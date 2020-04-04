Koronavirüs hareketliliğimizi nasıl etkiledi? İşte Türkiye'nin "gönüllü karantina" bilançosu!

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Arama devi Google, Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı 131 ülkenin COVID-19 Topluluk Hareketliliği Raporu'nu yayınladı. Konum verilerini Google ile paylaşmayı tercih eden kullanıcıların anonimleştirilmiş konum verilerine dayanarak hazırlanan rapor, çaprpıcı sonuçlara imza atıyor.

İşte dünya genelinde 1 milyon vaka eşiğini geride bırakan yeni tip Koronavirüs(COVID-19) salgının, Türkiye'deki insan herketiliği üzerindeki etkisi:

Ayrıca Bkz. " Facebook ve Twitter'dan Türkiye'ye özel Koronavirüs bilgi merkezi"

COVID-19 Topluluk Hareketliliği Raporu yayınlandı

Google; halk sağlığı görevlilerinin ve hükümetlerin COVID-19 virüsüne karşı almış olduğu önlemlerin, ne ölçüde işe yaradığını tespit etmeleri için haritalar servisindeki 6 farklı kategoride, insan hareketliliği değişimlerini gözler önüne serdi. Bu kategoriler:

Alışveriş & eğlence (Restoran, kafe, alışveriş merkezi, müze, kütüphane, sinema salonları vb.) Market & eczane (Market, pazar yerleri, eczaneler vb.) Kamuya açık alanlar (Park, meydan, halk plajı vb.) Toplu taşıma araç ve istasyonları (Otobüs, metro, tren istasyonları vb.) İş yerleri Konutlar

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Türkiye COVID-19 Topluluk Hareketliliği Raporu (Kaynak: Google)

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Türkiye'nin evde kalma oranı %17 arttı

Benzer şekilde birkaç hafta boyunca topluluk hareketliliği raporlarını paylaşacağını açıklayan arama devi, ilk raporunda şubat ayı ile mart ayı arasında bir mukayese yapmamıza olanak sağlıyor. Bu bağlamda Türkiye'deki insan herketiliğine göz atacak olursak;

Alışveriş & eğlence merkezlerindeki kullanıcı hareketliliğinde %94 ,

, Market & eczane noktalarındaki kullanıcı hareketliliğinde %39 ,

, Kamuya açık alanlarda %58 ,

, Toplu taşıma araç ve istasyonlarında %71 ,

, İş yerlerinde %45 oranında düşüş

yaşanırken, konutlardaki yoğunluk ise %17 oranında arttı.

4 Nisan 2020 tarihi itibariyle dünyada en çok Koronavirüs vakası görülen ilk on ülkedeki(Google ürün ve servisleri kullanılmadığı için Çin ve İran hariç) insan hareketliliği değişimi, aşağıdaki gibidir.

Ülkeler Alışveriş & Eğlence Market & Eczane Kamuya Açık Alanlar Toplu Taşıma İş Yerleri Konutlar İtalya -%94 -%85 -%90 -%87 -%63 +%24 İspanya -%94 -%76 -%89 -%88 -%64 +%22 Fransa -%88 -%72 -%82 -%87 -%56 +%18 Türkiye -%75 -%39 -%58 -%71 -%45 +%17 İngiltere -%85 -%46 -%52 -%75 -%55 +%15 İsviçre -%81 -%51 -%41 -%68 -%46 +%15 ABD -%47 -%22 -%19 -%51 -%38 +%12 Almanya -%77 -%51 -%49 -%68 -%39 +%11

3 Nisan itibariyle Türkiye'de Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemlerle birlikte, evde kalma oranının daha da artması bekleniyor.

Koronavirüs ile mücadelede yardımcı olabilir

Google, ülke bazlı yayınlamış hareketlilik raporlarının halk sağlığı görevlilerine ve hükümetlere yardımcı olacağı görüşünde. Zira yetkililer, kullanıcı davranışlarından hareket ederek, destinasyonlardaki hareket eğilimlerini anlayabilir ve buna göre aksiyon alabilir.

Örneğin; toplu taşıma araçlarıyla seyehat eden kişilerin konum verileri analiz edilip araçlardaki yolcu yoğunluğu tespit edildiği takdirde, ihtiyaç durumunda sosyal mesafenin korunması için ek otobüs veya tren seferleri eklenebilir.

https://www.blog.google/technology/health/covid-19-community-mobility-reports/

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