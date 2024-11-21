Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samanyolu Galaksisi: Benzersiz mi, yoksa sadece bir istisna mı?

    Bilim insanları on yıllardır Samanyolu'nu galaksilerin nasıl oluştuğunu anlamak için bir model olarak kullandılar. Ancak Samanyolu Galaksisi mükemmel bir istisna olabilir.
    Samanyolu Galaksisi: Benzersiz mi, yoksa sadece bir istisna mı? Tam Boyutta Gör
    Samanyolu Galaksisi, bilim insanlarının onlarca yıldır galaksi oluşumunu anlamak için bir model olarak kullanıldı. Ancak son araştırmalar, Samanyolu'nun diğer galaksilere kıyasla eşsiz olabileceğini ortaya koyuyor. Üç yeni bilimsel çalışma, galaksimizin evrimsel geçmişinin benzer büyüklükteki diğer galaksilerden farklı olduğunu gösterdi.

    Samanyolu benzerlerinden farklı

    Bilim insanları Samanyolu ile kütle olarak benzer galaksileri karşılaştırmak için SAGA adında bir girişim başlattı. On yılı aşkın bir süredir evreni tarayan SAGA ekibi, Samanyolu benzeri 101 galaksiyi inceledi ve 378 uydu galaksi tespit etti. Çalışmalar, Samanyolu'nun uydu galaksileri ve yıldız oluşumu açısından benzerlerinden farklı olduğunu ortaya koydu.

    Samanyolu, dört parlak uydu galaksiye ev sahipliği yapıyor: Büyük ve Küçük Macellan Bulutları (LMC ve SMC) dahil. Ancak, diğer benzer galaksilerle karşılaştırıldığında, Samanyolu'nun daha az sayıda uyduya sahip olduğu anlaşıldı. Bu durum, galaksimizi "istisna" haline getiriyor. Dolayısıyla galaksi oluşumlarını araştırmak için Samanyolu’nun model olarak kullanılması da pek sağlıklı olmayacaktır.

    SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'nda parçacık fiziği ve astrofizik profesörü olan Risa Wechsler, “Sonuçlarımız, galaksi oluşum modellerini sadece Samanyolu ile sınırlayamayacağımızı gösteriyor. Evrendeki benzer galaksilerin tüm dağılımına bakmak zorundayız.” dedi.

    Karanlık maddenin etkisinin büyük olduğu bulundu

    Samanyolu Galaksisi: Benzersiz mi, yoksa sadece bir istisna mı? Tam Boyutta Gör
    Samanyolu, hidrojen ve demir gibi sıradan atomik maddelerden oluşuyor. Ancak sıradan madde evrendeki maddenin yalnızca yüzde 15'ini kapsıyor. Geri kalan yüzde 85 ise gizemli, görünmez karanlık maddeden oluşuyor. Karanlık maddenin neyden oluştuğu bilinmiyor ve sıradan madde ya da ışıkla etkileşime girmiyor.

    Araştırmalar, galaksilerin büyük karanlık madde bölgelerinin içinde oluştuğunu gösteriyor. Bir karanlık madde halesi görünmez olabilir, ancak muazzam boyutu, sıradan maddeyi uzaydan çekip yıldızlara ve galaksilere dönüştürecek kadar güçlü bir çekim kuvveti oluşturuyor. SAGA araştırmacıları bu karanlık madde bölgelerinin galaksi evrimini nasıl etkilediğini belirlemeye çalışıyor.

    Yukarıda dediğimiz gibi Samanyolu’nun LMC ve SMC dahil olmak üzere dört uydusu bulunuyor. Diğer benzer galaksilerin ise bundan genellikle fazla uyduya sahip olduğunun altı çiziliyor. Araştırmalar ayrıca uydu galaksilerde yıldız oluşumunun Samanyolu'nda diğer galaksilere kıyasla farklı bir seyir izlediğini gösterdi. Çoğu galakside küçük uydu galaksiler hâlâ yıldız oluşturmaya devam ederken, Samanyolu'nda bu süreç yalnızca LMC ve SMC gibi büyük uydularda gözlemlendi. Daha küçük uydu galaksilerde yıldız oluşumu durmuş durumda. Bu durum, benzersiz bir galaksi olarak Samanyolu’nun daha eski ve yıldız oluşumu durmuş uydularla, yeni ve aktif olanların bir karışımına sahip olmasıyla yorumlandı.

    Çalışmada ayrıca, yıldız oluşumunun tipik olarak ev sahibine daha yakın olan uydu galaksilerde, belki de ev sahibi galaksinin içindeki ve etrafındaki karanlık madde halelerinin çekim gücü nedeniyle durduğu bulundu. SAGA ekibi elde edilen verilerin galaksi oluşum teorilerinin yeniden yapılandırılmasını gerektirdiğini belirtti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 17 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    edremit"in en nezih mahallesi bir erkek bir kadına neden dikkatli bakar vag grubu nedir kırmızı ışıkta otomatik vitesi boşa almak kırmızı antifriz kaç yılda değişir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T Pro
    Xiaomi 14T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R G9
    HP 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız