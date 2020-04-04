Koronavirüs hareketliliğimizi nasıl etkiledi? İşte Türkiye'nin "gönüllü karantina" bilançosu!

Arama devi Google, Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı 131 ülkenin COVID-19 Topluluk Hareketliliği Raporu'nu yayınladı. Konum verilerini Google ile paylaşmayı tercih eden kullanıcıların anonimleştirilmiş konum verilerine dayanarak hazırlanan rapor, çaprpıcı sonuçlara imza atıyor.
İşte dünya genelinde 1 milyon vaka eşiğini geride bırakan yeni tip Koronavirüs(COVID-19) salgının, Türkiye'deki insan herketiliği üzerindeki etkisi:
Ayrıca Bkz. " Facebook ve Twitter'dan Türkiye'ye özel Koronavirüs bilgi merkezi"
COVID-19 Topluluk Hareketliliği Raporu yayınlandı
Google; halk sağlığı görevlilerinin ve hükümetlerin COVID-19 virüsüne karşı almış olduğu önlemlerin, ne ölçüde işe yaradığını tespit etmeleri için haritalar servisindeki 6 farklı kategoride, insan hareketliliği değişimlerini gözler önüne serdi. Bu kategoriler:
- Alışveriş & eğlence (Restoran, kafe, alışveriş merkezi, müze, kütüphane, sinema salonları vb.)
- Market & eczane (Market, pazar yerleri, eczaneler vb.)
- Kamuya açık alanlar (Park, meydan, halk plajı vb.)
- Toplu taşıma araç ve istasyonları (Otobüs, metro, tren istasyonları vb.)
- İş yerleri
- Konutlar
Türkiye COVID-19 Topluluk Hareketliliği Raporu (Kaynak: Google)İlginizi Çekebilir Türkiye'de Koronavirüs yüzünden can kaybı 100'ü aştı! İşte son rakamlar
Türkiye'nin evde kalma oranı %17 arttı
Benzer şekilde birkaç hafta boyunca topluluk hareketliliği raporlarını paylaşacağını açıklayan arama devi, ilk raporunda şubat ayı ile mart ayı arasında bir mukayese yapmamıza olanak sağlıyor. Bu bağlamda Türkiye'deki insan herketiliğine göz atacak olursak;
- Alışveriş & eğlence merkezlerindeki kullanıcı hareketliliğinde %94,
- Market & eczane noktalarındaki kullanıcı hareketliliğinde %39,
- Kamuya açık alanlarda %58,
- Toplu taşıma araç ve istasyonlarında %71,
- İş yerlerinde %45 oranında düşüş
yaşanırken, konutlardaki yoğunluk ise %17 oranında arttı.
4 Nisan 2020 tarihi itibariyle dünyada en çok Koronavirüs vakası görülen ilk on ülkedeki(Google ürün ve servisleri kullanılmadığı için Çin ve İran hariç) insan hareketliliği değişimi, aşağıdaki gibidir.
|Ülkeler
|Alışveriş & Eğlence
|Market & Eczane
|Kamuya Açık Alanlar
|Toplu Taşıma
|İş Yerleri
|Konutlar
|İtalya
|-%94
|-%85
|-%90
|-%87
|-%63
|+%24
|İspanya
|-%94
|-%76
|-%89
|-%88
|-%64
|+%22
|Fransa
|-%88
|-%72
|-%82
|-%87
|-%56
|+%18
|Türkiye
|-%75
|-%39
|-%58
|-%71
|-%45
|+%17
|İngiltere
|-%85
|-%46
|-%52
|-%75
|-%55
|+%15
|İsviçre
|-%81
|-%51
|-%41
|-%68
|-%46
|+%15
|ABD
|-%47
|-%22
|-%19
|-%51
|-%38
|+%12
|Almanya
|-%77
|-%51
|-%49
|-%68
|-%39
|+%11
3 Nisan itibariyle Türkiye'de Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemlerle birlikte, evde kalma oranının daha da artması bekleniyor.
Koronavirüs ile mücadelede yardımcı olabilir
Google, ülke bazlı yayınlamış hareketlilik raporlarının halk sağlığı görevlilerine ve hükümetlere yardımcı olacağı görüşünde. Zira yetkililer, kullanıcı davranışlarından hareket ederek, destinasyonlardaki hareket eğilimlerini anlayabilir ve buna göre aksiyon alabilir.
Örneğin; toplu taşıma araçlarıyla seyehat eden kişilerin konum verileri analiz edilip araçlardaki yolcu yoğunluğu tespit edildiği takdirde, ihtiyaç durumunda sosyal mesafenin korunması için ek otobüs veya tren seferleri eklenebilir.
https://www.blog.google/technology/health/covid-19-community-mobility-reports/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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-sokaga cikma yasagi italya ve ispanya haric hic bir ulkede yok (ispanya 30 mart tarihinde aldi)
-almanyada 65 uzeri sokaga cikma yasagi yok, iranla ucuslari 1 nisanda durdurdu
-turkiye vaka sayisi henuz 1 iken (12 mart) okullari kapama karari aldi, almanya 3 bin (13 mart)
-ingiltere “suru bagisikligi” taktigini kovaladi ve gerekli onlemleri hala almadi
-Batili ulkeler yaslilar icin otenazi yada belirli bir yas uzeri solunum cihazi kullanamasin tartismalari yapiyor..
-amerikada sigortaniz yoksa ve koronaliysaniz yandiniz. Sigortaliysaniz da yandiniz..
Ilk gunden ucuslari, giris/cikislari iptal edip insanlari karantinaya alamiyorsunuz, bunu hic bir ulke yapmadi, cunku mantikli degil. Amerika’ya da vaka gec geldi ama suan tum ulkelerin onunde. Bu bile ulkemizin tedbir alma noktasinda ne kadar basarili oldugunu gosteriyor..
Türkiye en çok etkilenen ülke olacak bu cehaletle yaz kenara.