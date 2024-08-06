Merakla beklenen Samsung Galaxy S24 FE resmi sayfada göründü

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Tam Boyutta Gör Önceki sızıntılar ve söylentiler Samsung'un Galaxy S24 FE üzerinde çalıştığını gösteriyor olsa da şimdiye kadar cihaz hakkında resmi bir bilgi yoktu ancak bu durum kısa bir süre önce değişti. Galaxy S24 FE’nin uluslararası varyantı Samsung’un resmi Fransa destek sayfasında tespit edildi. Bu da telefonun yakın bir zamanda piyasaya sürüleceğine işaret ediyor.

Galaxy S24 FE geliyor

Samsung'un Fransa resmi web sitesinde Galaxy S24 FE'nin uluslararası varyantı olan SM-S721B için bir destek sayfası açıldığı görülüyor. Bu model numarası daha önce sızıntılarda da görmüştü. Öte yandan bu sayfada telefona dair başka herhangi bir detay yer almıyor. Samsung'un Galaxy S24 FE'nin uluslararası varyantı için destek sayfası açtığını göz önüne alırsak, yakında bir lansman yapılacağını tahmin etmek yanlış olmayacaktır.

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 FE’nin özellikleri de esasında daha önceki sızıntılar tarafından şekillendirilmişti. Buna göre Galaxy S24 FE, Galaxy S24 ve Galaxy S24+'da bulunan aynı yonga seti olan Exynos 2400 yonga setine sahip olacak. Samsung’un telefonu Android 14 (büyük olasılıkla One UI 6.1.1 ile) ile göndermesi bekleniyor. 8 GB RAM ile geleceği değerlendirilen telefonda 50MP geniş, 12MP ultra geniş ve 10MP 3X telefoto lensten oluşan dikey bir üçlü kamera modülü yer alacak. Ana kamera ISOCELL HP3 50MP sensöre sahip olacak. Ekran boyutunun ise 6,5 inç olması bekleniyor.

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Galaxy S24 FE'nin siyah ve sarı dahil olmak üzere birden fazla renk seçeneğiyle sunulabileceği söyleniyor. Önceki FE modeliyle karşılaştırıldığında ise yeni cihazın daha ince çerçevelere sahip olacağı bildiriliyor.

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Beklenen Samsung Galaxy S24 FE resmi sayfada göründü