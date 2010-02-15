Samsung B3410W; Dokunmatik ekran - QWERTY klavye - WI-FI

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Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi tüm heyecanıyla sürerken Samsung, birbirinden dikkat çekici cep telefonlarını ard arda sergiledi. Etkinlik boyunca tanıtılan modelleri sırasıyla sizler için mercek altına almaya çalışacağız. Dokunmatik ekranlı S5233 Star modeline WI-FI özelliği ekleyen Güney Koreli üretici, QWERTY klavyeli B3410'a WI-FI desteği ile 1 GB / 2 GB bellek seçenekleri ekleyerek yoluna devam ediyor.

103 x 52.5 x 16.2 mm boyutlarında sade dizayna sahip Samsung B3410W, dört band GSM şebekesini destekliyor ve 2.6 inç boyutunda 240x320 piksel dokunmatik TFT ekran barındırıyor; TFT ekran 262.144 rengi görüntüleyebiliyor. Samsung'un TouchWIZ 2.0 arayüzünü kullanan modelde anın yakalanması için 2 megapiksellik otomatik odaklama özellikli kamera yeterli görülmüş. MP3,AAC, AAC+,eAAC+,WMA, H.263, MPEG4 formatındaki dosyaları oynatabilen yeni telefonda 960 mAh batarya yer alıyor, batarya 450 saate kadar bekleme - 3 saate kadar konuşma süresi sunuyor.

Telefonun fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili detaylar elimize ulaşınca sizlerle paylaşacağız.

http://www.samsungmwc2010.com/pressrelease_ProductSpecs_03.html