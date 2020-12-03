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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Buds Pro'nun ilk görüntüleri yayınlandı

    Samsung'un önümüzdeki ay tanıtmayı planladığı yeni kablosuz kulaklığının ilk görüntüleri internete düştü. Galaxy Buds Pro'nun yüksek kaliteli görselleri ve muhtemel fiyat etiketi haberimizde.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Buds Pro'nun ilk görüntüleri yayınlandı
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    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Evan Blass, Samsung'un 2021 model Galaxy S telefonları ile birlikte piyasaya sürmeyi planladığı yeni kablosuz kulaklığının ilk görüntülerini yayınladı.

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    Galaxy Buds Pro'nun yüksek kaliteli görselleri cihazı mor renk seçeneği ile gözler önüne seriyor. Kulaklıkların tasarım olarak fasulye görünümlü Galaxy Buds Live'dan çok Galaxy Buds ve Buds+ modellerine benzediğini söyleyebiliriz.

    Samsung Galaxy Buds Pro'nun ilk görüntüleri yayınlandı
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    Gelecek ay tanıtılması bekleniyor

    Galaxy Buds Pro'nun Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve Bluetooth 5.0 teknolojileriyle geleceğini belirtelim. Kulaklıkların her biri 58 mAh kapasiteli pillerle donatılacak. Şarj kutusunun ise 500 mAh bataryaya sahip olacağı bildiriliyor.

    Samsung'un yeni kablosuz kulaklığı 200 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Galaxy Buds Pro'nun önümüzdeki ay Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra akıllı telefon modelleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bazı arkadaşların da belirttiği gibi mat versiyonun gelmesi lazım.
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bluetooth 5.0 mı kaldı
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Xtrud
    kaldı mı derken? şu an piyasanın en güncel sürümü 5.0 zaten. paranın satın alabileceği en iyi bluetooth kulaklılardan birine link de veriyorum:

    Sennheiser Momentum 3 Wireless ANC Kulak &#220;st&#252; Kulaklık
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    th9 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    mat versiyonu umarım gelir,bu şekilde çok dikkat çekiyor
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