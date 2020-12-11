Samsung, Galaxy M serisinin ilk tabletini çıkarmaya hazırlanıyor

Samsung geçtiğimiz yıl bir dizi uygun fiyatlı Galaxy M akıllı telefon piyasaya sürdü. Güney Koreli dev şimdi ise bu seri altında tabletler çıkarmayı planlıyor.İlginizi Çekebilir Samsung'un S Pen'li ucuz tabletinin teknik özellikleri belli oldu
Ayrıca Bkz. "Galaxy S20 ve Note 20 için GPU güncellemesi yayınlandı: Oyun performansları artacak"
91mobiles internet sitesinin özel haberine göre serinin ilk tableti zaten geliştirilme aşamasında. Cihazın önümüzdeki yılın başlarında çıkış yapacağı belirtiliyor.
Galaxy Tab M62 geliyor
Tablet, Galaxy Tab M62 olarak adlandırılacak. Ne yazı ki teknik özellikleri hakkında henüz bir detay yok. Muhtemelen küçük bir ekran (7-8 inç civarında) ve "mütevazı" özellikler sunacak.
Galaxy Tab M mevcut Galaxy Tab A ve amiral gemisi Galaxy Tab S serilerinin arasına katılacak. Fiyat anlamında daha uygun olacağı ve orta seviyeye konumlandırılacağı da gelen haberler arasında.
https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-tab-m62-launch-exclusive/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Şu anda fahiş bilgisayar fiyatları yüzünden online eğitim ihtiyaçlarını bu tarz 1500-2000 TL civarındaki Android tabletlerle halletmeye çalışan binlerce öğrenci var. Samsung da o segmentte en eli yüzü düzgün ürünleri sunan markalardan biri.
İpad mini 2 2014 de satışa çıktı toplam 5 güncelleme aldı şu an ios 12.4.9 sürümünde bundan başkada güncelleme almıyor. Ama ios 12.4.9 sürümüne şu an her hangi bir excel uygulaması, netflix vs birçok uygulama yüklenemiyor.
Samsung tab s t700 ve t800 tabletlerde 2014 de çıktı. Android 4.4 le geldiler 2 güncelleme aldı ve şu an android 6 sürümüne sahipler. Denemelerime göre grid autosport hariç herşey yüklenebiliyor. Uygulamalar sorunsuz çalışyor. Oyunları gücü yettiği kadar oynatıyor.
İpad ipad tablet de ipad masalları benim için bitmişdir
Edit. Yazım hatası düzeltme