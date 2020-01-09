Samsung 980 PRO modeli sahneye çıktı

Samsung'un bir süredir merakla beklenen amiral gemisi 980 PRO M.2 NVMe SSD ilk kez CES 2020 fuarında ziyaretçilerin karşısına çıktı. Halen geliştirme aşamasında olan 980 PRO M.2 NVMe SSD için bazı teknik bilgiler mevcut.İlginizi Çekebilir Kingston Grandview SSD sürücüsü orta seviyeye PCIe 4.0 ile geliyor
Samsung 980 PRO SSD neler sunacak?
Samsung 980 PRO SSD modeli firmanın PCIe 4.0 teknolojisini temel alan ilk son kullanıcı ürünü olacak. Normalde PCIe 4.0 teknolojisini firma kurumsal tarafta sunmaya başlamıştı. Daha verimli bant genişliği sunan PCIe 4.0 sayesinde Samsung 980 PRO rekor hızlara ulaşabilecek.
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Hücre başına 2 bit veri yazan MLC NAND bellek modüllerini tercih eden firmanın 92-katmanlı yapılara yer verdiği tahmin ediliyor. Kapasite olarak 250GB-1TB arasında değişen seçenekler olacak.
Fuar alanında okuma hızları 6500MB/s, yazma hızları da 5000MB/s olarak verilmiş ancak Phison 18 gibi yeni nesil kontrolcüler sayesinde 7GBps seviyesini aşması bekleniyor. Samsung 980 PRO için yaz aylarında daha detaylı bilgiler verilecek.
https://www.anandtech.com/show/15352/ces-2020-samsung-980-pro-pcie-40-ssd-makes-an-appearance Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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donanımcı123
bir gen4 sahibi olarak katılıyorum evo 970 1tb gen3 her işinizi görür.bende 256gb evo 970 var bunlar biraz daha yavaş 512 1tb'ye göre yazmada ama gen4 adata az daha hızlı windowsta fakat oyunlarda oyununa göre sata3 ssd'den hiç farkı olmayan var ama deli farkeden de var yani donanım kısmı iyi güzel ama yazılım ayağı eksik kaldığında o iş olmuyor.eskiden yazılımlar süper donanımlar kötüydü şimdi yazılım yetişemiyor.
Yenisinin gelmesi surpriz degil
Hatta rakip firmalar pcie4 tanitildigi anda cikarmisti, samsung gec bile kaldi
son kullanıcıya ilk pcie4 m2 corsair çıkardı sonra gigabyte çıkardı sonra adata çıkardı başka var mı bilmiyorum.mağaradan mı yazıyorsunuz habercilik anlayışınızdan iyice iğrendik artık.
Firmanın demiş, yani Samsungun ilk pcie4 ürünü olduğunu söylüyor.
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