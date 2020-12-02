Microsoft'tan Paint ve Windows temalı "çirkin kazaklar"

Microsoft resmi online satış mağazasında Windows XP, Windows 95 ve MS Paint temalı üç kışlık kazak satışa sundu. Şirket daha önce de bu tip giysiler çıkarmıştı ancak bunlar basın mensupları ve şirket fanlarına dağıtıldı. Bu kez perakende satışı da yapılıyor.İlginizi Çekebilir Windows 10 Aralık güncellemesi bilgisayarlarda ciddi sorunlara neden oluyor
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Yazılım devi efsanevi grafik editörü MS Paint ve iki eski Windows sürümünü temel alan kazakları tasarlarken pek de "şıklık" gözetmemişe benziyor. Zaten giysilerin "çirkin kazaklar" olarak isimlendirilmesi de bu düşüncemizi doğrular nitelikte.
Gelirin bir kısmı bağışlanacak
XS'den 3XL'e kadar farklı beden seçenekleri olan yılbaşına özel kazakların fiyat etiketi 70 dolar. Kısa süre içerisinde tükenen bu özel giysilerin tekrar stoklara girmesi için büyük talep var.
Microsoft, kazak satışından elde edilen gelirin bir kısmını, bilişim sektöründeki cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmaya adanmış kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Girls Who Code'a bağışlayacak.
https://gear.xbox.com/pages/windows Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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