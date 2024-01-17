Samsung, desteği kesilen bir modele daha Android 14 getirdi

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesine hız kesmeden devam ediyor. Öyle ki yeni sürümün, yakında tarihte Galaxy A72, Galaxy A52 ve A23 5G modellerine ulaştığından sizlere bahsetmiştik. Son olarak One UI 6.0, güncelleme desteği kesilen Galaxy Tab A7 Lite modeline geliyor.

Android 14 bir modele daha geliyor

Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Android 14'ün kararlı sürümünü (One UI 6.0), Galaxy Tab A7 Lite kullanıcılarına ulaştırmaya başladı. Güncelleme, ilk etapta tabletin LTE sürümülerine sunuluyor ve yaklaşık 1,5GB boyutlara sahip. Dolayısıyla yeni sürüme geçmeden önce yeterli alana sahip olduğunuzu kontrol etmeyi unutmayın.

Güncelleme şu anda Güney Kore'de kullanıma sunulmuş durumda ve önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de yayınlanması planlanıyor. Bu bağlamda ülkemiz ve küresel pazara kısa süre içerisinde ulaşacağını söyleyebiliriz.

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Kaçıranlar için Mayıs 2021'de kullanıcılara sunulan Galaxy Tab A7 Lite, Mediatek Helio P22T işlemci, 800 x 1340 piksel çözünürlük sunan 8,7 inç TFT LCD ekran ve Android 11 ile tanıtılmıştı. Yakın tarihte ise Android 13 desteğine kavuştu ve şimdi de Android 14 tabanlı One UI 6.0'a geçiş yapıyor.

One UI 6 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

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Samsung'dan desteği kesilen modele Android 14 sürprizi!