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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung 980 PRO modeli sahneye çıktı

    CES 2020 fuarında sahneye çıkan Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD modeli henüz resmiyet kazanmış değil ancak çalışmalar sürüyor ve yıl içerisinde piyasaya sürülecek.
    1 hf.
    2,9b
    1
    32
    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung 980 PRO modeli sahneye çıktı

    Samsung'un bir süredir merakla beklenen amiral gemisi 980 PRO M.2 NVMe SSD ilk kez CES 2020 fuarında ziyaretçilerin karşısına çıktı. Halen geliştirme aşamasında olan 980 PRO M.2 NVMe SSD için bazı teknik bilgiler mevcut.

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    Samsung 980 PRO SSD neler sunacak?

    Samsung 980 PRO SSD modeli firmanın PCIe 4.0 teknolojisini temel alan ilk son kullanıcı ürünü olacak. Normalde PCIe 4.0 teknolojisini firma kurumsal tarafta sunmaya başlamıştı. Daha verimli bant genişliği sunan PCIe 4.0 sayesinde Samsung 980 PRO rekor hızlara ulaşabilecek.

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    Hücre başına 2 bit veri yazan MLC NAND bellek modüllerini tercih eden firmanın 92-katmanlı yapılara yer verdiği tahmin ediliyor. Kapasite olarak 250GB-1TB arasında değişen seçenekler olacak.

    Fuar alanında okuma hızları 6500MB/s, yazma hızları da 5000MB/s olarak verilmiş ancak Phison 18 gibi yeni nesil kontrolcüler sayesinde 7GBps seviyesini aşması bekleniyor. Samsung 980 PRO için yaz aylarında daha detaylı bilgiler verilecek.



    https://www.anandtech.com/show/15352/ces-2020-samsung-980-pro-pcie-40-ssd-makes-an-appearance Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    V1CT0RY 1 hf. en beğenilen
    AMD sayesinde tüm sektör gelişiyor, helal olsun.
    Yanıtla +25
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    DH Misafiri 1 hf.
    Daha dün 970 evo plus aldım yapılır mı bu ama ya
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Wilson Fisk 1 hf.
    beni de çağırsanıza ya ekreme mi giydiriyoruz? yok öyle biri haber hesabı bu bilen bilmeyen kullanıyor orta malı.


    donanımcı123

    bir gen4 sahibi olarak katılıyorum evo 970 1tb gen3 her işinizi görür.bende 256gb evo 970 var bunlar biraz daha yavaş 512 1tb'ye göre yazmada ama gen4 adata az daha hızlı windowsta fakat oyunlarda oyununa göre sata3 ssd'den hiç farkı olmayan var ama deli farkeden de var yani donanım kısmı iyi güzel ama yazılım ayağı eksik kaldığında o iş olmuyor.eskiden yazılımlar süper donanımlar kötüydü şimdi yazılım yetişemiyor.
    Yanıtla +1
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    donanımcı123 1 hf.
    Pci-e 3.0 hızları normal kullanıcılar için gayet yeterli bant genişliğini sunuyor. Workstation/server tarafı için tabii ki bu teknolojiler oldukça önemli.
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    Saab9000 1 hf.
    Ömür işini pek takmıyorum. Gayet iyi değerlere geldi. 120gb 850 evo m2 kullanıyorum. Alalı 3 sene oldu. Defalarca Windows-Linux kurup birinden birine geçtim. Neredeyse her gün pc elimde. Amatör yazılım geliştirme ve arada ufak oyunlar kurup deniyorum. 25 tb veri yazılmış sadece. Tavsiye edilen ömür 75tbw zaten. Uzun yıllar gider her türlü.
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    Edward Teach 1 hf.
    mabadı esas hesabı ile tutmayan "misal ekrem" artistik yapmasın burada sen kimsin çık dışarı derler.Türkçe öğrensin o gereksiz önce sonra gelsin burada başlık açsın.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Alıntılamışsın ama neyi alıntıladığını anlamamışsın bile. Firmanın diyor işte yani samsungun ilk pcie 4.0 ürünü olacak. Şimdi kendinizden iğreniyor musnuz???
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    eAkman 1 hf. DH Misafiri
    O ssd cikali cok oldu

    Yenisinin gelmesi surpriz degil

    Hatta rakip firmalar pcie4 tanitildigi anda cikarmisti, samsung gec bile kaldi
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    Edward Teach 1 hf.
    Samsung 980 PRO SSD modeli firmanın PCIe 4.0 teknolojisini temel alan ilk son kullanıcı ürünü olacak.


    son kullanıcıya ilk pcie4 m2 corsair çıkardı sonra gigabyte çıkardı sonra adata çıkardı başka var mı bilmiyorum.mağaradan mı yazıyorsunuz habercilik anlayışınızdan iyice iğrendik artık.
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    hakaniko 1 hf. Edward Teach
    Önce bi okuduğunu anlasan

    Firmanın demiş, yani Samsungun ilk pcie4 ürünü olduğunu söylüyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Glorfindel1907 1 hf.
    Son yıllardaki teknolojik gelişme inanılmaz derece'de resmen, Önceden normal ssd'lere uzaktan bakmakla yetiniyorduk sadece artık bu gelişim sayesinde kısa zamanda Hdd yerine geçecek depolama amaçlı olarak.
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    estrofem 1 hf.
    980 evo plus da gelir mi merak ettim şimdiden.
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    megaprince 1 hf.
    Çok ciddi hızlar gerçekten Teknoloji artık kendini ciddi katlamaya başladı 980 evo alan standart kullanıcı 10 yıl arkasına bakmaz
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    2923 kez okundu.
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