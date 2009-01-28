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Samsung B2100; Suya, toza ve darbelere dayanıklı telefon

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
33,1b
1
15
Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung B2100; Suya, toza ve darbelere dayanıklı telefon
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Samsung B2100; Suya, toza ve darbelere dayanıklı telefon
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Cep telefonu pazarında uzun süredir ikincilik tahtını bırakmayan Samsung, üst segment modellerinin yanısıra alt-orta segment çözümlerini destekleyerek multimedyaya önem vermeyen kullanıcıları memnun etmeyi sürdürüyor.

Bugün, Güney Koreli firmanın suya, toza ve olası darbelere karşı dayanıklı B2100 modeli ortaya çıktı. Tasarım açısından B2700'ü anımsatan telefon IP57 sertifikasına sahip. Bu da telefonun 1 metre derinliğindeki suya dahi 30 dakika boyunca dayanabildiği anlamına geliyor. B2100, üç band GSM şebekesi ve EDGE desteği sunuyor. 1.77 inç, 120x160 piksel ekrana yer verilen telefon, 1.3 megapiksel çözünürlüklü kamera, 10 MB dahili bellek, FM radyo gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

B2100'ün dahili belleğini microSD kartlar aracılığıyla arttırabiliyoruz. Son olarak veri aktarımı ise Bluetooth veya USB kablosu ile sağlanıyor. 1000 mAh kapasiteli pile sahip telefonun üç farklı renk seçeneğiyle 120 dolar civarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.


http://www.mobilmania.cz/Titulni-strana/Samsung-B2100-outdoor-co-ma-styl-preview/sc-21-sr-1-a-1121345/default.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
ormanci41 zaten denizin içine girebileceğin ve kılıf içindeyken telefonla suda ble konuşabileceğin dalış sırasında 50 mt kadar kılıfla telefon i.çindeyken dalış yapabileceğin aqua pac dediğimiz bir kılıf sistemi var google dan aqua pac yaz çıkar zaten
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DH Misafiri 9 yıl
ben tam 10 aydır kullanıyorum ve harika bir telefon bence her yönü ile su sporları yapıyorum yılda 6 tane en lüx telefon suya düşürürdüm ama bu telefon bana iyi dayandı gerçekten güzel
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Chenk 10 yıl
hepsiburada satışına başlamış 300TL
hepsiburada.com/...
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FilimAdamı 10 yıl

Orjinalden alıntı: Chenk

hepsiburada satışına başlamış 300TL



hepsiburada.com/...

bana göre aşırı
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Chenk 10 yıl
bu telefon satışına başlandı mı?
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bozkurtum 10 yıl
Listelerde görünmüyor
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FilimAdamı 10 yıl
d900'üde öle yapsalardı ya 3 metreden yere çarptı tam 6 parçaya bölündü
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01Mrt 10 yıl
şantiyeci veya benzer ağır işlerle uğraşanlar için güzel bir telefon... :))
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SS Karaçay 10 yıl
Tarzından dolayı güzel tasarım beklememek lazım ve yine de o kadar kötü değil.
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gordon01 10 yıl
Gerçek bir takoz :)
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karasimsek06 10 yıl
bence çeşit olması güzel iyi olmuş böyle bir model baya zamandır güncellenmiyordu
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