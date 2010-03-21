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Samsung , 3 milyon adet iPad ekranının üretimine başladı

Samsung firması, Apple iPad'de kullanılacak olan 3 milyon adet ekranın üretimine başladı
9 yıl
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Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Samsung, Apple ile yaptığı anlaşma doğrultusunda hazırlayacağı 3 milyon adet iPad ekranının üretimine başladı.

Samsung Electronics'in 250 milyon dolarlık anlaşma karşılığında hazırlyacağı 3 milyon adet iPad ekranının üretimine başladığı bildirildi. Apple iPad'in en masraflı parçası olan dokunmatik panel ve ekranın birim başı maliyetinin 80$ olduğu açıklandı.

Bir diğer elektronik üreticisi olan LG'nin ise Apple ile yaptığı 500 milyon dolarlık anlaşma doğrultusunda hazırlaması gereken 10 milyon adet iPad ekranının üretimine daha önceden başladığı bildirildi. Toplam 2 firmasının 13 milyon adet iPad ekranı üreteceği ifade edilirken, 2 farklı firmanın Apple iPad için ekran üretecek olması akıllara şu soruyu getiriyor: "Apple iPad'lerin dokunmatik panel ve ekranlarında üreticiye bağlı kalite farkı olacakmı?" Bu sorunun cevabını alabilmek için Apple'ın merakla beklenen iPad'in piyasaya girişini beklemek zorundayız gibi görünüyor.


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_KadirşinaS_ 9 yıl
Kalite farkı olması çok zor. Bir kere Lg zaten Apple firmasının çözüm ortağı. Uzun süredir bir birliktelikleri var. Bir standart oturtmuşlardır. Samsung ise zaten hem tv, hem mobil cihazlarda ekran konusunda kendini yeterince ispatlamış bir firma. Özellikle şu yeni Süper AM-OLED ekran ile baya dikkat çektiler. Kısacası iki profesyonel firma belli bir kalite standartını rahatlıkla tutturabilirler.
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bluelizard17 9 yıl
niye kalitesiz olsun. nereden çıkarıyorsunuz. paranoya yapmaya gerek yok.
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T®an©e Addi©T 9 yıl
Cok sacma olmus farkli firmalarla anlasilmasi.
Bir arkadasin dedigi gibi kalitesiz olanlari bazi ulkelere gonderiyor olabilirler
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realbrutal 9 yıl
bu anlaşma heralde baya uzun kapsamlı bir anlaşma.yoksa 13 milyon rakamı çok fazla gibi geldi bana
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yc#1 9 yıl
Adamlar ne olur ne olmaz deyip tedarik sorunu yaşamamak için tek bir fimayla iş yapmıyorlar.
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anadolulu1 9 yıl
bence dünyadaki kekledikleri ülkeleri dahada nasıl kekleririz in kavgaları ve anlaşmaları şimdiye kadar ülkemizin telefona verdiği para 21 milyar dolar inanın 2009 un ekim ayında münih teydim insanlarında hala takoz tabir ettiğimiz 5110 lar var herhalde az gelişmişler!
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Kuray 9 yıl
Bence ucuz ekranli iPad leri diger ulkelerde satacaklar. Sanirsam bu iPhone da da olmustu.1.,2.,3. Sinif gibi. 2. Sinifta Isik Sizmasi falan olmasi gibi.


Simdi de Seri numaralarindan bunlara bakicaz:D:D Hangisi daha iyiyse onu bulup alalim diye
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escape0121 9 yıl
cok ilginç bir detay
ekran üreten 2 firma arasındaki fiyatlarda büyük bir fark sözkonusu
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Canzz 9 yıl
samdungun ekranı yapıyor olması değil de.. bi kısmının samsung bir kısımının lg tarafından yapılacak olması gerçekten çok ilginç... teşekkürler haber için...
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