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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Galaxy M serisinin ilk tabletini çıkarmaya hazırlanıyor

    Samsung, Galaxy M serisi altında ilk tabletini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy Tab M62 ismiyle piyasada boy göstermesi beklenen cihaz kompakt boyutlara sahip olacak.
    1 hf.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung, Galaxy M serisinin ilk tabletini çıkarmaya hazırlanıyor
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    Samsung geçtiğimiz yıl bir dizi uygun fiyatlı Galaxy M akıllı telefon piyasaya sürdü. Güney Koreli dev şimdi ise bu seri altında tabletler çıkarmayı planlıyor.

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    91mobiles internet sitesinin özel haberine göre serinin ilk tableti zaten geliştirilme aşamasında. Cihazın önümüzdeki yılın başlarında çıkış yapacağı belirtiliyor.

    Samsung, Galaxy M serisinin ilk tabletini çıkarmaya hazırlanıyor
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    Galaxy Tab M62 geliyor

    Tablet, Galaxy Tab M62 olarak adlandırılacak. Ne yazı ki teknik özellikleri hakkında henüz bir detay yok. Muhtemelen küçük bir ekran (7-8 inç civarında) ve "mütevazı" özellikler sunacak.

    Galaxy Tab M mevcut Galaxy Tab A ve amiral gemisi Galaxy Tab S serilerinin arasına katılacak. Fiyat anlamında daha uygun olacağı ve orta seviyeye konumlandırılacağı da gelen haberler arasında.



    https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-tab-m62-launch-exclusive/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rogpsp 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen VaporWave
    Boş yapma dostum yazdıklarıma mantıklı bi cevabın varsa ver yoksa sus
    Yanıtla +11
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    evlbleef 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) VaporWave
    Aynı paraya iPad satsalar zaten kimse gidip bu Samsung tabletleri almaz.

    Şu anda fahiş bilgisayar fiyatları yüzünden online eğitim ihtiyaçlarını bu tarz 1500-2000 TL civarındaki Android tabletlerle halletmeye çalışan binlerce öğrenci var. Samsung da o segmentte en eli yüzü düzgün ürünleri sunan markalardan biri.
    Aynı paraya iPad satsalar zaten kimse gidip bu Samsung tabletleri almaz. Şu anda fahiş bilgisayar fiyatları yüzünden online eğitim ihtiyaçlarını bu tarz ...
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    Yanıtla +7
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    Rogpsp 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) VaporWave
    Kesinlikle katılmıyorum.

    İpad mini 2 2014 de satışa çıktı toplam 5 güncelleme aldı şu an ios 12.4.9 sürümünde bundan başkada güncelleme almıyor. Ama ios 12.4.9 sürümüne şu an her hangi bir excel uygulaması, netflix vs birçok uygulama yüklenemiyor.

    Samsung tab s t700 ve t800 tabletlerde 2014 de çıktı. Android 4.4 le geldiler 2 güncelleme aldı ve şu an android 6 sürümüne sahipler. Denemelerime göre grid autosport hariç herşey yüklenebiliyor. Uygulamalar sorunsuz çalışyor. Oyunları gücü yettiği kadar oynatıyor.

    İpad ipad tablet de ipad masalları benim için bitmişdir

    Edit. Yazım hatası düzeltme
    Kesinlikle katılmıyorum. İpad mini 2 2014 de satışa çıktı toplam 5 güncelleme aldı şu an ios 12.4.9 sürümünde bundan başkada güncelleme almıyor. Ama ios ...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    lterlemez 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Keşke hepsine kalem eklese Samsung, o kadar iyi olurdu....
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    M serisi, A Serisi, C serisi... Böyle uzar gider...
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    VaporWave (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iPad den hariç tablet alan da afedersiniz parasıyla rezil olmak istiyordur.
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    Rogpsp 1 hf. ( Mesaj Silindi ) VaporWave
    Kesinlikle katılmıyorum.

    İpad mini 2 2014 de satışa çıktı toplam 5 güncelleme aldı şu an ios 12.4.9 sürümünde bundan başkada güncelleme almıyor. Ama ios 12.4.9 sürümüne şu an her hangi bir excel uygulaması, netflix vs birçok uygulama yüklenemiyor.

    Samsung tab s t700 ve t800 tabletlerde 2014 de çıktı. Android 4.4 le geldiler 2 güncelleme aldı ve şu an android 6 sürümüne sahipler. Denemelerime göre grid autosport hariç herşey yüklenebiliyor. Uygulamalar sorunsuz çalışyor. Oyunları gücü yettiği kadar oynatıyor.

    İpad ipad tablet de ipad masalları benim için bitmişdir

    Edit. Yazım hatası düzeltme
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    evlbleef 1 hf. ( Mesaj Silindi ) VaporWave
    Aynı paraya iPad satsalar zaten kimse gidip bu Samsung tabletleri almaz.

    Şu anda fahiş bilgisayar fiyatları yüzünden online eğitim ihtiyaçlarını bu tarz 1500-2000 TL civarındaki Android tabletlerle halletmeye çalışan binlerce öğrenci var. Samsung da o segmentte en eli yüzü düzgün ürünleri sunan markalardan biri.
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