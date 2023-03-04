Samsung Galaxy S23 Ultra'da S-Pen sorunu ortaya çıktı

S Pen bağlantısı kesiliyor
S-Pen’in aralıklı olarak akıllı telefonla bağlantısının kesildiğini ve kullanılamaz duruma geldiğini söyleyen çok sayıda kullanıcı var.
Kullanıcılardan geçici çözüm
Samsung, konuyla ilgili resmî bir açıklamada bulunmadı ve sorunu henüz kabul etmiş değil. Ancak, kullanıcıların bulduğu geçici bir çözüm var; S-Pen’i sıfırlamak. S Pen uzun süre kullanılmadığına pil ömrünü korumak için varsayılan olarak devre dışı olan “S Pen’i bağlı tut” seçeneğini açmak başka bir çözüm yolu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez