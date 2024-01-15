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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 serisi, One 6.1 ile firmanın en akıcı telefonları olacak

    Yakında tanıtılacak Galaxy S24 serisi, One UI 6.1 ile gelecek. Yazılımda yapılan geliştirmeler sonucu son derece pürüzsüz ve akıcı olan animasyonlar bir videoda karşımıza çıktı.
    Samsung Galaxy S24 serisi, firmanın en akıcı telefonları olacak Tam Boyutta Gör
    Yakında tanıtılacak Galaxy S24 serisi, Samsung'un kullanıcı arayüzü One UI 6.1 ile gelecek. One UI 6.1'i kullanacak ilk telefonlar olan Galaxy S24 serisi akıcılık anlamında önemli iyileştirmeler içerecek.

    X'deki ICE UNIVERSE isimli duyumcunun aktardığı bilgilere göre One UI 6.1'de yapılan iyileştirmeler ile animasyonlar çok daha akıcı ve hassas hale gelecek. Arka plan ölçeklendirme animasyonunu iyileştirildiğini söyleyen kullanıcı, ölçeklendirmenin artık doğrusal olmadığını belirtiyor. Duvar kağıdının da ölçeklendirilmesinin geliştirilmesi sonucu son derece akıcı uygulama geçişleri elde edilmiş. Uygulamalar sürekli açıp kapatılsa dahi, takılma olmadan pürüzsüz biçimde animasyonlar çalışmaya devam ediyor. Kullanıcı paylaştığı bir videoyla gelişimi gösterdi.

    Bunun yanında kullanıcı, One UI 6.1 ile arka plan bulanıklık efektinin de kaldırıldığını belirtiyor. Bu değişiklik ile pil tüketiminin azaltılması amaçlanmış. Tabi bu gelişmelerden diğer telefonlar da faydalanacak. Samsung halihazırda Galaxy S22 ve S23'te One UI 6.1'i deniyor. Yeni sürümün telefonlara Ocak sonu ya da Şubat başında verilmesi bekleniyor.

    One UI 6.1 ile başka birçok yenilik de kullanıcılara sunulacak. Sesli görüşmeler ve mesajlaşmalarda gerçek zamanlı çeviri, üretken yapay zeka destekli duvar kağıdı yaratma, notları özetleme, resim ve videolarda nesneleri silme gibi birçok yapay zeka özelliği yazılıma eklenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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