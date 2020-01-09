Samsung 980 PRO modeli sahneye çıktı

Samsung'un bir süredir merakla beklenen amiral gemisi 980 PRO M.2 NVMe SSD ilk kez CES 2020 fuarında ziyaretçilerin karşısına çıktı. Halen geliştirme aşamasında olan 980 PRO M.2 NVMe SSD için bazı teknik bilgiler mevcut.

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Samsung 980 PRO SSD neler sunacak?

Samsung 980 PRO SSD modeli firmanın PCIe 4.0 teknolojisini temel alan ilk son kullanıcı ürünü olacak. Normalde PCIe 4.0 teknolojisini firma kurumsal tarafta sunmaya başlamıştı. Daha verimli bant genişliği sunan PCIe 4.0 sayesinde Samsung 980 PRO rekor hızlara ulaşabilecek.

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Hücre başına 2 bit veri yazan MLC NAND bellek modüllerini tercih eden firmanın 92-katmanlı yapılara yer verdiği tahmin ediliyor. Kapasite olarak 250GB-1TB arasında değişen seçenekler olacak.

Fuar alanında okuma hızları 6500MB/s, yazma hızları da 5000MB/s olarak verilmiş ancak Phison 18 gibi yeni nesil kontrolcüler sayesinde 7GBps seviyesini aşması bekleniyor. Samsung 980 PRO için yaz aylarında daha detaylı bilgiler verilecek.

https://www.anandtech.com/show/15352/ces-2020-samsung-980-pro-pcie-40-ssd-makes-an-appearance

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