinde.

    Andromeda galaksisi (veya Messier 31), Dünya’dan yaklaşık 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan en yakın büyük galaksi konumunda. Andromeda’nın hareketini ve ışığını inceleyen astronomlar, ilk kez 1912 yılında bu galaksinin Samanyolu ile çarpışma rotasında olduğunu tahmin ettiler. Andromeda, saniyede 110 kilometre hızla Samanyolu’na yaklaşıyor. Daha sonraki çalışmalar, bu iki galaksinin çarpışarak tek bir eliptik galaksi haline geleceğini ve bu galaksinin "Milkomeda" olarak adlandırıldığını öne sürdü.

    Yeni çalışma çarpışma olasılığını düşürüyor

    Samanyolu ve Andromeda galaksileri gelecekte çarpışacak mı? Tam Boyutta Gör
    Ancak Helsinki Üniversitesi'nden astronom Till Sawala'nın önderlik ettiği yeni çalışma, bu çarpışmanın kesin olmadığını öne sürüyor. Oysa bu tür birleşmeler 6 milyar ila 10 milyar yıl önce sıkça görülen bir olaydı. Sawala ve ekibi, Gaia ve Hubble uzay teleskoplarından elde edilen son gözlemleri kullanarak Yerel Grup’un (Samanyolu ve Andromeda’nın yanı sıra diğer birkaç galaksinin yer aldığı grup) evrimini simüle ettiler. Bu simülasyonlar, özellikle yakındaki daha küçük galaksilerin yerçekimsel etkilerini tam olarak hesaba kattığında, iki galaksinin çarpışma olasılığını 10 milyar yıllık bir süreçte yüzde 50’ye kadar düşürüyor.

    Simülasyonlarda Triangulum galaksisi (M33) gibi diğer büyük galaksiler hesaba katıldığında, birleşme olasılığı arttı. Ancak Büyük Macellan Bulutu’nun yörüngesi dahil edildiğinde, çarpışma olasılığı azaldı. Çarpışmanın gerçekleşmemesi durumunda, galaksilerin birbirlerinden uzak bir mesafeden geçecekleri öngörülüyor. Bu durumda bile, galaksilerin dış bölgelerinin uzaya savrulma olasılığı bulunuyor.

    Çalışmaya göre, çarpışmanın gerçekleşme olasılığı hala yüzde 50 olarak değerlendiriliyor ve bu, dikkate alınmayacak bir ihtimal değil. Eğer bu çarpışma gerçekleşirse, Güneş Sistemi’miz yeni birleşen galaksinin dış kollarından birine fırlatılabilir. Çarpışma, büyük ölçüde boşluklarla dolu olan galaksiler arasında nispeten az kaos yaratacak olsa da bu durumun yeni yıldız oluşumlarını tetikleyeceği belirtiliyor.

    Öte yandan insanlık açısından bu birleşmenin pek bir önemi yok. Zira o zamana kadar Dünya üzerinde var olan insanlık çoktan yok olmuş olacak. Zira Güneş, yaklaşık beş milyar yıl sonra ana yakıtının tükenmesi nedeniyle kırmızı dev haline gelecek ve şimdiki halinden çok daha büyük olacak. Öyle ki Güneş’in kırmızı dev halinin Dünya’yı yutacağı öngörülüyor.

    Kaynakça https://www.space.com/andromeda-milky-way-collision-chances https://arxiv.org/abs/2408.00064
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 23 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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