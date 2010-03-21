Samsung , 3 milyon adet iPad ekranının üretimine başladı

Samsung, Apple ile yaptığı anlaşma doğrultusunda hazırlayacağı 3 milyon adet iPad ekranının üretimine başladı.
Samsung Electronics'in 250 milyon dolarlık anlaşma karşılığında hazırlyacağı 3 milyon adet iPad ekranının üretimine başladığı bildirildi. Apple iPad'in en masraflı parçası olan dokunmatik panel ve ekranın birim başı maliyetinin 80$ olduğu açıklandı.
Bir diğer elektronik üreticisi olan LG'nin ise Apple ile yaptığı 500 milyon dolarlık anlaşma doğrultusunda hazırlaması gereken 10 milyon adet iPad ekranının üretimine daha önceden başladığı bildirildi. Toplam 2 firmasının 13 milyon adet iPad ekranı üreteceği ifade edilirken, 2 farklı firmanın Apple iPad için ekran üretecek olması akıllara şu soruyu getiriyor: "Apple iPad'lerin dokunmatik panel ve ekranlarında üreticiye bağlı kalite farkı olacakmı?" Bu sorunun cevabını alabilmek için Apple'ın merakla beklenen iPad'in piyasaya girişini beklemek zorundayız gibi görünüyor.
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Bir arkadasin dedigi gibi kalitesiz olanlari bazi ulkelere gonderiyor olabilirler
Simdi de Seri numaralarindan bunlara bakicaz:D:D Hangisi daha iyiyse onu bulup alalim diye
ekran üreten 2 firma arasındaki fiyatlarda büyük bir fark sözkonusu