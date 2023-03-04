Samsung'dan Galaxy S23 Ultra ekran kusuru açıklaması 1 hf. önce eklendi

S Pen bağlantısı kesiliyor

S-Pen’in aralıklı olarak akıllı telefonla bağlantısının kesildiğini ve kullanılamaz duruma geldiğini söyleyen çok sayıda kullanıcı var.

Kullanıcılardan geçici çözüm

Samsung, konuyla ilgili resmî bir açıklamada bulunmadı ve sorunu henüz kabul etmiş değil. Ancak, kullanıcıların bulduğu geçici bir çözüm var; S-Pen’i sıfırlamak. S Pen uzun süre kullanılmadığına pil ömrünü korumak için varsayılan olarak devre dışı olan “S Pen’i bağlı tut” seçeneğini açmak başka bir çözüm yolu.

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Samsung Galaxy S23 Ultra'da S-Pen sorunu ortaya çıktı