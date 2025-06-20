Nintendo Switch'e iOS yüklendi: "Dünyanın en yavaş iPhone'u"

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Tam Boyutta Gör Nintendo Switch, oyun dışında farklı sistemlerle modlanarak sınırları zorlamaya devam ediyor. Android yüklü örneklerin ardından bu kez sıra iOS'a geldi. Bir kullanıcı, Apple'ın mobil işletim sistemini Switch'e kurmayı başardı. Ancak deneyim, beklendiği gibi sorunsuz değil.

"Dünyanın en yavaş iPhone'u"

“Patrosi73” kullanıcı ismine sahip bu kişi, X üzerinden yaptığı paylaşımda Switch'te iOS işletim sistemini çalıştırmayı başardığını duyurdu. Yürütülen kurulum süreci iki gün sürdü. Ancak Patrosı, iOS'un Nintendo Switch’te çalışması mümkün olsa da, performans anlamında çok ciddi sorunlar yaşandığını paylaştı. Sistem, herhangi bir işlem yapıldığında kernel panik hatasına düşüyor ve bu da iOS'un neredeyse hiçbir uygulamayı çalıştıramamasına yol açıyor.

Kurulumu mümkün kılan şey ise ChefKissInc tarafından geliştirilen, iPhone 11'e özel bir QEMU emülatörünün GitHub üzerinden paylaşılması oldu. Bu emülatör sayesinde iOS, Switch üzerine sanal olarak aktarılabildi. Ancak deneyin sonunda cihazın işlevsellik açısından bir iPhone’dan çok uzak olduğunu söyleyelim. Öyle ki Patrosi73’ün aktardığına göre Switch’te iOS’in başlatılması yaklaşık 20 dakika zaman alıyor.

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Henüz bu sistemin Switch 2 üzerinde stabil hâle getirilip getirilemeyeceği bilinmiyor. Daha gelişmiş QEMU sürümleriyle deneyin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı da belirsiz. Ancak deneysel projelerle yeni haberler duyabiliriz. Yine de olası sonuçların cihaz üzerinde kalıcı etkiler yaratabileceğini unutmamak gerekiyor.

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