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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A32 modeline 30.000 mAh pil takıldı!

    Bir Reddit kullanıcısı tarafından Galaxy A32 5G modeline tam 30 bin mAh pil takıldı. Peki yeni değişiklik pil ömrü konusunda neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım. 
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    Samsung Galaxy A32 modeline 30.000 mAh pil takıldı! Tam Boyutta Gör
    Günümüzde akıllı telefon üreticileri, cihazların güvenlik ve kullanım deneyimini korumak adına çoğunlukla 4.000 ila 5.000 mAh arasında pil kapasitelerine yer veriyor. Niketim son zamanlarda daha büyük pillere sahip olan ve dayanıklılığa odaklanan cihazlarla da karşılaştık. Ancak en yüksek 18.000mAh seviyelerine ulaşıldığını gördük. Şimdi bir Reddit kullanıcısı, Galaxy A32 5G modeline devasa boyutlarda 30 bin mAh kapasiteli bir pil entegre etti.

    30.000 mAh bataryalı Galaxy A32 görücüye çıktı

    Bilmeyenler için Samsung Galaxy A32 5G, 5.000mAh pil kapasitesine ev sahipliği yapıyor. Ancak bunu yeterli görmeyen ''Downtown_Cranberry44'' isimli Reddit kullanıcısı, cihazın pil kapasitesini yaklaşık 6 kat arttıran yeni bir çalışmaya imza attı. Devasa diyebileceğimiz 30 bin mAh pil kapasitesi için Samsung 50e pil hücrelerinden faydalanan kişi, cihazın 7 saat içerisinde tam şarj olduğunu ve yoğun yük altında 2 güne kadar dayandığını söyledi.

    Samsung Galaxy A32 modeline 30.000 mAh pil takıldı! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Reddit kullanıcısı, yapılan değişiklik sonrasında 500 gram ağırlığa ulaşan Galaxy A32 5G’nin bir haftadan daha uzun bir pil ömrü sunacağını düşünüyor. Ancak bu proje her ne kadar merak uyandırıcı olsa da, oldukça kaba bir görünüme ek olarak önemli güvenlik sorunlarını da beraberinde getirebileceğini belirtelim. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.
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    şairane 1 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 2 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 2 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 2 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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