Samsung, "dünyanın en ince" LPDDR5X DRAM'ini tanıttı: Seri üretim başlıyor

Bildiğiniz gibi LPDDR5X bellekler, akıllı telefonların yanı sıra dizüstü bilgisayarda karşımıza çıkan SODIMM DRR5'in de yerini almaya başladı. Samsung ise, dünyanın en ince 12nm sınıfı çipiyle bunu bir adım ileriye taşıyor. Esasen sinirsel işlem birimine (NPU) sahip olan cihazlar için geliştirilen yeni LPDDR5X DRAM, 4-katlı yapıya sahip ve modül başına 12GB ve 16GB'a kadar kapasiteleri destekliyor.
Samsung, en yeni LPDDR5X çipinin aktarım hızlarına değinmedi. Ancak seri üretim an itibarıyla başladı ve yakında akıllı telefon üreticilerine sunulacak. Ayrıca ileriye dönük olarak katman sayısı ve kapasitelerin de artması bekleniyor. Samsung'a göre yakın gelecekte mobil cihazlar için 24 GB (6 katmanlı) ve 32 GB (8 katmanlı) LPDDR DRAM çipleri ile karşılaşacağız.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.