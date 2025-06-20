Windows 11'e sürpriz yenilik: Yerleşik GIF oluşturma geliyor

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Tam Boyutta Gör Windows 11'in beta kanallarındaki test süreci devam ederken, yeni özellikler keşfedilmeye devam ediyor. Son olarak Microsoft, işletim sisteminin Dev ve Canary önizleme sürümlerinde yeni bir özelliği test etmeye başladı. Windows 11, kullanıcıların sistem üzerinden doğrudan GIF oluşturmasına imkân tanınacak.

Windows 11'e GIF oluşturma özelliği geliyor

Kaçıranlar için GIF formatı dijital dünyada uzun süredir yaygın olarak kullanılıyor. Sosyal medya paylaşımlarından rehber içeriklere kadar pek çok alanda tercih edilen bu format için Windows 11'e kadar yerleşik bir çözüm sunulmamıştı. Ancak Windows 11'e eklenen yeni bir özellik sayesinde bu ihtiyaç artık sistem üzerinden doğrudan karşılanabilecek.

Yeni GIF oluşturma aracı, hali hazırda ekran kaydı yapabilen Snipping Tool yani "Ekran Alıntısı" uygulamasına entegre oluyor. Böylece tıpkı bir ekran videosu kaydeder gibi belirli bir alanı seçiyor ve kayıt işlemine başlıyorsunuz. Kayıt tamamlandığında ise, bu kısa video doğrudan GIF formatında dışa aktarılabilecek. Böylece üçüncü taraf yazılım veya çevrimiçi dönüştürücüler kullanmaya gerek kalmayacak.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un üzerinde çalıştığı bu özellik yalnızca kayıt süresini (30sn) değil, kalite seçeneklerini de kullanıcıya bırakıyor. Düşük ve yüksek kalite arasında yapılacak seçimle birlikte, elde edilen GIF'in çözünürlüğü ve dosya boyutu optimize edilebilecek.

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Her ne kadar bu özellik henüz test aşamasında olsa da, Windows 11'in Dev ve Canary kanallarındaki kullanıcılar arasında sınırlı da olsa erişime açılmış durumda. Bu testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından özelliğin kararlı sürüme entegre edilmesi bekleniyor. Microsoft cephesinden henüz kesin bir takvim açıklanmadı ancak önümüzdeki aylarda daha geniş kitlelere ulaşabilir.

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Windows 11'e sürpriz yenilik! GIF oluşturma özelliği geliyor

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