Samsung, Galaxy M serisinin ilk tabletini çıkarmaya hazırlanıyor

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Samsung geçtiğimiz yıl bir dizi uygun fiyatlı Galaxy M akıllı telefon piyasaya sürdü. Güney Koreli dev şimdi ise bu seri altında tabletler çıkarmayı planlıyor.

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91mobiles internet sitesinin özel haberine göre serinin ilk tableti zaten geliştirilme aşamasında. Cihazın önümüzdeki yılın başlarında çıkış yapacağı belirtiliyor.

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Galaxy Tab M62 geliyor

Tablet, Galaxy Tab M62 olarak adlandırılacak. Ne yazı ki teknik özellikleri hakkında henüz bir detay yok. Muhtemelen küçük bir ekran (7-8 inç civarında) ve "mütevazı" özellikler sunacak.

Galaxy Tab M mevcut Galaxy Tab A ve amiral gemisi Galaxy Tab S serilerinin arasına katılacak. Fiyat anlamında daha uygun olacağı ve orta seviyeye konumlandırılacağı da gelen haberler arasında.

https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-tab-m62-launch-exclusive/

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