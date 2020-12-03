Samsung Galaxy Buds Pro'nun ilk görüntüleri yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Evan Blass, Samsung'un 2021 model Galaxy S telefonları ile birlikte piyasaya sürmeyi planladığı yeni kablosuz kulaklığının ilk görüntülerini yayınladı.

İlginizi Çekebilir

Galaxy Buds Live'ın aktif gürültü engelleme özelliği kesinleşti

Ayrıca Bkz. "Microsoft'tan Paint ve Windows temalı "çirkin kazaklar""

Galaxy Buds Pro'nun yüksek kaliteli görselleri cihazı mor renk seçeneği ile gözler önüne seriyor. Kulaklıkların tasarım olarak fasulye görünümlü Galaxy Buds Live'dan çok Galaxy Buds ve Buds+ modellerine benzediğini söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör

Gelecek ay tanıtılması bekleniyor

Galaxy Buds Pro'nun Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve Bluetooth 5.0 teknolojileriyle geleceğini belirtelim. Kulaklıkların her biri 58 mAh kapasiteli pillerle donatılacak. Şarj kutusunun ise 500 mAh bataryaya sahip olacağı bildiriliyor.

Samsung'un yeni kablosuz kulaklığı 200 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Galaxy Buds Pro'nun önümüzdeki ay Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra akıllı telefon modelleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.