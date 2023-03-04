Samsung Galaxy A32 modeline 30.000 mAh pil takıldı!

30.000 mAh bataryalı Galaxy A32 görücüye çıktı
Bilmeyenler için Samsung Galaxy A32 5G, 5.000mAh pil kapasitesine ev sahipliği yapıyor. Ancak bunu yeterli görmeyen ''Downtown_Cranberry44'' isimli Reddit kullanıcısı, cihazın pil kapasitesini yaklaşık 6 kat arttıran yeni bir çalışmaya imza attı. Devasa diyebileceğimiz 30 bin mAh pil kapasitesi için Samsung 50e pil hücrelerinden faydalanan kişi, cihazın 7 saat içerisinde tam şarj olduğunu ve yoğun yük altında 2 güne kadar dayandığını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez