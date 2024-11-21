Samanyolu Galaksisi: Benzersiz mi, yoksa sadece bir istisna mı?

Samanyolu benzerlerinden farklı
Bilim insanları Samanyolu ile kütle olarak benzer galaksileri karşılaştırmak için SAGA adında bir girişim başlattı. On yılı aşkın bir süredir evreni tarayan SAGA ekibi, Samanyolu benzeri 101 galaksiyi inceledi ve 378 uydu galaksi tespit etti. Çalışmalar, Samanyolu'nun uydu galaksileri ve yıldız oluşumu açısından benzerlerinden farklı olduğunu ortaya koydu.
Samanyolu, dört parlak uydu galaksiye ev sahipliği yapıyor: Büyük ve Küçük Macellan Bulutları (LMC ve SMC) dahil. Ancak, diğer benzer galaksilerle karşılaştırıldığında, Samanyolu'nun daha az sayıda uyduya sahip olduğu anlaşıldı. Bu durum, galaksimizi "istisna" haline getiriyor. Dolayısıyla galaksi oluşumlarını araştırmak için Samanyolu’nun model olarak kullanılması da pek sağlıklı olmayacaktır.
SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'nda parçacık fiziği ve astrofizik profesörü olan Risa Wechsler, “Sonuçlarımız, galaksi oluşum modellerini sadece Samanyolu ile sınırlayamayacağımızı gösteriyor. Evrendeki benzer galaksilerin tüm dağılımına bakmak zorundayız.” dedi.
Karanlık maddenin etkisinin büyük olduğu bulundu
Araştırmalar, galaksilerin büyük karanlık madde bölgelerinin içinde oluştuğunu gösteriyor. Bir karanlık madde halesi görünmez olabilir, ancak muazzam boyutu, sıradan maddeyi uzaydan çekip yıldızlara ve galaksilere dönüştürecek kadar güçlü bir çekim kuvveti oluşturuyor. SAGA araştırmacıları bu karanlık madde bölgelerinin galaksi evrimini nasıl etkilediğini belirlemeye çalışıyor.
Yukarıda dediğimiz gibi Samanyolu’nun LMC ve SMC dahil olmak üzere dört uydusu bulunuyor. Diğer benzer galaksilerin ise bundan genellikle fazla uyduya sahip olduğunun altı çiziliyor. Araştırmalar ayrıca uydu galaksilerde yıldız oluşumunun Samanyolu'nda diğer galaksilere kıyasla farklı bir seyir izlediğini gösterdi. Çoğu galakside küçük uydu galaksiler hâlâ yıldız oluşturmaya devam ederken, Samanyolu'nda bu süreç yalnızca LMC ve SMC gibi büyük uydularda gözlemlendi. Daha küçük uydu galaksilerde yıldız oluşumu durmuş durumda. Bu durum, benzersiz bir galaksi olarak Samanyolu’nun daha eski ve yıldız oluşumu durmuş uydularla, yeni ve aktif olanların bir karışımına sahip olmasıyla yorumlandı.
Çalışmada ayrıca, yıldız oluşumunun tipik olarak ev sahibine daha yakın olan uydu galaksilerde, belki de ev sahibi galaksinin içindeki ve etrafındaki karanlık madde halelerinin çekim gücü nedeniyle durduğu bulundu. SAGA ekibi elde edilen verilerin galaksi oluşum teorilerinin yeniden yapılandırılmasını gerektirdiğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.