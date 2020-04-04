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    Koronavirüs hareketliliğimizi nasıl etkiledi? İşte Türkiye'nin "gönüllü karantina" bilançosu!

    Google, Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı 131 ülkenin COVID-19 Topluluk Hareketliliği Raporu'nu yayınladı. Bakalım yeni tip Koronavirüs, ülkemiz ve dünyadaki insan hareketliliğini nasıl etkilemiş?
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Koronavirüs hareketliliğimizi nasıl etkiledi? İşte Türkiye'nin
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    Arama devi Google, Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı 131 ülkenin COVID-19 Topluluk Hareketliliği Raporu'nu yayınladı. Konum verilerini Google ile paylaşmayı tercih eden kullanıcıların anonimleştirilmiş konum verilerine dayanarak hazırlanan rapor, çaprpıcı sonuçlara imza atıyor. 

    İşte dünya genelinde 1 milyon vaka eşiğini geride bırakan yeni tip Koronavirüs(COVID-19) salgının, Türkiye'deki insan herketiliği üzerindeki etkisi:

    Ayrıca Bkz. " Facebook ve Twitter'dan Türkiye'ye özel Koronavirüs bilgi merkezi"

    COVID-19 Topluluk Hareketliliği Raporu yayınlandı

    Google; halk sağlığı görevlilerinin ve hükümetlerin COVID-19 virüsüne karşı almış olduğu önlemlerin, ne ölçüde işe yaradığını tespit etmeleri için haritalar servisindeki 6 farklı kategoride, insan hareketliliği değişimlerini gözler önüne serdi. Bu kategoriler:

    1. Alışveriş & eğlence (Restoran, kafe, alışveriş merkezi, müze, kütüphane, sinema salonları vb.) 
    2. Market & eczane (Market, pazar yerleri, eczaneler vb.)
    3. Kamuya açık alanlar (Park, meydan, halk plajı vb.)
    4. Toplu taşıma araç ve istasyonları (Otobüs, metro, tren istasyonları vb.)
    5. İş yerleri
    6. Konutlar

    Koronavirüs hareketliliğimizi nasıl etkiledi? İşte Türkiye'nin
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    Türkiye COVID-19 Topluluk Hareketliliği Raporu (Kaynak: Google)

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    Türkiye'nin evde kalma oranı %17 arttı

    Benzer şekilde birkaç hafta boyunca topluluk hareketliliği raporlarını paylaşacağını açıklayan arama devi, ilk raporunda şubat ayı ile mart ayı arasında bir mukayese yapmamıza olanak sağlıyor. Bu bağlamda Türkiye'deki insan herketiliğine göz atacak olursak;

    • Alışveriş & eğlence merkezlerindeki kullanıcı hareketliliğinde %94,
    • Market & eczane noktalarındaki kullanıcı hareketliliğinde %39,
    • Kamuya açık alanlarda %58,
    • Toplu taşıma araç ve istasyonlarında %71,
    • İş yerlerinde %45 oranında düşüş

    yaşanırken, konutlardaki yoğunluk ise %17 oranında arttı.  

    4 Nisan 2020 tarihi itibariyle dünyada en çok Koronavirüs vakası görülen ilk on ülkedeki(Google ürün ve servisleri kullanılmadığı için Çin ve İran hariç) insan hareketliliği değişimi, aşağıdaki gibidir. 

    Ülkeler Alışveriş & Eğlence Market & Eczane Kamuya Açık Alanlar Toplu Taşıma İş Yerleri Konutlar
    İtalya -%94 -%85 -%90 -%87 -%63 +%24
    İspanya -%94 -%76 -%89 -%88 -%64 +%22
    Fransa -%88 -%72 -%82 -%87 -%56 +%18
    Türkiye -%75 -%39 -%58 -%71 -%45 +%17
    İngiltere -%85 -%46 -%52 -%75 -%55 +%15
    İsviçre -%81 -%51 -%41 -%68 -%46 +%15
    ABD -%47 -%22 -%19 -%51 -%38 +%12
    Almanya -%77 -%51 -%49 -%68 -%39 +%11

    3 Nisan itibariyle Türkiye'de Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemlerle birlikte, evde kalma oranının daha da artması bekleniyor.

    Koronavirüs ile mücadelede yardımcı olabilir

    Google, ülke bazlı yayınlamış hareketlilik raporlarının halk sağlığı görevlilerine ve hükümetlere yardımcı olacağı görüşünde. Zira yetkililer, kullanıcı davranışlarından hareket ederek, destinasyonlardaki hareket eğilimlerini anlayabilir ve buna göre aksiyon alabilir.

    Örneğin; toplu taşıma araçlarıyla seyehat eden kişilerin konum verileri analiz edilip araçlardaki yolcu yoğunluğu tespit edildiği takdirde, ihtiyaç durumunda sosyal mesafenin korunması için ek otobüs veya tren seferleri eklenebilir. 



    https://www.blog.google/technology/health/covid-19-community-mobility-reports/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    nerazzuri (Mehmet İmer) 4 gün en beğenilen
    Türkiye’nin erken önlemler aldığını söyleyen ve düşünenlere tek bir sorum var, bu virüs çin ve uzakdoğuda yayılırken, avrupada vakalara rastlandığı günlerde, neden havaalanından çıkan her bireye karantina uygulanmadı? Sınırları neden kapatmadık? Termal kameralar kaçıncı vakadan sonra bu alanlara kuruldu? Bu önlemleri almak için neredeyse 1 ay var mıydı?Nispeten en son etkilenen ülkelerden biri olmasaydık ne olurdu? 20 gün olağan üstü durum ve karantina uygulansaydı şu an hepimüz işimize gücümüze devam ediyor olurduk ama bu vakalara rastlamadan önce olsaydı...
    Türkiye’nin erken önlemler aldığını söyleyen ve düşünenlere tek bir sorum var, bu virüs çin ve uzakdoğuda yayılırken, avrupada vakalara rastlandığı günlerde, n...
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    1 Yanıt Yanıtla +22
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    fotifoti (foti ) 4 gün nerazzuri
    çünkü yayılması istendi.Tüm dünyaca isteniyor.Başka mantıklı açıklaması yok
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    WB 4 gün
    Turkiye en basindan beri erken tedbir aldigi kadar dengeli de bir politika izliyor, saglik bakanimiz ve kurulu alkisliyorum. Bazi karsilastirmalar;



    -sokaga cikma yasagi italya ve ispanya haric hic bir ulkede yok (ispanya 30 mart tarihinde aldi)



    -almanyada 65 uzeri sokaga cikma yasagi yok, iranla ucuslari 1 nisanda durdurdu



    -turkiye vaka sayisi henuz 1 iken (12 mart) okullari kapama karari aldi, almanya 3 bin (13 mart)



    -ingiltere “suru bagisikligi” taktigini kovaladi ve gerekli onlemleri hala almadi



    -Batili ulkeler yaslilar icin otenazi yada belirli bir yas uzeri solunum cihazi kullanamasin tartismalari yapiyor..



    -amerikada sigortaniz yoksa ve koronaliysaniz yandiniz. Sigortaliysaniz da yandiniz..



    Ilk gunden ucuslari, giris/cikislari iptal edip insanlari karantinaya alamiyorsunuz, bunu hic bir ulke yapmadi, cunku mantikli degil. Amerika’ya da vaka gec geldi ama suan tum ulkelerin onunde. Bu bile ulkemizin tedbir alma noktasinda ne kadar basarili oldugunu gosteriyor..
    Turkiye en basindan beri erken tedbir aldigi kadar dengeli de bir politika izliyor, saglik bakanimiz ve kurulu alkisliyorum. Bazi karsilastirmalar;
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    fitamino (Olgun Portakal) 3 gün WB
    Evet erken tedbir aldığımîz için 10k vakaya en hızlı ulaşan ülke olduk. Tamamen göstermelik tedbirler. 4 nisan tarihinde avcılarda pazar yerinde çekilen fotoyu görmedin sanırım.



    Türkiye en çok etkilenen ülke olacak bu cehaletle yaz kenara.
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    savcınız 4 gün
    yararlı paylaşım olmuş. Teşekkürler.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    DeActivate (Serhat Kabakcı) 2 gün
    Veriler her şeyi açıklıyor. Güzel paylaşım,teşekkürler.
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    slamdunk393 2 gün
    ABd bu oranlarla salgını kontrol altına alabilirse çok iyi iş yapar. GErçi eyalet eyalet bakmak gerekli.
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    2orhan5 (mustafa saray) 2 gün
    Sonumuz ne olacak merak içerisinde beklemedeyim
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    huntedman (ahmet yılmaz) 3 gün
    "gönüllü karantina"
    ne gönüllüsü?
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    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    turk halkı şu an bilinçlenmeye başladı bir zaman sonra çin gibi oluruz inşallah ama geç kalmassak
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    SEO19 (EEEE 55555) 3 gün
    ayasofya da namaz kılmak isteyen bir tayfa var dı hacı !
    hacı bunlara ne oldu !?
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    SEO19 (EEEE 55555) 3 gün
    bu 2. Rönesans dönemini başlatacaktır.

    yeni dönemde cami ve kiliseler kapanacak !

    her yerde yapay zeka türevlerinin üretimleri ortaya çıkacaktır. :)
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    DavutBurak36 4 gün yeni yorumcu
    devletimiz korona virüs durumunu çok iyi bir şekilde idare ediyor
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    nerazzuri (Mehmet İmer) 4 gün en beğenilen
    Türkiye’nin erken önlemler aldığını söyleyen ve düşünenlere tek bir sorum var, bu virüs çin ve uzakdoğuda yayılırken, avrupada vakalara rastlandığı günlerde, neden havaalanından çıkan her bireye karantina uygulanmadı? Sınırları neden kapatmadık? Termal kameralar kaçıncı vakadan sonra bu alanlara kuruldu? Bu önlemleri almak için neredeyse 1 ay var mıydı?Nispeten en son etkilenen ülkelerden biri olmasaydık ne olurdu? 20 gün olağan üstü durum ve karantina uygulansaydı şu an hepimüz işimize gücümüze devam ediyor olurduk ama bu vakalara rastlamadan önce olsaydı...
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    fotifoti (foti ) 4 gün nerazzuri
    çünkü yayılması istendi.Tüm dünyaca isteniyor.Başka mantıklı açıklaması yok
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    MERNEPTAH 4 gün
    Yaşayan zombiyim
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