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    Samsung, desteği kesilen bir modele daha Android 14 getirdi

    amsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 sürümünü daha fazla cihaza ulaştırmaya devam ediyor. Son olarak Android 14, güncelleme desteği kesilen bir modele daha ulaştı. İşte detaylar...
    Samsung'dan desteği kesilen modele Android 14 sürprizi! Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesine hız kesmeden devam ediyor. Öyle ki yeni sürümün, yakında tarihte Galaxy A72, Galaxy A52 ve A23 5G modellerine ulaştığından sizlere bahsetmiştik. Son olarak One UI 6.0, güncelleme desteği kesilen Galaxy Tab A7 Lite modeline geliyor. 

    Android 14 bir modele daha geliyor

    Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Android 14'ün kararlı sürümünü (One UI 6.0), Galaxy Tab A7 Lite kullanıcılarına ulaştırmaya başladı. Güncelleme, ilk etapta tabletin LTE sürümülerine sunuluyor ve yaklaşık 1,5GB boyutlara sahip. Dolayısıyla yeni sürüme geçmeden önce yeterli alana sahip olduğunuzu kontrol etmeyi unutmayın. 

    Güncelleme şu anda Güney Kore'de kullanıma sunulmuş durumda ve önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de yayınlanması planlanıyor. Bu bağlamda ülkemiz ve küresel pazara kısa süre içerisinde ulaşacağını söyleyebiliriz. 

    Kaçıranlar için Mayıs 2021'de kullanıcılara sunulan Galaxy Tab A7 Lite, Mediatek Helio P22T işlemci, 800 x 1340 piksel çözünürlük sunan 8,7 inç TFT LCD ekran ve Android 11 ile tanıtılmıştı. Yakın tarihte ise Android 13 desteğine kavuştu ve şimdi de Android 14 tabanlı One UI 6.0'a geçiş yapıyor. 

    One UI 6 neler sunuyor?

    Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

    • Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
    • Tabletler için Windows bağlantısı
    • Yenilenen hızlı ayarlar
    • Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği
    • Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
    • Daha fazla paylaşma seçeneği
    • Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati
    • Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri
    • Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
    • Yeni Hava Durumu araç takımı
    • Çeşitli kamera iyileştirmeleri
    • Daha akıllı uçak modu
    • Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma
    • Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı
    • Bixby geliştirmeleri
    • Daha fazla erişilebilirlik özelliği
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    4573 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Android 14 One UI 6.0 ve
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