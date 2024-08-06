Samsung, "dünyanın en ince" LPDDR5X DRAM'ini tanıttı: Seri üretim başlıyor

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Tam Boyutta Gör Teknolojik cihazların boyutları küçüldükçe donanım parçalarının ve fabrikasyon mimarisinin de küçülmesi gerekiyor. Bu aşamada DRAM pazarındaki rekabet sürerken, hem kapasite hem de ayak izi açısından yeni teknolojiler ile karşılaşmaya devam ediyoruz. Son olarak Samsung, yalnızca 0,65 mm inceliğinde ve 12/16 GB kapasitelere sahip dünyanın en ince LPDDR5X DRAM çipini tanıttı.

Yalnızca 0,65 mm inceliğinde

Bildiğiniz gibi LPDDR5X bellekler, akıllı telefonların yanı sıra dizüstü bilgisayarda karşımıza çıkan SODIMM DRR5'in de yerini almaya başladı. Samsung ise, dünyanın en ince 12nm sınıfı çipiyle bunu bir adım ileriye taşıyor. Esasen sinirsel işlem birimine (NPU) sahip olan cihazlar için geliştirilen yeni LPDDR5X DRAM, 4-katlı yapıya sahip ve modül başına 12GB ve 16GB'a kadar kapasiteleri destekliyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'a göre baskılı devre kartı (PCB), epoksi kalıplama bileşiği (EMC) ve arka kaplama işleminde yapılan gelişmelere dayanan yeni LPDDR5X DRAM, geleneksel LPDDR5X çiplere kıyasla ısı direncinde %21'e kadar iyileştirme ve %9 daha ince yapıda (0,65mm) geliyor. Bu da tipik LPDDR5X paketlerinden 0,06 mm daha ince ve teknolojinin mobil cihazlar ve HPC alanındaki değerini artırıyor. Ayrıca daha ince DRAM paketleri muhtemelen cihazların içindeki hava akışını iyileştirecek ve performansa olumlu yönde katkı sağlayacak.

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Samsung, en yeni LPDDR5X çipinin aktarım hızlarına değinmedi. Ancak seri üretim an itibarıyla başladı ve yakında akıllı telefon üreticilerine sunulacak. Ayrıca ileriye dönük olarak katman sayısı ve kapasitelerin de artması bekleniyor. Samsung'a göre yakın gelecekte mobil cihazlar için 24 GB (6 katmanlı) ve 32 GB (8 katmanlı) LPDDR DRAM çipleri ile karşılaşacağız.

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Samsung, "dünyanın en ince" LPDDR5X DRAM'ini tanıttı