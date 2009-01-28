Samsung B2100; Suya, toza ve darbelere dayanıklı telefon

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Cep telefonu pazarında uzun süredir ikincilik tahtını bırakmayan Samsung, üst segment modellerinin yanısıra alt-orta segment çözümlerini destekleyerek multimedyaya önem vermeyen kullanıcıları memnun etmeyi sürdürüyor.

Bugün, Güney Koreli firmanın suya, toza ve olası darbelere karşı dayanıklı B2100 modeli ortaya çıktı. Tasarım açısından B2700'ü anımsatan telefon IP57 sertifikasına sahip. Bu da telefonun 1 metre derinliğindeki suya dahi 30 dakika boyunca dayanabildiği anlamına geliyor. B2100, üç band GSM şebekesi ve EDGE desteği sunuyor. 1.77 inç, 120x160 piksel ekrana yer verilen telefon, 1.3 megapiksel çözünürlüklü kamera, 10 MB dahili bellek, FM radyo gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

B2100'ün dahili belleğini microSD kartlar aracılığıyla arttırabiliyoruz. Son olarak veri aktarımı ise Bluetooth veya USB kablosu ile sağlanıyor. 1000 mAh kapasiteli pile sahip telefonun üç farklı renk seçeneğiyle 120 dolar civarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

http://www.mobilmania.cz/Titulni-strana/Samsung-B2100-outdoor-co-ma-styl-preview/sc-21-sr-1-a-1121345/default.aspx