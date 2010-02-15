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Samsung B3410W; Dokunmatik ekran - QWERTY klavye - WI-FI

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
91,1b
1
9
Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung B3410W; Dokunmatik ekran - QWERTY klavye - WI-FI
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Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi tüm heyecanıyla sürerken Samsung, birbirinden dikkat çekici cep telefonlarını ard arda sergiledi. Etkinlik boyunca tanıtılan modelleri sırasıyla sizler için mercek altına almaya çalışacağız. Dokunmatik ekranlı S5233 Star modeline WI-FI özelliği ekleyen Güney Koreli üretici, QWERTY klavyeli B3410'a WI-FI desteği ile 1 GB / 2 GB bellek seçenekleri ekleyerek yoluna devam ediyor.

103 x 52.5 x 16.2 mm boyutlarında sade dizayna sahip Samsung B3410W, dört band GSM şebekesini destekliyor ve 2.6 inç boyutunda 240x320 piksel dokunmatik TFT ekran barındırıyor; TFT ekran 262.144 rengi görüntüleyebiliyor. Samsung'un TouchWIZ 2.0 arayüzünü kullanan modelde anın yakalanması için 2 megapiksellik otomatik odaklama özellikli kamera yeterli görülmüş. MP3,AAC, AAC+,eAAC+,WMA, H.263, MPEG4 formatındaki dosyaları oynatabilen yeni telefonda 960 mAh batarya yer alıyor, batarya 450 saate kadar bekleme - 3 saate kadar konuşma süresi sunuyor.

Telefonun fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili detaylar elimize ulaşınca sizlerle paylaşacağız.

 


http://www.samsungmwc2010.com/pressrelease_ProductSpecs_03.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
Bu telefon mu iyi yoksa galqlaxy mini mi?
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DH Misafiri 9 yıl
ewet gayet rahat bi telefon ben bu teli 1 yıl kullandım sorun yasamadım
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DH Misafiri 9 yıl
dokunmatiği nasıl acaba ? klavye rahat kullanılabiliyormu ?
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DH Misafiri 9 yıl
Telefon bir önceki modelin bir üstü siz bence b3410 almışsınız :S b3410w değil :S
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DH Misafiri 9 yıl
2 mp de ayip oluyo artik
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nighty 9 yıl
Bugun aldim bu telefonu. Gayet uygundu fiyati. 80 pound. Turk lirasiyla 190 lira falan ediyor. Cok guzel bir telefon fiyatina gore. Fakat wi-fi yok. Cikarmislar sanirim bu ozelligi.
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bilalMW 9 yıl
güzel telefon ne zanab gelir acaba burlara almayı düşünebilirim. 2.el tel'im olarak
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H_QmR 9 yıl
2 megapiksel düşük olmuş.
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quzman 9 yıl
O 'wifi' simgesini telefona koymuşlar ya bedava verseler almam artık .
Çin malı telefonlar gibi ...
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