Samsung , 3 milyon adet iPad ekranının üretimine başladı

Samsung, Apple ile yaptığı anlaşma doğrultusunda hazırlayacağı 3 milyon adet iPad ekranının üretimine başladı.

Samsung Electronics'in 250 milyon dolarlık anlaşma karşılığında hazırlyacağı 3 milyon adet iPad ekranının üretimine başladığı bildirildi. Apple iPad'in en masraflı parçası olan dokunmatik panel ve ekranın birim başı maliyetinin 80$ olduğu açıklandı.

Bir diğer elektronik üreticisi olan LG'nin ise Apple ile yaptığı 500 milyon dolarlık anlaşma doğrultusunda hazırlaması gereken 10 milyon adet iPad ekranının üretimine daha önceden başladığı bildirildi. Toplam 2 firmasının 13 milyon adet iPad ekranı üreteceği ifade edilirken, 2 farklı firmanın Apple iPad için ekran üretecek olması akıllara şu soruyu getiriyor: "Apple iPad'lerin dokunmatik panel ve ekranlarında üreticiye bağlı kalite farkı olacakmı?" Bu sorunun cevabını alabilmek için Apple'ın merakla beklenen iPad'in piyasaya girişini beklemek zorundayız gibi görünüyor.