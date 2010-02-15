Samsung E2370; Dayanıklılığı ve 1.040 saat bekleme süresiyle öne çıkan telefon

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Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, IP54 standartlarını destekleyen - toza, darbelere dayanıklı - gövdesiyle ve 2000 mAh lityum iyon bataryasıyla dikkatleri üzerinde toplayan E2370'i anons etti.
112 x 49 x 19 mm'lik E2370, dualband GSM şebekesi desteği, 1.77 inç 128x160 piksel 262.144 renk TFT ekran, 640x480 piksel kamera, microSD kart girişi, Bluetooth bağlantısı, FM radyo gibi özellikleri bünyesinde barındırmakla beraber 1.040 saate varan bekleme ve 20 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.
http://www.samsungmwc2010.com/pressrelease_ProductSpecs_03.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle