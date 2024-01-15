Samsung Galaxy S24 serisi, One 6.1 ile firmanın en akıcı telefonları olacak

Tam Boyutta Gör Yakında tanıtılacak Galaxy S24 serisi, Samsung'un kullanıcı arayüzü One UI 6.1 ile gelecek. One UI 6.1'i kullanacak ilk telefonlar olan Galaxy S24 serisi akıcılık anlamında önemli iyileştirmeler içerecek.

X'deki ICE UNIVERSE isimli duyumcunun aktardığı bilgilere göre One UI 6.1'de yapılan iyileştirmeler ile animasyonlar çok daha akıcı ve hassas hale gelecek. Arka plan ölçeklendirme animasyonunu iyileştirildiğini söyleyen kullanıcı, ölçeklendirmenin artık doğrusal olmadığını belirtiyor. Duvar kağıdının da ölçeklendirilmesinin geliştirilmesi sonucu son derece akıcı uygulama geçişleri elde edilmiş. Uygulamalar sürekli açıp kapatılsa dahi, takılma olmadan pürüzsüz biçimde animasyonlar çalışmaya devam ediyor. Kullanıcı paylaştığı bir videoyla gelişimi gösterdi.

Bunun yanında kullanıcı, One UI 6.1 ile arka plan bulanıklık efektinin de kaldırıldığını belirtiyor. Bu değişiklik ile pil tüketiminin azaltılması amaçlanmış. Tabi bu gelişmelerden diğer telefonlar da faydalanacak. Samsung halihazırda Galaxy S22 ve S23'te One UI 6.1'i deniyor. Yeni sürümün telefonlara Ocak sonu ya da Şubat başında verilmesi bekleniyor.

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One UI 6.1 ile başka birçok yenilik de kullanıcılara sunulacak. Sesli görüşmeler ve mesajlaşmalarda gerçek zamanlı çeviri, üretken yapay zeka destekli duvar kağıdı yaratma, notları özetleme, resim ve videolarda nesneleri silme gibi birçok yapay zeka özelliği yazılıma eklenecek.

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Samsung Galaxy S24 serisi, firmanın en akıcı telefonları olacak