Bir Kara deliğe yıldız düşerse ne olur? İşte video

Kara deliğe yıldız fırlatmak
Monash Üniversitesi'nden Danel Price liderliğindeki bir araştırma ekibi, bir kara deliğe yıldız fırlatıldığında neler olduğunu inceleyen bir simülasyon gerçekleştirdi. Sonuç mu? Her şey oldukça karmaşık hale geliyor. Price'ın belirttiği gibi, kara delikler aslında çok fazla madde tüketemiyor. Yıldızın büyük bir kısmı kara deliğin çekim gücüne kapılarak çevresinde dönmeye başlıyor, ancak bir kısmı şiddetli patlamalarla geri püskürtülüyor. Öte yandan parçalanma sırasında kara deliğin malzeme tarafından boğulduğu bulundu. Bu eski bir fikir olsa da ilk defa simüle edilerek nasıl gerçekleştiği görüldü.
Simülasyonlar, yıldızın kara deliğe yaklaşırken uzayıp incelmesi ve sonunda bir "spagettileşme" süreciyle plazmaya dönüşmesi gibi etkileyici olayları ortaya koyuyor. Bu süreçte, yıldızdan geriye kalan materyal, kara deliğin etrafında birikerek bir yığılma diski oluşturuyor. Bu diskten yayılan güçlü elektromanyetik emisyonlar, astronomların bu tür olayları gözlemlemelerine olanak tanıyor. Yığılma diskine biriken yıldız ise yavaş yavaş kara delik tarafından tüketiliyor. Ekip TDE sırasında oluşan yıldız enkazının kara deliğin etrafında saniyede 10.000-20.000 kilometre hızla hareket ettiğini keşfetti; bu, ışık hızının yüzde 7’si anlamına geliyor.
Price ve ekibinin yaptığı bu araştırma, kara deliklerin yıldızları nasıl "yuttuğuna" dair yeni bir bakış açısı sunuyor ve gelecekte yapılacak gözlemler için önemli ipuçları veriyor. Özellikle Vera Rubin Gözlemevi'nin önümüzdeki on yıl içinde binlerce geçici olay gözlemesi bekleniyor ve bu tür simülasyonlar, bu olayları daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.
Bu arada TDE'ler (gelgit bozulma olayları), bir yıldızın süper kütleli bir kara deliğe fazla yaklaşması sonucu meydana gelmekte. Bu durum, büyük galaksilerin merkezlerinde bulunan süper kütleli kara deliklerin etrafında gerçekleşiyor. Yıldızlar, galaksiler içinde hareket ederken diğer yıldızların yerçekimsel etkisiyle yörüngelerinde küçük sapmalar yaşayabilirler. Bu sapmalar, nadiren de olsa yıldızları kara deliklere doğru yönlendirebilir. Genellikle, bir galakside her 100,000 yılda bir kez bir yıldızın bu şekilde kara deliğe doğru sürüklenip parçalandığı tahmin ediliyor.Kaynakça https://www.space.com/black-holes-devoured-stars-messy-simulation? https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ad6862/pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.