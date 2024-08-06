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    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen Samsung Galaxy S24 FE resmi sayfada göründü

    Samsung’un merakla beklenen daha uygun fiyatlı Galaxy S24 FE modeli kısa bir süre önce firmanın resmi destek sayfasında listedendi. Bu, telefonun yakında geleceğine işaret ediyor.
    Beklenen Samsung Galaxy S24 FE resmi sayfada göründü Tam Boyutta Gör
    Önceki sızıntılar ve söylentiler Samsung'un Galaxy S24 FE üzerinde çalıştığını gösteriyor olsa da şimdiye kadar cihaz hakkında resmi bir bilgi yoktu ancak bu durum kısa bir süre önce değişti. Galaxy S24 FE’nin uluslararası varyantı Samsung’un resmi Fransa destek sayfasında tespit edildi. Bu da telefonun yakın bir zamanda piyasaya sürüleceğine işaret ediyor.

    Galaxy S24 FE geliyor

    Samsung'un Fransa resmi web sitesinde Galaxy S24 FE'nin uluslararası varyantı olan SM-S721B için bir destek sayfası açıldığı görülüyor. Bu model numarası daha önce sızıntılarda da görmüştü. Öte yandan bu sayfada telefona dair başka herhangi bir detay yer almıyor. Samsung'un Galaxy S24 FE'nin uluslararası varyantı için destek sayfası açtığını göz önüne alırsak, yakında bir lansman yapılacağını tahmin etmek yanlış olmayacaktır.

    Beklenen Samsung Galaxy S24 FE resmi sayfada göründü Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 FE’nin özellikleri de esasında daha önceki sızıntılar tarafından şekillendirilmişti. Buna göre Galaxy S24 FE, Galaxy S24 ve Galaxy S24+'da bulunan aynı yonga seti olan Exynos 2400 yonga setine sahip olacak. Samsung’un telefonu Android 14 (büyük olasılıkla One UI 6.1.1 ile) ile göndermesi bekleniyor. 8 GB RAM ile geleceği değerlendirilen telefonda 50MP geniş, 12MP ultra geniş ve 10MP 3X telefoto lensten oluşan dikey bir üçlü kamera modülü yer alacak. Ana kamera ISOCELL HP3 50MP sensöre sahip olacak. Ekran boyutunun ise 6,5 inç olması bekleniyor.

    Galaxy S24 FE'nin siyah ve sarı dahil olmak üzere birden fazla renk seçeneğiyle sunulabileceği söyleniyor. Önceki FE modeliyle karşılaştırıldığında ise yeni cihazın daha ince çerçevelere sahip olacağı bildiriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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