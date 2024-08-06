Merakla beklenen Samsung Galaxy S24 FE resmi sayfada göründü

Galaxy S24 FE geliyor
Samsung'un Fransa resmi web sitesinde Galaxy S24 FE'nin uluslararası varyantı olan SM-S721B için bir destek sayfası açıldığı görülüyor. Bu model numarası daha önce sızıntılarda da görmüştü. Öte yandan bu sayfada telefona dair başka herhangi bir detay yer almıyor. Samsung'un Galaxy S24 FE'nin uluslararası varyantı için destek sayfası açtığını göz önüne alırsak, yakında bir lansman yapılacağını tahmin etmek yanlış olmayacaktır.
Galaxy S24 FE'nin siyah ve sarı dahil olmak üzere birden fazla renk seçeneğiyle sunulabileceği söyleniyor. Önceki FE modeliyle karşılaştırıldığında ise yeni cihazın daha ince çerçevelere sahip olacağı bildiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.