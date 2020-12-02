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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft'tan Paint ve Windows temalı "çirkin kazaklar"

    Microsoft yılbaşına özel Paint ve Windows temalı kazaklar satışa sundu. Şirket "çirkin kazakların" satışından elde edilen gelirin bir kısmını kâr amacı gütmeyen Girls Who Code kuruluşuna bağışlayacak.
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    Windows
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft'tan Paint ve Windows temalı
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    Microsoft resmi online satış mağazasında Windows XP, Windows 95 ve MS Paint temalı üç kışlık kazak satışa sundu. Şirket daha önce de bu tip giysiler çıkarmıştı ancak bunlar basın mensupları ve şirket fanlarına dağıtıldı. Bu kez perakende satışı da yapılıyor.

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    Yazılım devi efsanevi grafik editörü MS Paint ve iki eski Windows sürümünü temel alan kazakları tasarlarken pek de "şıklık" gözetmemişe benziyor. Zaten giysilerin "çirkin kazaklar" olarak isimlendirilmesi de bu düşüncemizi doğrular nitelikte.

    Microsoft'tan Paint ve Windows temalı
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    Gelirin bir kısmı bağışlanacak

    XS'den 3XL'e kadar farklı beden seçenekleri olan yılbaşına özel kazakların fiyat etiketi 70 dolar. Kısa süre içerisinde tükenen bu özel giysilerin tekrar stoklara girmesi için büyük talep var. 

    Microsoft'tan Paint ve Windows temalı
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    Microsoft, kazak satışından elde edilen gelirin bir kısmını, bilişim sektöründeki cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmaya adanmış kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Girls Who Code'a bağışlayacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Chromer 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar ırkçı seksist falan görünmemek için bir zenci bir asyalı bir tane de beyaz kadın koymuşlar reklama. Yakında böyle bildiğin check box lı liste falan gerekecek muhtemelen.Bir trans zenci, bir asyalı müslüman bir gey pakistanlı ateist...
    Adamlar ırkçı seksist falan görünmemek için bir zenci bir asyalı bir tane de beyaz kadın koymuşlar reklama. [resim] Yakında böyle bildiğin check box lı liste fal...
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    2 Yanıt Yanıtla +62
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    DoubleDragon 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft bunlar için de "yama" çıkaracak mı?
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    6s 2 hf. ( Mesaj Silindi ) DoubleDragon
    Destek biteli 20 sene olmuş, gelmez. Anne veya hanımdan uzatılmış destek paketi alabilirsin
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten mükemmel taktik. eminim ki çok büyük satış rakamları yakalayacaklar.
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    Osiris34 (M. K.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Düşünsenize sokak ortasında yürürken "kazak.exe çalışmayı durdurdu" diye kazak görünmez oluyor. Öyle kalakalıyorsunuz atletle sokak ortasında
    Yanıtla +1
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nerd tişörtü olmuş
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    selimyuksel (Selim Yüksel) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cidden kötüymüş :D Çok başarılı tasarımlar çıkabilirdi.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Windows 95 iyiymişş
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft, kazak satışından elde edilen gelirin bir kısmını, bilişim sektöründeki cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmaya adanmış kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Girls Who Code'a bağışlayacak.

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    brnk (Burak Demirbas) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xpli olan gayet güzel bence
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    hakkatten iğrençmiş...
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Windows 10 için olanı da bunlardan pek geri kalmazdı
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    likeslice (Kadir Gündoğdu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    90 lara mı ayak uydurmuşlar 😂
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    4965 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, kazak ve
    6 etiket daha paint windows xp windows 95 yılbaşı giysi Yazılım
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