Windows 11'e sürpriz yenilik: Yerleşik GIF oluşturma geliyor

Windows 11'e GIF oluşturma özelliği geliyor
Kaçıranlar için GIF formatı dijital dünyada uzun süredir yaygın olarak kullanılıyor. Sosyal medya paylaşımlarından rehber içeriklere kadar pek çok alanda tercih edilen bu format için Windows 11'e kadar yerleşik bir çözüm sunulmamıştı. Ancak Windows 11'e eklenen yeni bir özellik sayesinde bu ihtiyaç artık sistem üzerinden doğrudan karşılanabilecek.
Yeni GIF oluşturma aracı, hali hazırda ekran kaydı yapabilen Snipping Tool yani "Ekran Alıntısı" uygulamasına entegre oluyor. Böylece tıpkı bir ekran videosu kaydeder gibi belirli bir alanı seçiyor ve kayıt işlemine başlıyorsunuz. Kayıt tamamlandığında ise, bu kısa video doğrudan GIF formatında dışa aktarılabilecek. Böylece üçüncü taraf yazılım veya çevrimiçi dönüştürücüler kullanmaya gerek kalmayacak.
Her ne kadar bu özellik henüz test aşamasında olsa da, Windows 11'in Dev ve Canary kanallarındaki kullanıcılar arasında sınırlı da olsa erişime açılmış durumda. Bu testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından özelliğin kararlı sürüme entegre edilmesi bekleniyor. Microsoft cephesinden henüz kesin bir takvim açıklanmadı ancak önümüzdeki aylarda daha geniş kitlelere ulaşabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: