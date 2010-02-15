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Samsung E2370; Dayanıklılığı ve 1.040 saat bekleme süresiyle öne çıkan telefon

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, IP54 standartlarını destekleyen - toza, darbelere dayanıklı - gövdesiyle ve 2000 mAh lityum iyon bataryasıyla dikkatleri üzerinde toplayan E2370'i anons etti.

112 x 49 x 19 mm'lik E2370, dualband GSM şebekesi desteği, 1.77 inç 128x160 piksel 262.144 renk TFT ekran, 640x480 piksel kamera, microSD kart girişi, Bluetooth bağlantısı, FM radyo gibi özellikleri bünyesinde barındırmakla beraber 1.040 saate varan bekleme ve 20 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.


http://www.samsungmwc2010.com/pressrelease_ProductSpecs_03.html Yorum Yaz
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lvlono 9 yıl
Philips telefonum var 30 gün stand-by ı var ama normal kullanımda 1 hafta kesin gidiyor şarjı.üstelik 2MP kamerası var:)samsung un fiyatı uygunsa, kaba ve ağır değilse düşünülebilir...
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CoreXXX 9 yıl
5200 dı o model sanırım ama bunda pil 2000 mha . rakam değerlerine göre 43 gün felan bekleme süresi ama 20 gün giderse pil öpüp başımıza koyalım
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laerrof 9 yıl
43 gün mü yuh 43 günde adam ölür ya
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Bukalemun 9 yıl
Nokia nın 2000 - 2002 arası 2 ye ayrılan KAPSÜL model bir tlf u vardı aynen ona benzemiş.MP3/RADYO olaması gerek ama 640x480 kameraya ne gerek vardı!!? tasarımı küçük ve tuş takımı nedeni ile SMS ile işi olana yaramaz.
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bulo206 9 yıl
vay bee
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