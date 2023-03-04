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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 Ultra'da S-Pen sorunu ortaya çıktı

    Samsung’un en yeni üst seviye telefonu Galaxy S23 Ultra’da sorunların ardı arkası kesilmiyor. S23 Ultra sahipleri, şimdi de S-Pen ile ilgili şikayette bulunuyor.
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    samsung galaxy s23 ultra s pen sorunu Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 Ultra kullanıcıları, daha önce Wi-Fi sorunu yaşadıklarını dile getirmişti. One UI 5.1 güncellemesi de bazı Galaxy telefonlarda pil sorununa neden oldu. Şimdi kullanıcılar S-Pen bağlantısıyla ilgili yeni bir sorun yaşıyor.

    S Pen bağlantısı kesiliyor

    S-Pen’in aralıklı olarak akıllı telefonla bağlantısının kesildiğini ve kullanılamaz duruma geldiğini söyleyen çok sayıda kullanıcı var.

    Kullanıcılardan geçici çözüm

    Samsung, konuyla ilgili resmî bir açıklamada bulunmadı ve sorunu henüz kabul etmiş değil. Ancak, kullanıcıların bulduğu geçici bir çözüm var; S-Pen’i sıfırlamak. S Pen uzun süre kullanılmadığına pil ömrünü korumak için varsayılan olarak devre dışı olan “S Pen’i bağlı tut” seçeneğini açmak başka bir çözüm yolu.

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    şairane 1 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 2 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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