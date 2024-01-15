Samsung Galaxy S24 serisi, One 6.1 ile firmanın en akıcı telefonları olacak

X'deki ICE UNIVERSE isimli duyumcunun aktardığı bilgilere göre One UI 6.1'de yapılan iyileştirmeler ile animasyonlar çok daha akıcı ve hassas hale gelecek. Arka plan ölçeklendirme animasyonunu iyileştirildiğini söyleyen kullanıcı, ölçeklendirmenin artık doğrusal olmadığını belirtiyor. Duvar kağıdının da ölçeklendirilmesinin geliştirilmesi sonucu son derece akıcı uygulama geçişleri elde edilmiş. Uygulamalar sürekli açıp kapatılsa dahi, takılma olmadan pürüzsüz biçimde animasyonlar çalışmaya devam ediyor. Kullanıcı paylaştığı bir videoyla gelişimi gösterdi.
Bunun yanında kullanıcı, One UI 6.1 ile arka plan bulanıklık efektinin de kaldırıldığını belirtiyor. Bu değişiklik ile pil tüketiminin azaltılması amaçlanmış. Tabi bu gelişmelerden diğer telefonlar da faydalanacak. Samsung halihazırda Galaxy S22 ve S23'te One UI 6.1'i deniyor. Yeni sürümün telefonlara Ocak sonu ya da Şubat başında verilmesi bekleniyor.
One UI 6.1 ile başka birçok yenilik de kullanıcılara sunulacak. Sesli görüşmeler ve mesajlaşmalarda gerçek zamanlı çeviri, üretken yapay zeka destekli duvar kağıdı yaratma, notları özetleme, resim ve videolarda nesneleri silme gibi birçok yapay zeka özelliği yazılıma eklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.